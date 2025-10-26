Sprawa zakupu i użycia Pegasusa

Już w 2018 r. raport działającej przy uniwersytecie w Toronto grupy badawczej Citizen Lab wspominał o tajemniczym operatorze ORZELBIALY, który wykorzystywał stworzone przez izraelską firmę NSO Group potężne narzędzie do inwigilacji o nazwie Pegasus. Pegasus umożliwia, po niezauważalnym dla użytkownika zainfekowaniu urządzenia, na przykład telefonu komórkowego, przejąć kontrolę nad wszystkimi jego funkcjami. Przy pomocy Pegasusa można nie tylko podsłuchiwać rozmowy z zainfekowanego telefonu, ale też uzyskiwać dostęp do przechowywanych w nim danych, np. e-maili, zdjęć czy nagrań wideo oraz przejąć kontrolę nad kamerą i mikrofonem.