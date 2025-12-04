Podobnie było w ubiegły wtorek. Wówczas miało nastąpić publiczne ogłoszenie orzeczenia w kwestii prawa do ponownego przeliczenia emerytury. Tak się nie stało. TK odroczył wydanie orzeczenia (po raz kolejny), tym razem bezterminowo.

Sprawa, którą zajmował się Trybunał, jest co prawda skomplikowana, ale z politycznego punktu widzenia absolutnie neutralna.

Skarga konstytucyjna powstała na kanwie przypadku kobiety, która urodziła się 24 grudnia 1951 r. Decyzją z 2 marca 2012 r. ZUS przyznał jej emeryturę, której wysokość była ustalona na dwóch podstawach tj. w oparciu o art. 53 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (55 proc.) i art. 26 (45 proc.).

Po uzyskaniu prawa do świadczenia kobieta jeszcze jakiś czas była aktywna zawodowo i odprowadzała składki do ZUS. Po tym czasie wystąpiła o przeliczenie emerytury, które nastąpiło na podstawie art. 108 ustawy emerytalnej. Jednak ubezpieczona wolała, aby stało się to w oparciu o art. 111, który jest dla niej korzystniejszy. ZUS się jednak nie zgodził, a sądy utrzymały w mocy decyzję ZUS.