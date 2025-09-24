Jak Moskwa zrywała ostatni traktat ograniczający zbrojenia nuklearne

W trakcie wojny Kreml anulował go. Najpierw w 2022 r. zawiesił obowiązkowe kontrole swoich arsenałów przewidziane w New START. Rok później w ogóle zawiesił udział w nim, choć dał słowo, że będzie przestrzegał jego ograniczeń liczbowych. Zaś jesienią 2023 roku zmienił doktrynę użycia broni jądrowej, bardzo rozciągając możliwości jej zastosowania, np. w odpowiedzi na atak konwencjonalny. Wcześniej, w czerwcu 2023 r. ogłosił przetransportowanie części rosyjskiej broni atomowej na Białoruś.

Jednocześnie Putin odrzucił amerykańskie propozycje rozpoczęcia negocjacji, domagając się, by rozmowy obejmowały „całokształt stosunków”, czyli również wojnę w Ukrainie.

Ale Kreml nie podjął jednak decyzji o rozbudowie rosyjskiego arsenału, nawet obecnie nie ma takich planów. Prawdopodobnie dlatego, że jego zasoby finansowe drenuje wojna z Ukrainą i nie ma już pieniędzy na rozwój broni jądrowej. A musiałyby one być bardzo duże. Porównywalny obecny amerykański program modernizacji sił strategicznych będzie kosztował ok. biliona dolarów.

W lutym 2026 roku dobiega jednak końca ważność traktatu New START i należy coś z nim robić – albo negocjować nowy, albo zaczynać życie bez niego. To ostatnie może właśnie oznaczać, że rozpocznie się nowy wyścig zbrojeń jądrowych, który może postawić Rosję przed widmem bankructwa.

Rosnąca nieufność między państwami atomowymi

Już obecnie eksperci wskazują, że brak wzajemnej kontroli arsenałów (gdy Rosja zawiesiła amerykańskie u siebie, USA natychmiast zawiesiły rosyjskie w swoich) oznacza, iż dowództwa obu państw opierają się wyłącznie na szacunkowych danych o rywalu. To powoduje narastającą niepewność co do jego możliwości i nieufność w stosunku do drugiej strony.