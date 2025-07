AI należy stawiać granice, a nie się do niej dostosowywać

Ale jakie są granice wiary w sztuczną inteligencję? Ile – jeśli w ogóle – na co dzień jej potrzebujemy? To przecież epoka dzieci, które zaczynają później mówić. Czy to nie jest przerażające i niepokojące? Sztuczna inteligencja staje się kolejną cegłą w cyfrowym murze, którym otacza się dziś ludzkość. Jasne, możemy też przestać mówić.

Proponując egzamin maturalny ze sztucznej inteligencji, Sankowski miesza więc systemy walutowe: społeczeństwo to nie ośrodek IDEAS. AI należy stawiać granice, a nie się do niej dostosowywać. Nie mogę się również zgodzić z moim redakcyjnym kolegą Michałem Duszczykiem, który, przywołując badania NASK – 81 proc. nauczycieli obawia się uzależnienia uczniów od sztucznej inteligencji – pisze w „Rzeczpospolitej”, że „lęk wynika często z braku wiedzy i poczucia utraty kontroli nad procesem nauczania”, oraz dostrzega: „problem w tym, że obawy wciąż są większe niż entuzjazm”. Odpowiem: i bardzo dobrze, że obawy są większe niż entuzjazm. Entuzjaści AI – by nie napisać wyznawcy – nie wiedzą tego, co historycy: postęp to zarazem rozwój, jak i dwie wojny światowe. To prawda: i skrajny opór wobec postępu może być mylący – Martina Heideggera zaprowadził do NSDAP, bo obawiający się bolszewizmu filozof nie zauważył, że nazizm jest wytworem tej samej nowoczesności. Tym bardziej dyskutujmy. Ale litości, nie odpowiadajmy na wszystko „więcej AI”.

Cyfrowi giganci pchają samotnych dorosłych i nastolatków w ramiona chatbotów

Muzeum Auschwitz ostrzega: wygenerowane przez sztuczną inteligencję zdjęcia obozowych baraków fałszują historię, to brak szacunku dla ofiar.

„Gazeta Wyborcza” podaje: „Nastolatkowie z Bydgoszczy przerobili zdjęcie koleżanki. Dodali jej twarz do zdjęcia nagiej dziewczyny uprawiającej seks. Wykorzystali narzędzia AI” (deepfake trafił do sieci, uczniowie staną przed sądem).