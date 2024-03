Cała prawda o Pegasusie. Jak działał, jakich materiałów dostarczał, kogo podsłuchiwano?

– Producent nie miał dostępu do naszych materiałów. Serwery Pegasusa znajdowały się w wyłącznie w centrali CBA w Warszawie – nic nie szło do „chmury” ani nie było wysyłane do Izraela. Nie było żadnych opłat licencyjnych za pakiet „numerów” do obrobienia. Mieliśmy trzyletnie serwisowanie w cenie zakupu i przeszkolenie ludzi – chodziło o aktualizację systemu, usługi doradcze – wskazują nasi rozmówcy.

Zdaniem Adama Haertle nie do końca tak jest. – Owszem, serwery mogły być w siedzibie CBA, ale twórcy systemu zostawili pod swoją kontrolą kawałek systemu odpowiedzialny za sam proces infekcji, więc dane, kto został zarażony – muszą znajdować się w rękach NSO Group – podkreśla ekspert.

Według Haertle Pegasus teoretycznie dawał możliwości nadużyć prowadzących do przejęcia kont i podszycia się pod daną osobę. – Ten mechanizm od lat wykorzystują grupy przestępcze, wiele włamań np. do kont właśnie od tego się zaczyna. Chodzi o pobranie „ciasteczek” użytkownika z aplikacji i wykorzystanie ich do podszycia się pod tą osobę poprzez np. wysłanie maila.

Jeden z naszych rozmówców jednak zaznacza: – Każde logowanie się do Facebooka, Twittera, poczty, zostawia po sobie ślad. Gdybyśmy się zaczęli bawić w takie włamywanie, zostawialibyśmy ślad, a my mogliśmy robić tylko to, na co zgodził się sąd – wskazuje.

W CBA trwa obecnie audyt używania Pegasusa.

Czy ewentualne nadużycia można odkryć po czasie, czy jest po nich ślad, a jeśli tak – gdzie? – Twórca oprogramowania wprowadza takie zabezpieczenia, które rejestrują każde wejście, użycie systemu, wobec kogo i kiedy. Pełne informacje o użyciu oprogramowania powinny znajdować się na serwerach, w komputerach i jeśli nie zostały zniszczone, to powinniśmy je odczytać – dodaje Haertle.