Rosyjska broń atomowa w kosmosie? Szef NATO zaniepokojony planami Moskwy

NATO jest zaniepokojone dążeniem Rosji do rozmieszczenia broni jądrowej w kosmosie, co może zagrozić tysiącom satelitów kluczowych dla obrony, a także codziennego życia ludzi - powiedział sekretarz generalny NATO Mark Rutte w wywiadzie dla niemieckiego dziennika "Welt am Sonntag".