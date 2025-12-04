Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Morawiecki, Błaszczak, Ardanowski z zarzutami prokuratorskimi. Staną przed Trybunałem Stanu?

Prokurator Generalny Waldemar Żurek przekazał w czwartek marszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu informacje dotyczące przedstawienia byłemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz dwóm byłym ministrom w jego rządzie Mariuszowi Błaszczakowi i Krzysztofowi Ardanowskiemu zarzutów popełnienia przestępstw związanych z zajmowanymi przez nich stanowiskami.

Aktualizacja: 04.12.2025 12:59 Publikacja: 04.12.2025 11:02

Wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości

Wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości

Foto: PAP/Marcin Obara

Dorota Gajos-Kaniewska

- Podstawę przekazania tych informacji stanowi art. 2 ust 4a ustawy o Trybunale Stanu, który nakłada na prokuratora obowiązek powiadomienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o prowadzeniu postępowania karnego przeciwko członkowi Rady Ministrów – informuje prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego.

Z komunikatu rzeczniczki wynika, że prokuratura widzi podstawy do postawienia polityków przed Trybunałem Stanu. 

Co prokuratura zarzuca politykom PiS

Prokurator Adamiak informuje, że były premier Mateusz Morawiecki uzyskał status podejrzanego w postępowaniu Prokuratury Okręgowej w Warszawie o sygn. 3041-1.Ds.172.2022, w następstwie przedstawienia mu zarzutów przekroczenia uprawnień i działania na szkodę interesu publicznego w związku z organizacją tzw. wyborów kopertowych w 2020 r., a także naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Czytaj więcej

Były premier, poseł PiS, Mateusz Morawiecki przed wejściem do Prokuratury Okręgowej w Warszawie
Prawo karne
Są zarzuty dla byłego premiera Mateusza Morawieckiego

Były szef MON Mariusz Błaszczak jest podejrzanym w śledztwie prowadzonym przez Wydział do Spraw Wojskowych tej samej prokuratury (sygn. 3041-8 Ds.115.2024). Prokuratura zarzuciła mu, że jako funkcjonariusz publiczny, tj. minister obrony narodowej, „w wykonaniu z góry powziętego zamiaru”, przekroczył swoje uprawnienia i zniósł klauzule „Ściśle Tajne” oraz „Tajne” z dokumentów planowania operacyjnego szczebla strategicznego, pomimo że nie ustały ustawowe przesłanki ochrony zawartych w nich informacji niejawnych. Potem miał publicznie ujawnić i wykorzystać odtajnione przez siebie fragmenty „Planu Użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej WARTA-00101 Samodzielna Operacja Obronna część główna” i „Koncepcji Operacji dla Planu Użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej WARTA-00101 Samodzielna Operacja Obronna” w mediach, w tym na oficjalnym profilu partii „Prawo i Sprawiedliwość” na platformie X.  Dokumenty dotyczyły  m.in.  samodzielnej operacji obronnej, określenia rubieży strategicznych i przyczółków obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz terminu przybycia Sił Sojuszniczych. 

Reklama
Reklama

Zdaniem prokuratury, były szef MON dopuścił się tego czynu w celu osiągnięcia korzyści osobistych dla swojej formacji politycznej, lecz jednocześnie działał na szkodę interesu publicznego oraz „spowodował wyjątkowo poważną szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej, zagrażając jej niepodległości, suwerenności, integralności terytorialnej, pozycji międzynarodowej oraz spójności Sojuszu Północnoatlantyckiego”. Obecnie Mariusz B. ma w tej sprawie status oskarżonego.

Czytaj więcej

Były wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak (PiS)
Prawo karne
Prokuratura oskarża byłego wicepremiera w rządzie PiS

Z kolei były minister rolnictwa Krzysztof Jan Ardanowski uzyskał status podejrzanego w postępowaniu Prokuratury Regionalnej w Warszawie (sygn. RP I Ds. 20.2019). Dotyczy ono m.in. dwóch wątków związanych z realizacją w latach 2018-2019 programu skupu jabłek przemysłowych przez spółkę E. S.A. ze środków w kwocie 100.000.000 zł uzyskanych z kredytu bankowego gwarantowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) oraz działalnością S. M. B. Status podejrzanych ma już ponad 60 osób. Ardanowskiemu śledczy zarzucili niedopełnienie ciążących na nim jako funkcjonariuszu publicznym obowiązków, gdy był ministrem rolnictwa, a także przekroczenie uprawnień, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. 

Prokuratura Krajowa: Sejm musi rozważyć, czy politycy PiS mogli popełnić delikt konstytucyjny

Anna Adamiak zaznaczyła, że przedstawienie wskazanym politykom zarzutów było możliwe po uchyleniu im immunitetów parlamentarnych. Jednak zgoda Sejmu dotyczy wyłącznie pociągnięcia tych osób do odpowiedzialności karnej. Sejm nie zajmował stanowiska co do ewentualnej ich odpowiedzialności konstytucyjnej.

„Przekazanie Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej informacji w trybie art. 2 ust. 4a ustawy o Trybunale Stanu może zatem stanowić podstawę do rozważenia przez Sejm, czy opisane w postanowieniach o przedstawieniu zarzutów naruszenia prawa, dokonane w związku z zajmowanymi stanowiskami w Radzie Ministrów, mogą wypełniać znamiona deliktu konstytucyjnego, a tym samym czy zachodzą przesłanki do ewentualnego pociągnięcia Mateusza M., Mariusza B. i Krzysztofa A. do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu na podstawie art. 156 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”.

Czytaj więcej

Jarosław Kaczyński podczas wystąpienia w trakcie konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości w Mię
Polityka
Od Pegasusa do Łukasza Mejzy, czyli z czego musiał i musi tłumaczyć się PiS
Reklama
Reklama

Mateusz Morawiecki: „Żałosne”. Mariusz Błaszczak: „Bezpodstawne”

Mateusz Morawiecki odniósł się do informacji prokuratury w serwisie X: "Upadłość systemu ochrony zdrowia, najdroższe święta w historii, Donaldowi została tylko prokuratura, żałosne" - skomentował we wpisie na swoim profilu.

Także Mariusz Błaszczak skomentował zarzuty prokuratury: - Są zupełnie bezpodstawne. Sam prokurator, który stawiał mi te zarzuty, stwierdził, że jako minister obrony miałem prawo do odtajnienia i upublicznienia archiwalnych materiałów - powiedział dziennikarzom w Sejmie. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Mariusz Błaszczak Mateusz Morawiecki Prawo Karne Jan Krzysztof Ardanowski
Prezydent Karol Nawrocki
Prawo w Polsce
Karol Nawrocki zawetował kolejną ustawę. „Kojce wielkości miejskich kawalerek”
Zapadł wyrok, który otwiera drogę do odszkodowań za stare słupy
Nieruchomości
Zapadł wyrok, który otwiera drogę do odszkodowań za stare słupy
Majątki sędziów nie będą już jawne? TK o sędziowskich oświadczeniach
Sądy i trybunały
Majątki sędziów nie będą już jawne? TK o sędziowskich oświadczeniach
W grudniu terminy wypłat 800 plus ulegną zmianie. Jak wygląda nowy harmonogram?
Praca, Emerytury i renty
Aż cztery zmiany w grudniu 2025. Nowy harmonogram wypłat 800 plus
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Projekt przewiduje, że właściciele mieszkań, którzy będą chcieli wynajmować je na doby, zostaną zobo
Nieruchomości
Wspólnoty i spółdzielnie będą mogły zakazać Airbnb? Jest projekt ustawy
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Materiał Promocyjny
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama