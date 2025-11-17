Aktualizacja: 17.11.2025 14:22 Publikacja: 17.11.2025 13:52
Katarzyna Kuczyńska-Budka i Marcin Teodorczyk
Foto: Michał Buksa/Mat. Pras.
Tadeusz Różewicz mieszkał w Gliwicach od 1949 do 1968 r., w 1995 r. został honorowym obywatelem tego miasta. Nagroda Dramaturgiczna jego imienia ma na celu „wspieranie twórców piszących dla teatru oraz promocję najbardziej wartościowych zjawisk zachodzących we współczesnej dramaturgii polskiej”. W IV edycji Konkursu o Nagrodę Dramaturgiczną im. Tadeusza Różewicza, organizowanego od 2021 r. przez Teatr Miejski w Gliwicach, wzięła udział rekordowa liczba 167 utworów.
Maja Kleczewska o nagrodzonym dramacie
Po pierwszym etapie sześcioosobowa komisja kwalifikacyjna, pod przewodnictwem Janusza Legonia, rekomendowała 19 utworów.
Finalistów i zwycięzcę wskazała Kapituła Nagrody w składzie Maja Kleczewska – przewodnicząca, Katarzyna Minkowska, Jacek Cieślak, Andrzej Chyra i Tomasz Man.
Czytaj więcej
Najwszechstronniejszy pośród najwybitniejszych, prozaik, poeta i dramatopisarz, doczekał się świe...
Kapituła w uzasadnieniu swojego werdyktu następująco oceniła finałowe sztuki.
„Najcieplejsza zima naszego życia” Tomasza J. Motyki to zaskakujący dramat, język jest nieoczywisty, autor myli tropy – zabiera nas najpierw na dziwny poetycki niby-slam, a jednocześnie przeczuwamy grozę, która kryje się za formą rymu i żartu – niby-żartu – tak nam się chwilami wydaje. A potem poznajemy tajemnicę, która ma moc tragedii antycznej. Po chwili z oddali na nowo się jej przyglądamy. Zmieniamy perspektywę patrzenia jak u Kurosawy w Rashomonie. Nieschematyczny dramat ujawniający niezwykłą społeczną wrażliwość autora.. Autor patrzy właśnie tam, gdzie nikt nie patrzy. Zazwyczaj odwracamy wzrok”.
Czytaj więcej
Przypominamy rozmowę Jacka Cieślaka z Tadeuszem Różewiczem z 2006 r. Laureat nagrody Fundacji Kul...
„Chciałaś hrabiego, to teraz rób na niego” to Martyny Wawrzyniak tekst zainspirowany debatą na temat pańszczyzny jako współczesnego niewolnictwa, po „Chłopkach” Joanny Kuciel-Frydryszak, która stworzyła podręcznik, dzięki któremu zobaczyliśmy los kobiet w przedwojennej Polsce w całej jego brutalności. Autorka dramatu opowiada historię babci i wnuczki, lekkim, żywym językiem prowadzi nas do traumy z przeszłości i do konieczności rozliczenia jej. Ciekawe, jak krzywda wydobyta z pamięci pokoleniowej domaga się zadośćuczynienia. I nagle zamienia się w groteskę. Jakby rozwiązania realne już nie były możliwe, a to, co nam pozostało staje się aktem symbolicznym.
Zwycięski „Papier, kamień, nożyce” Marcina Teodorczyka to „znakomicie napisany tekst dotykający problemów psychicznych dzieci i młodzieży. Psychiatria dziecięca jest w Polsce w kryzysie od lat. Brakuje lekarzy i miejsc na oddziałach. Ale przede wszystkim brakuje narzędzi, żeby rozumieć, na czym ten kryzys polega, jak otoczenie może sobie z nim poradzić. Autor nie daje odpowiedzi, ale zabiera nas w podróż po labiryncie psychiki głównej bohaterki”.
Czytaj więcej
Polacy byliby spokojniejsi, gdyby czytali Tadeusza Różewicza. Jest okazja. Wyszedł wybór wierszy...
Wygłaszając laudację, Maja Kleczewska powiedziała: „W świetle tego, co wiemy dziś o problemach psychiatrii dziecięcej autor ma odwagę stanąć oko w oko z chorobą psychiczną nastolatki. Z bezradnością rodziny i systemu. Pokazuje też, jak łatwo jest znaleźć się na krawędzi – wystarczy zestaw kilku czynników, zbiegów okoliczności: na przykład poczucie obcości w nielubianej szkole, trudności w nauce, odrzucenie przez jednego z rodziców – wydaje się wystarczające, by młody człowiek przestał chcieć żyć.
Finalistom i zwycięzcy pogratulowała prezydentka Gliwic, Katarzyna Kuczyńska Budka:
– Nie przez przypadek idea tej nagrody narodziła się w Gliwicach – przez dwadzieścia lat nasze miasto było domem tego wybitnego poety, który potrafił jednym zdaniem powiedzieć więcej niż niejeden pisarz tomem. Tutaj mieszkał, niedaleko teatru, w którym się znajdujemy, tutaj tworzył i formował się jako dramaturg. Bardzo się cieszę, że nasz konkurs swym znaczeniem wykracza poza Gliwice, wspiera polskich pisarzy mających odwagę podążać drogą Różewicza – ku teatrowi bogatemu w sensy i znaczenia, odważnemu i formalnie inspirującemu. Chcę, żeby Gliwice były miastem inspirującym do twórczych działań, odpowiadającym na potrzeby nowych pokoleń odbiorców sztuki, tworzącym – dosłownie i w przenośni – przyjazne przestrzenie do artystycznych działań. Bo właśnie sztuka – nawet w czasach pośpiechu i nadmiaru bodźców – potrafi nas zatrzymać. I oby jak najczęściej nas zatrzymywała: zmuszała do namysłu, poruszała, czasem uwierała, ale zawsze – wzbogacała. A gdy trzeba, głośno protestowała przeciwko różnym aspektom rzeczywistości. Teatr nie po to powstał, żeby było grzecznie. W teatrze ma być ciekawie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Tadeusz Różewicz mieszkał w Gliwicach od 1949 do 1968 r., w 1995 r. został honorowym obywatelem tego miasta. Nagroda Dramaturgiczna jego imienia ma na celu „wspieranie twórców piszących dla teatru oraz promocję najbardziej wartościowych zjawisk zachodzących we współczesnej dramaturgii polskiej”. W IV edycji Konkursu o Nagrodę Dramaturgiczną im. Tadeusza Różewicza, organizowanego od 2021 r. przez Teatr Miejski w Gliwicach, wzięła udział rekordowa liczba 167 utworów.
„Symfonia tańca” Polskiego Baletu Narodowego to popis doskonałej formy, precyzji każdego ruchu i jego absolutnej...
Minister kultury Marta Cienkowska oświadczyła, że wobec upolitycznienia sytuacji wokół Teatru w Kielcach, współp...
11 listopada w krakowskiej Łaźni Nowej odbędzie się rekonstrukcja procesu Eligiusza Niewiadomskiego, zabójcy pre...
Trzy październikowe premiery poniedziałkowego Teatru TV pokazały po raz kolejny, że najciekawsze spektakle powst...
Strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
W Teatrze im. Wandy Siemaszkowej 17 października rozpoczynają się 63. Rzeszowskie Spotkania Teatralne, organizow...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas