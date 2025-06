Teatr Domowy w stanie wojennym

W stanie wojennym stworzyła wraz z kolegami jedyny w Polsce Teatr Domowy wystawiający w prywatnych mieszkaniach sztuki i teksty zakazane przez cenzurę. – Była to najwspanialsza przygoda, jaka mi się przytrafiła w życiu –mówiła potem o Teatrze Domowym w wywiadzie dla „Filmu”. – Mieliśmy możliwość bezpośredniego reagowania na to, co niosło życie. Mogliśmy tupnąć nogą, wrzasnąć, wyśmiać, wygwizdać i żaden cenzor nie miał na to wpływu.

Współpraca z Krzysztofem Warlikowskim

W 2008 roku od zastępstwa za Stanisławę Celińską w głośnym spektaklu „Oczyszczeni” rozpoczęła współpracę z Krzysztofem Warlikowskim i jego Nowym Teatrem. Pozostała w nim do końca, biorąc udział w wielu podziwianych w kraju i w Europie spektaklach tego reżysera. Bardzo ceniła sobie pracę z nim. – Krzysztof Warlikowski uprawia grę wyobraźni na wysokim piętrze abstrakcji, jego uwagi są bardzo delikatne, ale nigdy nie czuję się na scenie skazana na samą siebie opowiadała Rzeczpospolitej”. – Krzysztof jest na wszystkich spektaklach, jeżeli jest konieczność, omawiamy najdrobniejsze szczegóły i wprowadzamy korekty.

To uznanie i podziw były zresztą obustronne. Ewa Dałkowska należała do najważniejszych gwiazd Nowego Teatru.

Filmowe role Ewy Dałkowskiej

Równie bogaty jest wykaz jej w filmie. Przygodę z nim rozpoczęła jeszcze w czasach studenckich zapadającą w pamięć rolą Olesi Chrobotówny w „Nocach i dniach” Jerzego Antczaka”, ale pierwszą wybitną kreację stworzyła w „Sprawie Gorgonowej” Janusza Majewskiego w 1977 roku. Chcieli z nią pracować niemal wszyscy reżyserzy: Andrzej Wajda („Bez znieczulenia” i Korczak”), Krzysztof Zanussi („Rok spokojnego słońca”), Agnieszka Holland („Aktorzy prowincjonalni”), Janusz Kijowski („Głosy”), Andrzej Barański (Kobieta z prowincji”), Janusz Zaorski („Panny i wody”, Filip Bajon („Przedwiośnie”), Jan Kidawa-Błoński („Skazany na bluesa)

Sprawa Gorgonowej, Ewa Dałkowska Ewa dałkowska w filmie „Sprawa Gorgonowejł Foto: filmpolski.pl

Z późniejszych dokonań filmowych wymienić trzeba przede wszystkim świetną, a niezwykle odważną, wręcz na granicy ekshibicjonizmu rolę w „Body/Ciało” Małgorzaty Szumowskiej, a na przeciwnym biegunie – postać Marii Kaczyńskiej w filmie Antoniego Krauzego „Smoleńsk”.