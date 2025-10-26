Rzeczpospolita
Od Pegasusa do Łukasza Mejzy, czyli z czego musiał i musi tłumaczyć się PiS

Prokurator skierował do sądu 21 października akt oskarżenia wobec byłego wiceministra sprawiedliwości, obecnie posła PiS Michała Wosia w sprawie przekazania 25 mln zł a Funduszu Sprawiedliwości na zakup oprogramowania Pegasus. To jedna ze spraw mających swoje korzenie w czasach rządów PiS, której rozliczenie zapowiadała Koalicja Obywatelska. Ale niejedyna. Oto przegląd najgłośniejszych spraw, przy których często używano słowa „afera”.

Aktualizacja: 26.10.2025 07:28 Publikacja: 26.10.2025 07:28

Jarosław Kaczyński podczas wystąpienia w trakcie konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, 24.października 2025 r.

Foto: PAP/Art Service

Bartosz Lewicki

SPIS TREŚCI

  1. Sprawa zakupu i użycia Pegasusa
  2. Fundusz Sprawiedliwości i wydatki niezwiązane z ochroną ofiar przestępstw
  3. Afera wizowa
  4. Afery respiratorowa i maseczkowa
  5. Wybory kopertowe
  6. Afera w NCBiR 
  7. „Willa plus”
  8. Sprzedaż Lotosu koncernowi Saudi Aramco
  9. Afera mailowa
  10. Afera hejterska
  11. Dwie wieże i spółka Srebrna
  12. Adam Niedzielski i ujawnienie danych lekarza
  13. Łukasz Mejza i turystyka medyczna

Sprawa zakupu i użycia Pegasusa

Już w 2018 r. raport działającej przy uniwersytecie w Toronto grupy badawczej Citizen Lab wspominał o tajemniczym operatorze ORZELBIALY, który wykorzystywał stworzone przez izraelską firmę NSO Group potężne narzędzie do inwigilacji o nazwie Pegasus. Pegasus umożliwia, po niezauważalnym dla użytkownika zainfekowaniu urządzenia, na przykład telefonu komórkowego, przejąć kontrolę nad wszystkimi jego funkcjami. Przy pomocy Pegasusa można nie tylko podsłuchiwać rozmowy z zainfekowanego telefonu, ale też uzyskiwać dostęp do przechowywanych w nim danych, np. e-maili, zdjęć czy nagrań wideo oraz przejąć kontrolę nad kamerą i mikrofonem.

