Greta Gerwig, artystka, która wyszła z nowojorskiego ruchu Mumblecore – wielkomiejskich dzieciaków, żyjących z dnia na dzień i nie zamierzających szybko dorastać – na dobre zadomowiła się w świecie hollywoodzkich blockbusterów.

Po wielkim kasowym sukcesie „Barbie” Greta Gerwig zaczęła właśnie zdjęcia do kolejnego filmu, który może stać się wielkim przebojem kasowym. Jej „Narnia” (niektóre źródła podają pełny tytuł: „Narnia: The Magician’s Nephew”) jest prequelem klasycznej powieści C.S. Lewisa „Lew, czarownica i szafa”. Scenariusz napisała sama reżyserka.

Pierwszy klaps padł w Londynie. Akcja filmu została przeniesiona z początków XX wieku do lat 50. XX wieku.

Gerwig zapewniła sobie znakomitą obsadę. W rolach głównych występują: jako Biała Czarownica Emma Mackey, która zapewniła sobie popularność dzięki roli w serialu „Sex Education”, Daniel Craig (Andrew), Carey Mulligan (Mabel). Aslanowi głosu użyczy Meryl Streep, co spotkało się z pewną krytyką, bo dotąd zawsze był to głos męski, a Aslan traktowany jest jako alegoria Jezusa.