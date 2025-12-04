Zdaniem prokuratury, były szef MON dopuścił się tego czynu w celu osiągnięcia korzyści osobistych dla swojej formacji politycznej, lecz jednocześnie działał na szkodę interesu publicznego oraz „spowodował wyjątkowo poważną szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej, zagrażając jej niepodległości, suwerenności, integralności terytorialnej, pozycji międzynarodowej oraz spójności Sojuszu Północnoatlantyckiego”. Obecnie Mariusz B. ma w tej sprawie status oskarżonego.

Z kolei były minister rolnictwa Krzysztof Jan Ardanowski uzyskał status podejrzanego w postępowaniu Prokuratury Regionalnej w Warszawie (sygn. RP I Ds. 20.2019). Dotyczy ono m.in. dwóch wątków związanych z realizacją w latach 2018-2019 programu skupu jabłek przemysłowych przez spółkę E. S.A. ze środków w kwocie 100.000.000 zł uzyskanych z kredytu bankowego gwarantowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) oraz działalnością S. M. B. Status podejrzanych ma już ponad 60 osób. Ardanowskiemu śledczy zarzucili niedopełnienie ciążących na nim jako funkcjonariuszu publicznym obowiązków, gdy był ministrem rolnictwa, a także przekroczenie uprawnień, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Prokuratura Krajowa: Sejm musi rozważyć, czy politycy PiS mogli popełnić delikt konstytucyjny

Anna Adamiak zaznaczyła, że przedstawienie wskazanym politykom zarzutów było możliwe po uchyleniu im immunitetów parlamentarnych. Jednak zgoda Sejmu dotyczy wyłącznie pociągnięcia tych osób do odpowiedzialności karnej. Sejm nie zajmował stanowiska co do ewentualnej ich odpowiedzialności konstytucyjnej.

„Przekazanie Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej informacji w trybie art. 2 ust. 4a ustawy o Trybunale Stanu może zatem stanowić podstawę do rozważenia przez Sejm, czy opisane w postanowieniach o przedstawieniu zarzutów naruszenia prawa, dokonane w związku z zajmowanymi stanowiskami w Radzie Ministrów, mogą wypełniać znamiona deliktu konstytucyjnego, a tym samym czy zachodzą przesłanki do ewentualnego pociągnięcia Mateusza M., Mariusza B. i Krzysztofa A. do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu na podstawie art. 156 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”.