„Podjęcie tej decyzji to akt wojny przeciw Rosji” – napisał o najnowszych amerykańskich sankcjach były premiero-prezydent Dmitrij Miedwiediew. Ale nawet rosyjscy eksperci wskazywali, że tym ruchem Donald Trump zablokował projekty ostrzejszych antyrosyjskich sankcji przygotowywanych w amerykańskim Senacie.
Ograniczenia nałożone na Rosnieft i Łukoil stały się pierwszymi prawdziwymi restrykcjami przeciw Kremlowi przyjętymi przez Biały Dom w ciągu prawie roku prezydentury Trumpa. Nie wiadomo jednak, jak będą działać. Wydaje się, że Indie gotowe są w jakimś stopniu im się podporządkować. Jednak Pekin już protestuje, zarówno przeciw amerykańskim ograniczeniom, jak i sankcjom, które UE nałożyła na chińskie firmy handlujące z Rosją.
A bez współudziału Chin – przynajmniej cichego – żadne sankcje na Kreml nie będą skuteczne. Nie widać jednak, by Donald Trump się o to starał, na razie odłożył spotkanie z Xi Jinpingiem.
– Trump zasadniczo uważa, że w żadnym wypadku nie należy wprowadzać realnych sankcji, dlatego że w ten sposób pozbawi sam siebie atutu w rozmowach (z Putinem) – uważa rosyjski politolog z USA Andriej Korobkow.
W ten jednak sposób, po ponad pół roku rozmów z Putinem, Trump nie osiągnął żadnego z dwóch celów, które wyznaczył jeszcze na początku. Nie doprowadził bowiem do zawieszenia broni na froncie (a do ostatnich spięć dyplomatycznych USA i Rosji wydawało się, że w ogóle z tego zrezygnował) oraz do rozmów trójstronnych Rosja–USA–Ukraina.
Odwołane (czy może tylko zawieszone) spotkanie w Budapeszcie miało być bowiem rozmową jedynie Trumpa z Putinem. Naciskany przez dziennikarzy Amerykanin powiedział w końcu, że „będzie w kontakcie z Zełenskim”, cokolwiek to mogłoby znaczyć.
Mimo to Trumpowi nadal zależy na rozmowach z Putinem. Jak bardzo, widać to ze sprawy pocisków Tomahawk. Amerykanin odmówił ich dostarczenia Kijowowi, zanim spotkanie w Budapeszcie zamieniło się w dyplomatyczną klapę. A mimo to potwierdził, że Ukraina ich nie dostanie.
– Gdyby na przykład Trump oświadczył, że owszem będzie prowadził rozmowy (z Putinem), ale równolegle będzie omawiał z Kijowem dostawy Tomahawków i im szybciej w rozmowach z Putinem zostanie osiągnięty sukces, tym mniej prawdopodobne, że pociski zostaną wykorzystane przeciw Rosji – wtedy Kreml zachowywałby się zupełnie inaczej – sądzi ukraiński politolog Petro Oleszczuk.
– Putinowi cała ta historia z rozmowami, ze spotkaniem w Budapeszcie potrzebna była tylko do jednego – powstrzymania rozwoju wojskowej pomocy amerykańskiej Ukrainie. Co i osiągnął – wyjaśnia, wskazując, że lider Rosji sam zadzwonił do Trumpa 16 października, gdy tylko Amerykanin zaczął mówić o wysłaniu Tomahawków na front.
W Kijowie głośno (a w Moskwie dyskretnie) opisują niedoszły szczyt w Budapeszcie (mimo wprowadzonych sankcji) jako dużą porażkę Trumpa. Amerykanin sam znalazł bardzo poważny argument w postaci tych pocisków, na który Putin nerwowo zareagował, ale nie potrafił go wykorzystać. Zupełnie niezależnie od wojskowej wartości ewentualnej dostawy kilkudziesięciu Tomahawków nad Dniepr.
Rosjanie uważają, że amerykański prezydent nie dał rady, zaplątał się bowiem w zbyt wielu współzależnych sprawach i nie potrafi z nich wybrnąć.
– Dla Trumpa przerwanie konfliktu w Ukrainie w ogóle nie jest celem samym w sobie. To jest ważne dla niego tylko po to, by mieć rozwiązane ręce, by zwrócić amerykańską politykę w stronę Chin i Pacyfiku. Dlatego nigdy nie podejmie żadnych decyzji, które doprowadziłyby do poważnego zaostrzenia stosunków z Rosją – tłumaczy Korobkow.
Amerykanin na przykład musi rozwiązać problem dobiegającego końca traktatu New START o ograniczeniu zbrojeń strategicznych. Ani Waszyngton, ani Moskwa nie chcą rozpoczynać nowego wyścigu zbrojeń nuklearnych. Ale jeszcze w swej pierwszej kadencji Trump wskazywał, że traktaty je ograniczające dotyczą tylko USA i Rosji, pozostawiając Chinom wolną rękę. Wtedy próbował namawiać Putina, by skłonił Chińczyków do przyłączenia się do nich, ale Rosjanin odmówił.
Problem pozostał, a Pekin w szybkim tempie rozwija swój arsenał nuklearny. Teraz doszły do niego jeszcze inne kłopoty, jak metale ziem rzadkich, których sprzedaż Chiny wstrzymały. Rosja posiada ich zasoby, ale Trump musiałby porozumieć się z Putinem. To samo dotyczy eksploatacji rozmarzającej Arktyki, do której pretensje roszczą też Chiny.
– Właśnie dlatego Trump uważa, że należy zapobiec przesuwaniu się azjatyckich związków Rosji od Indii do Chin, i temu służą jego groźby, naciski, sugestie, że jest gotów posunąć się znacznie dalej – mówi Korobkow.
Największym problemem Amerykanina zaś jest to, że Putinowi się nie spieszy. – Ściśle rzecz biorąc rosyjska strona nie jest ograniczona jakimiś „deadline'ami”, dlatego że inicjatywa na froncie (w Ukrainie) należy do Rosji – mówi rosyjski, prokremlowski ekspert Iwan Timofiejew. Teraz rosyjski lider zablokował wysłanie Tomahawków i czeka, co dalej, w nadziei, że jego armia w końcu przełamie ukraińską obronę.
Nie wydaje się, by Trump wyciągnął wnioski ze swej budapeszteńskiej porażki i w jakiś sposób zmienił taktykę działania. – Jemu bardzo ciężko przychodzi przyznanie się do niepowodzeń dyplomatycznych, czy jakichś innych politycznych. (…) Nawet jeśli czasami przyznaje, że Putin wodzi go za nos, to psychologicznie nie jest w stanie przyznać, że jego (obecne) wysiłki nie mają perspektyw – wyjaśnia Ukrainiec Oleszczuk.
