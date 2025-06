Ten incydent był jednym z powodów stworzenia przepisów nakładających na producentów satelitów obowiązek ochrony przed cyberatakami. Według projektu, każdy satelita powinien mieć wbudowany odpowiedni system zabezpieczający. Co więcej, zostaną wprowadzone surowe reguły zdalnego dostępu do wewnętrznego systemu takiego satelity. Będzie to mógł robić tylko upoważniony personel operatora. Każdy atak hakerski na satelitę trzeba będzie zgłaszać w ramach tworzonej Europejskiej Sieci Odporności Kosmicznej.

Rakiety i satelity też trują atmosferę

Starty rakiet kosmicznych napędzanych paliwem ropopochodnym emitują rocznie 200-300 ton dwutlenku węgla. Sprowadzanie na Ziemię szczątków satelity oznacza w większości jego spalenie w atmosferze, co też powoduje emisję różnych substancji do atmosfery. Przemysł kosmiczny przyczynia się zatem do zatruwania środowiska naturalnego. Dlatego właśnie projektowane przepisy nakładają na operatorów kosmicznych obowiązek mierzenia wpływu ich działalności na środowisko.

Projekt zakłada, że wysłanie w kosmos każdego obiektu będzie trzeba poprzedzić wyliczeniami tzw. śladu węglowego, jaki po sobie zostawi. Szczegółowe dane trzeba będzie ujawnić także po zakończonej kosmicznej misji i w jej trakcie.

Kosmiczna biurokracja może nie przejść

Europejski Akt Kosmiczny miałby wejść w życie z początkiem 2030 roku. Jego forma — rozporządzenie Parlamentu i Rady UE — oznaczałoby, że będzie obowiązywał bezpośrednio.

Projekt nawiązuje do wytycznych Komitetu ONZ ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej, które od 2007 r. wskazują dobre praktyki ograniczania śmieci kosmicznych. Przypomina o tym dr Paulina Topolska, radca prawny, sekretarz Komisji Nauk Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w oddziale w Gdańsku.