Wszystko, co mogę Czytelniczkom i Czytelnikom zaproponować, to że będziemy bać się skrajności razem. Ba, mogę zaproponować więcej: spokój. Tylko on nas może uratować. „Opanowany w godzinie klęski i obcy szałom radości” – radził Deliuszowi Horacy.

Jeśli w 2027 roku wygra PiS, polityka generować będzie olbrzymie emocje

„Chciałabym, żebyśmy umieli zaakceptować, że zawsze jest ktoś, kto głosuje inaczej” – ćwiczenia z „wytrzymywania” zalecała zaraz po wyborach prezydenckich w „Rzeczpospolitej” Natalia Hatalska.

Polityka generować będzie coraz większe emocje, a już dziś są olbrzymie (przynajmniej w mediach tożsamościowych i na platformach społecznościowych). Przygotujmy się na to. Nie pozwólmy – jak pisze Bonowicz – się szarpać. Ani nie szarpmy. Decydujmy o tym, czy i jak żyjemy polityką, co absolutnie nie oznacza rezygnacji z własnego zdania, prawa do protestu. Ale „nie da się pić wrzącej wody”. Proponuję szklankę wody w temperaturze pokojowej.