Porażka szczytu w Budapeszcie z powodu braku umiejętności dyplomatycznych Trumpa

– Trump zasadniczo uważa, że w żadnym wypadku nie należy wprowadzać realnych sankcji, dlatego że w ten sposób pozbawi sam siebie atutu w rozmowach (z Putinem) – uważa rosyjski politolog z USA Andriej Korobkow.

W ten jednak sposób, po ponad pół roku rozmów z Putinem, Trump nie osiągnął żadnego z dwóch celów, które wyznaczył jeszcze na początku. Nie doprowadził bowiem do zawieszenia broni na froncie (a do ostatnich spięć dyplomatycznych USA i Rosji wydawało się, że w ogóle z tego zrezygnował) oraz do rozmów trójstronnych Rosja–USA–Ukraina.

Odwołane (czy może tylko zawieszone) spotkanie w Budapeszcie miało być bowiem rozmową jedynie Trumpa z Putinem. Naciskany przez dziennikarzy Amerykanin powiedział w końcu, że „będzie w kontakcie z Zełenskim”, cokolwiek to mogłoby znaczyć.

Mimo to Trumpowi nadal zależy na rozmowach z Putinem. Jak bardzo, widać to ze sprawy pocisków Tomahawk. Amerykanin odmówił ich dostarczenia Kijowowi, zanim spotkanie w Budapeszcie zamieniło się w dyplomatyczną klapę. A mimo to potwierdził, że Ukraina ich nie dostanie.

– Gdyby na przykład Trump oświadczył, że owszem będzie prowadził rozmowy (z Putinem), ale równolegle będzie omawiał z Kijowem dostawy Tomahawków i im szybciej w rozmowach z Putinem zostanie osiągnięty sukces, tym mniej prawdopodobne, że pociski zostaną wykorzystane przeciw Rosji – wtedy Kreml zachowywałby się zupełnie inaczej – sądzi ukraiński politolog Petro Oleszczuk.

– Putinowi cała ta historia z rozmowami, ze spotkaniem w Budapeszcie potrzebna była tylko do jednego – powstrzymania rozwoju wojskowej pomocy amerykańskiej Ukrainie. Co i osiągnął – wyjaśnia, wskazując, że lider Rosji sam zadzwonił do Trumpa 16 października, gdy tylko Amerykanin zaczął mówić o wysłaniu Tomahawków na front.