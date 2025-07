Mimo pewnych innowacji wprowadzonych przez Roberta Bondarę, który bal w domu Capulettich zamienił w dzisiejszy event z Bovską, spektakl dochowuje na swój sposób wierności Szekspirowi. Są Benvolio, Tybalt i Merkucjo z tragiczną w konsekwencjach bójką, ale też i Parys wyznaczony na męża Julii. Jest noc kochanków przedstawiona z dużą dozą liryzmu. I tylko samego ślubu nie ma, bo dziś prawdziwa miłość nie potrzebuje oficjalnego potwierdzenia.

U2, Massive Attack, Sigur Rós i Myslovitz

Uwspółcześnionych wersji tragedii Romea i Julii powstało wiele, nie na tym więc polega oryginalność pomysłu Roberta Bondary, ale na tym, jak on został zrealizowany. Zrezygnował on z baletowej muzyki Prokofiewa – znakomitej, ale niemal narzucającej choreograficzne rozwiązania. A poza tym nie wyraża ona dobrze emocji dzisiejszych młodych ludzi.

Czytaj więcej Teatr Teatr Wielki. Personalne przepychanki w Poznaniu Sytuacja z ustaleniem, kto w końcu zostanie dyrektorem w Teatrze Wielkim w Poznaniu, stała się ni...

Bondara stworzył własną ścieżkę dźwiękową z nagrań znanych wykonawców – od U2, Vulfpeck, The Cardigans, Massive Attack i Sigur Rós po Michała Jacaszka oraz graną na żywo muzykę Marcina Barana. To nie jest typowa składanka częsta we współczesnym balecie, a spójny kolaż o odpowiedniej dramaturgii.

Oryginalny styl Roberta Bondary

Najbardziej oryginalna jest jednak forma tej teatralnej opowieści, której podstawowym użytym środkiem jest ruch i gest, ale połączony ze słowem, muzyką i piosenką. Robert Bondara umiejętnie stworzył – co rzadkie w balecie – niemal symultaniczną opowieść, w której akcja dzieje się na wielu planach, bo zespół nie zastyga w podziwie, gdy tańczą główni bohaterowie.