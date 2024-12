To ma być też sygnał, że kandydat KO i jego zaplecze wyciągają wnioski z przeszłości i mają dobrze zmapowane swoje słabe, jak i silne strony. „Cala Polska naprzód” - to zawołanie kampanii ma też to pokazać. Że Trzaskowski nie tylko jako prezydent będzie dbał o cala Polskę, ale też o przyspieszenie spraw. Temu miała też służyć deklaracja o pakiecie ustaw i zmian, które jako prezydent przyjmie wkrótce po objęciu urzędu. Bo to jest też jasne, że do wyborów prezydenckich zniecierpliwienie wyborców KO i nie tylko wobec sprawczości – a raczej jej braku – obecnej koalicji może tylko rosnąć.

Rafał Trzaskowski i ceny masła

Wnioskiem z kampanii Harris ma być też koncentracja na sprawach „portfela”, które zresztą w obecnej dyskusji w Polsce zaczęła symbolizować cena masła. Trzaskowski w swoim przemówieniu do tego nawiązał, ale i wskazał prezesa NBP Adama Glapińskiego jako winowajcę. Tu zaczyna się jednak jedna z wielu trudności, jaką w tej sferze ma Trzaskowski. Bo nawiązywanie do tego typu spraw jest koniecznością, jeśli Trzaskowski i jego sztab nie chcą wyglądać na oderwanych od rzeczywistości. Ale jednocześnie to KO i sojusznicy rządzą od blisko roku. I to jest podstawowy problem. To zresztą doskonale wiedzą sztabowcy PiS, którzy w ramach odwracania uwagi „odpalili” w sobotę oficjalne konto Jarosława Kaczyńskiego.

Trzaskowski nie ma jednak wyjścia. Tak samo jak musi odcinać się od „naiwnej globalizacji” czy krytykować umowę Mercosur. Pytanie też, na ile jest w tym wiarygodny. Sobotnią konwencję KO może uznać za udaną. Do wyborów w maju jeszcze jednak pól roku. Od dyscypliny sztabu i kandydata będzie zależeć, czy uda się utrzymać w oczach wyborców przesłanie z Gliwic.