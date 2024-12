Konwencja KO w Gliwicach. Trzaskowski zapowiada "Polskę równych szans"

Czytaj więcej Polityka Prawybory w KO. Trzaskowski pokonał Sikorskiego. „Mam bardzo mocny mandat i dużo odwagi” - Te prawybory pomogły w tym, żeby budować w sobie tę twardość na nowo - mówił po uzyskaniu partyjnej nominacji na kandydata w wyborach prezydenckich Rafał Trzaskowski, który pokonał w prawyborach w KO Radosława Sikorskiego. Szef MSZ oświadczył, że uznaje wyniki głosowania.

Szef rządu mówił, że nie wszyscy są zadowoleni z tempa reform po wyborach 15 października. - Wyobraźcie sobie o ile szybciej, o ile lepiej, o ile łatwiej ta odbudowa Polski poszłaby, gdyby na szczytach władzy nie byłoby tej ciągłej wojny domowej, ciągłego rzucania kłody pod nogi, sypania piachu w tryby – podkreślił. - Polska dzisiaj potrzebuje jak tlenu prezydenta, który rozumie, na czym polega jego niezależna rola, jego silna pozycja, i jednocześnie prezydenta, który rozumie, jak ważna jest współpraca z rządem, ale także ze wszystkimi obywatelami. Rafał Trzaskowski ma to we krwi – przekonywał Tusk.

Trzaskowski: Nigdy tego nie zapomnę, zawsze będę za to dziękował

Bezpośrednio po przemówieniu Tuska na scenę wkroczył, wśród okrzyków i oklasków, Rafał Trzaskowski. P:rzypomniał atmosferę roku 2020. - Pamiętacie tę atmosferę, tę wzajemną życzliwość, te kolejki Polaków, które stały po to, by złożyć podpis pod moją kandydaturą? Nigdy tego nie zapomnę, zawsze będę za to dziękował - mówił Trzaskowski.

- Pamiętacie jak blisko było zwycięstwa? - pytał. Zaproponował słuchającym go uczestnikom konwencji, by „na chwilę zamknęli oczy i pomyśleli, co by było, gdybyśmy wtedy wygrali, jak wyglądałaby Polska”. - Nie byłoby kompromitacji na arenie międzynarodowej, nie byłoby tej olbrzymiej inflacji, nie byłoby niszczenia polskiej szkoły, nie byłoby średniowiecznego prawa aborcyjnego. I z tego miejsca chcę powiedzieć, że na to nie pozwolimy. Kobiety muszą decydować o swoim życiu i zdrowiu - przekonywał kandydat KO. Jak mówił, „wszyscy zastanawiamy się, ile czasu zostało zmarnowane”. - A my nie mamy czasu, żeby ten czas marnować - powiedział Trzaskowski, dodając: - Cała Polska naprzód!

Hasło to wyświetlane było także na ekranie za plecami Rafała Trzaskowskiego.