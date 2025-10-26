Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Aktualizacja: 26.10.2025 07:28 Publikacja: 26.10.2025 07:28
Jarosław Kaczyński podczas wystąpienia w trakcie konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, 24.października 2025 r.
Foto: PAP/Art Service
SPIS TREŚCI
Już w 2018 r. raport działającej przy uniwersytecie w Toronto grupy badawczej Citizen Lab wspominał o tajemniczym operatorze ORZELBIALY, który wykorzystywał stworzone przez izraelską firmę NSO Group potężne narzędzie do inwigilacji o nazwie Pegasus. Pegasus umożliwia, po niezauważalnym dla użytkownika zainfekowaniu urządzenia, na przykład telefonu komórkowego, przejąć kontrolę nad wszystkimi jego funkcjami. Przy pomocy Pegasusa można nie tylko podsłuchiwać rozmowy z zainfekowanego telefonu, ale też uzyskiwać dostęp do przechowywanych w nim danych, np. e-maili, zdjęć czy nagrań wideo oraz przejąć kontrolę nad kamerą i mikrofonem.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Dlaczego działalność małych i średnich przedsiębiorstw ma znaczenie. Wpływ przejęć MŚP na lokalne społeczności.
W południe ruszyła konwencja krajowa Platformy Obywatelskiej, która rozpoczęła proces tworzenia nowego ugrupowan...
Niemal połowa Polaków pozytywnie ocenia postulat Konfederacji związany z współpracą z PiS, który zakłada stworze...
„Wobec bredni Kaczyńskiego, jeszcze raz. Polsce nie grożą demokratyczne, proeuropejskie, atlantyckie Niemcy. Ani...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
„Którego z wymienionych poniżej ugrupowań nie chciałaby Pani/nie chciałby Pan najbardziej widzieć w kolejnym Sej...
Jak LegalTech i AI realnie zmieniają pracę prawnika – od automatyzacji dokumentów i analizy danych po obsługę klienta i przygotowanie do procesów sądowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas