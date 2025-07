Odkryto kosmiczny relikt. Obiekt trwał „zamrożony w czasie" przez miliardy lat

Co wiadomo o kosmicznym relikcie?

Galaktyka KiDS J0842+0059 jest zlokalizowana ok. 3 miliardy lat świetlnych od Ziemi. Tym samym jest to pierwsza tego typu galaktyka, którą udało się astronomom zaobserwować poza tzw. lokalnym wszechświatem (odległość ok. 1 miliarda lat świetlnych od Ziemi). Jak oszacowali autorzy badania, odkryta galaktyka posiada masę ok. 100 miliardów razy większą niż masa Słońca. Jednocześnie jest to obiekt niezwykle zwarty w porównaniu z ciałami niebieskimi o podobnej masie. Zdaniem badaczy, obiekt przez większość czasu swojego istnienia nie formował gwiazd. Astronomowie szacują, że odkryta galaktyka pozostawała w niezmienionej, „uśpionej” formie przez ok. 7 miliardów lat.

Dzięki najnowszym zdjęciom udało się także wskazać podobieństwa pomiędzy galaktyką KiDS J0842+0059 a obiektem NGC 1277 – karłowatą galaktyką, zlokalizowaną w Gromadzie Perseusza (ok. 240 milionów lat świetlnych od Ziemi). NGC 1277 wybrano jako punkt odniesienia ze względu na cechy „najbardziej ekstremalnego, lokalnego reliktu”.

Jak powstają galaktyczne relikty?

Proces powstawania tych obiektów jest przedmiotem badań i rozmaitych hipotez. Zdaniem astronomów w rozwoju najbardziej masywnych galaktyk można wyróżnić dwie podstawowe fazy. Pierwsza to okres gwałtownej aktywności, czyli m.in. czas formowania się gwiazd. W drugiej fazie następuje cykl dynamicznych interakcji pomiędzy sąsiadującymi galaktykami. Zmienia się ich kształt, masa i liczba gwiazd. Współautorka badania Chiara Spiniello z University of Oxford wyjaśnia, że galaktyczne „relikty” prawie całkowicie omijają drugą fazę rozwoju. Ponad 75 proc. ich masy powstaje w pierwszej fazie, a potem następuje bardzo długi okres stagnacji.

Odczytać zapis wszechświata „w początkach jego istnienia”

Autorzy badania mają nadzieję, że odkrycie pozwoli zrozumieć, jak wyglądał i funkcjonował wczesny wszechświat. Galaktyki o cechach podobnych do obiektu KiDS J0842+0059 są traktowane przez badaczy jak „przestrzeń zamrożona w czasie”. W tym wypadku mowa o co najmniej kilku miliardach lat i prastarych ciałach kosmicznych, trwających w niemalże niezmienionej formie. Wartość odkrycia podkreślił na łamach CNN Science profesor astrofizyki Michele Cappellari (niezaangażowany w badanie). Zdaniem eksperta kosmiczne relikty „jako żywe skamieliny uniknęły chaotycznych fuzji i wzrostu, których doświadczyła większość innych, masywnych galaktyk. Badanie ich pozwala nam odtworzyć warunki wszechświata w początkach jego istnienia i zrozumieć początkowe wybuchy formowania się gwiazd”.