Nie żyje krytyk filmowy Andrzej Werner

Zmarł profesor Andrzej Werner, krytyk filmowy, historyk filmu i literatury. Miał 84 lata

Publikacja: 12.08.2025 22:58

Andrzej Werner

Andrzej Werner

Foto: PAP / Andrzej Rybczyński

Barbara Hollender

Był profesorem dr. habilitowanym, przez długie lata związanym z Instytutem Badań Literackich w Warszawie, wykładał w warszawskiej Akademii Teatralnej. W latach 1978-79 jako redaktor naczelny prowadził czasopismo „Film na Świecie”. Na początku lat 80. pełnił funkcję kierownika literackiego w Zespole Filmowym „Rondo” Wojciecha Jerzego Hasa. Po 1989 roku był kierownikiem działu krajowego miesięcznika „Kino” oraz dyrektorem artystycznym Lubuskiego Lata Filmowego. 

Andrzej Werner, autor szkiców o filmie i literaturze

Był autorem wielu publikacji dotyczących kina, literatury i kultury XX wieku, m.in.: „Zwyczajna Apokalipsa: Tadeusz Borowski i jego wizja świata”, „Polskie, arcypolskie...” o „kulturze półprawd” i wyborach ideowych polskich pisarzy i filmowców w czasach PRL-u, studiów krytycznych poświęconych literaturze i filmowi „Pasja i nuda”, „Krew i atrament” czy „Wysoko nie na palcach” o pisarstwie Jana Józefa Szczepańskiego. Zachwycające i głębokie są jego szkice „Dekada filmu” poświęcone kulturze lat 60. XX wieku, analizy twórczości Bergmana, Bunuela, Antonioniego, Felliniego, Viscontiego, Godarda, ale również opowieść o świecie drugiej połowy poprzedniego wieku. Lekturą obowiązkową każdego filmoznawcy powinna stać się jego praca „To jest kino”, gdzie połączył swoje zainteresowania, pisząc m.in. o styku filmu i literatury czy analizując „Wesele”. 

 Działacz ruchu opozycyjnego

Andrzej Werner miał też piękną kartę działacza ruchu opozycyjnego, w 1978 roku znalazł się wśród założycieli Towarzystwa Kursów Naukowych, gdzie prowadził wykłady „Ideowe oblicze polskiego kina”, był związany z KOR-em, potem z Solidarnością. W 1981 roku został internowany – trafił do Jaworza. Potem, w latach 80., był członkiem Komitetu Kultury Niezależnej i Niezależnej Oficyny Wydawniczej. 

 W 2020 roku otrzymał Nagrodę Stowarzyszenia Filmowców Polskich za wybitne osiągnięcia artystyczne. W tym samym roku, z okazji jego 80. urodzin, ukazała się książka „Kino to nie wszystko. Księga pamiątkowa w 80. urodziny Andrzeja Wernera” pod redakcją jego syna Mateusza Wernera i Andrzeja Szpulaka.

Andrzej Werner za miesiąc, 14 września, skończyłby 85 lat. Był niezwykle mądrym i bardzo prawym człowiekiem. Zostawił żonę i dwóch synów. Mateusz Werner poszedł śladami ojca, jest doktorem nauk humanistycznych, filmoznawcą, wykładowcą akademickim, autorem wielu publikacji.

W ostatnich latach Andrzej Werner chorował, zmarł 12 sierpnia 2025 roku. 

Źródło: rp.pl

Film Wspomnienie

