Narnia wraca na ekran z Meryl Streep. Reżyseruje autorka sukcesu „Barbie"

Greta Gerwig idzie za ciosem. Już pracuje nad „Narnią”. Gerwig zapewniła sobie znakomitą obsadę. Aslanowi głosu udzieli Meryl Streep. Czy film powtórzy kasowy sukces przebojowej „Barbie”?

Publikacja: 14.08.2025 20:45

Greta Gerwig

Foto: PAP/Abaca

Foto: PAP/Abaca

Barbara Hollender

Greta Gerwig, artystka, która wyszła z nowojorskiego ruchu Mumblecore – wielkomiejskich dzieciaków, żyjących z dnia na dzień i nie zamierzających szybko dorastać – na dobre zadomowiła się w świecie hollywoodzkich blockbusterów. 

Po wielkim kasowym sukcesie „Barbie” Greta Gerwig zaczęła właśnie zdjęcia do kolejnego filmu, który może stać się wielkim przebojem kasowym. Jej „Narnia” (niektóre źródła podają pełny tytuł: „Narnia: The Magician’s Nephew”) jest prequelem klasycznej powieści C.S. Lewisa „Lew, czarownica i szafa”. Scenariusz napisała sama reżyserka. 

Bond, Batman i Supermeni wracają do akcji. Lubimy tych bohaterów, których już znamy
Film
Bond, Batman i Supermeni wracają do akcji. Lubimy tych bohaterów, których już znamy

Pierwszy klaps padł w Londynie. Akcja filmu została przeniesiona z początków XX wieku do lat 50. XX wieku. 

Gerwig zapewniła sobie znakomitą obsadę. W rolach głównych występują: jako Biała Czarownica Emma Mackey, która zapewniła sobie popularność dzięki roli w serialu „Sex Education”, Daniel Craig (Andrew), Carey Mulligan (Mabel). Aslanowi głosu użyczy Meryl Streep, co spotkało się z pewną krytyką, bo dotąd zawsze był to głos męski, a Aslan traktowany jest jako alegoria Jezusa. 

Z Mumblecore do Hollywood

W 2012 roku we „Frances Ha” Noaha Baumbacha (zresztą swojego życiowego partnera), Greta Gerwig stworzyła postać dla swojego pokolenia kultową. Dziewczynę, która niby żyje na luzie: spotyka się ze znajomymi, gada, czasem zapali papierosa, czasem prześpi się z jakimś facetem albo wyjedzie na dwa dni do Paryża, ale tak naprawdę — choć ma sto pomysłów na minutę — nie bardzo wie, co ze sobą zrobić.

Reżyserski debiut Gerwig „Lady Bird” był częściowo autobiograficzną opowieścią o siedemnastolatce o rogatej duszy. O szukaniu własnej drogi, o świecie, który nie jest ani tak przyjazny, ani tak otwarty dla dziewczyny, której marzenia wykraczają poza jej miasto, środowisko, tradycję rodzinną. Ale i o tym, że to miasto i ta rodzina będą w niej zawsze. Ciekawym filmem Gerwig były „Małe kobietki”, które – choć ubrane w historyczny kostium, nie pachniały naftaliną. Były opowieścią o wyzwalaniu się kobiet i tęsknocie za wolnością. 

Bajki Grety Gerwig

W „Barbie” Gerwig zaproponowała bajkę, która w kinach skutecznie walczyła z wybitnym „Oppenheimerem” Christophera Nolana. Produkowana przez Netflix „Narnia” ma stać się podobno czymś więcej niż kinem familijnym. Czego w tej opowieści szuka artystka, która zaczynała w Mumblecore, będzie można przekonać się w przyszłym roku.

Andrzej Werner
Film
Nie żyje krytyk filmowy Andrzej Werner

Premiera filmu przewidziana jest na 25 listopada 2026 roku, a w Netfliksie na pierwszy dzień Świąt – 25 grudnia 2026. 

Do tej pory powstały trzy filmy o „opowieściach z Narnii”. „Lwa, czarownicę i starą szafę” (2005) i „Księcia Kaspiana” (2008) wyreżyserował Andrew Adamson, „Podróż wędrowca do świtu” (2010) – Michael Apted. Jeśli film Grety Gerwig odniesie sukces, to seria zapewne będzie kontynuowana. 

 

Film Platformy Streamingowe Netflix

 

 

