Aktualizacja: 12.08.2025 23:00 Publikacja: 12.08.2025 22:58
Andrzej Werner
Foto: PAP / Andrzej Rybczyński
Był profesorem dr. habilitowanym, przez długie lata związanym z Instytutem Badań Literackich w Warszawie, wykładał w warszawskiej Akademii Teatralnej. W latach 1978-79 jako redaktor naczelny prowadził czasopismo „Film na Świecie”. Na początku lat 80. pełnił funkcję kierownika literackiego w Zespole Filmowym „Rondo” Wojciecha Jerzego Hasa. Po 1989 roku był kierownikiem działu krajowego miesięcznika „Kino” oraz dyrektorem artystycznym Lubuskiego Lata Filmowego.
Czytaj więcej
Ewa Dałkowska miała 78 lat i mówiła, że jeszcze wszystko przed nią. Zdumiewała różnorodnością art...
Był autorem wielu publikacji dotyczących kina, literatury i kultury XX wieku, m.in.: „Zwyczajna Apokalipsa: Tadeusz Borowski i jego wizja świata”, „Polskie, arcypolskie...” o „kulturze półprawd” i wyborach ideowych polskich pisarzy i filmowców w czasach PRL-u, studiów krytycznych poświęconych literaturze i filmowi „Pasja i nuda”, „Krew i atrament” czy „Wysoko nie na palcach” o pisarstwie Jana Józefa Szczepańskiego. Zachwycające i głębokie są jego szkice „Dekada filmu” poświęcone kulturze lat 60. XX wieku, analizy twórczości Bergmana, Bunuela, Antonioniego, Felliniego, Viscontiego, Godarda, ale również opowieść o świecie drugiej połowy poprzedniego wieku. Lekturą obowiązkową każdego filmoznawcy powinna stać się jego praca „To jest kino”, gdzie połączył swoje zainteresowania, pisząc m.in. o styku filmu i literatury czy analizując „Wesele”.
Andrzej Werner miał też piękną kartę działacza ruchu opozycyjnego, w 1978 roku znalazł się wśród założycieli Towarzystwa Kursów Naukowych, gdzie prowadził wykłady „Ideowe oblicze polskiego kina”, był związany z KOR-em, potem z Solidarnością. W 1981 roku został internowany – trafił do Jaworza. Potem, w latach 80., był członkiem Komitetu Kultury Niezależnej i Niezależnej Oficyny Wydawniczej.
W 2020 roku otrzymał Nagrodę Stowarzyszenia Filmowców Polskich za wybitne osiągnięcia artystyczne. W tym samym roku, z okazji jego 80. urodzin, ukazała się książka „Kino to nie wszystko. Księga pamiątkowa w 80. urodziny Andrzeja Wernera” pod redakcją jego syna Mateusza Wernera i Andrzeja Szpulaka.
Czytaj więcej
Po ciężkiej chorobie zmarł Jerzy Sztwiertnia, twórca m.in. serialu „Najdłuższa wojna nowoczesnej...
Andrzej Werner za miesiąc, 14 września, skończyłby 85 lat. Był niezwykle mądrym i bardzo prawym człowiekiem. Zostawił żonę i dwóch synów. Mateusz Werner poszedł śladami ojca, jest doktorem nauk humanistycznych, filmoznawcą, wykładowcą akademickim, autorem wielu publikacji.
W ostatnich latach Andrzej Werner chorował, zmarł 12 sierpnia 2025 roku.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Był profesorem dr. habilitowanym, przez długie lata związanym z Instytutem Badań Literackich w Warszawie, wykładał w warszawskiej Akademii Teatralnej. W latach 1978-79 jako redaktor naczelny prowadził czasopismo „Film na Świecie”. Na początku lat 80. pełnił funkcję kierownika literackiego w Zespole Filmowym „Rondo” Wojciecha Jerzego Hasa. Po 1989 roku był kierownikiem działu krajowego miesięcznika „Kino” oraz dyrektorem artystycznym Lubuskiego Lata Filmowego.
Rozgrywający się w Parku Narodowym Yosemite kryminalny serial „Dzikość” („Untamed") z Erikiem Baną pokazuje ludz...
W pierwszej dziesiątce przebojów kasowych świata 2025 r. jest aż 7 kontynuacji dawnych hitów. Potwierdza tę tend...
Bartosz Kowalski od dziecka kocha horrory. Teraz proponuje „13 dni do wakacji” - film z gatunku „home invasion”,...
Zakończył się 19. BNP Paribas Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą. Znamy laureatów Międzynarodowe...
I Nagrodę Międzynarodowego Konkursu Filmów Krótkometrażowych 19. Festiwalu Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas