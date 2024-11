Wybory prezydenckie bywają zaskakujące, na co zwracają uwagę eksperci. – Do wyborów jeszcze pół roku, więc sondaże nieraz będą się zmieniać. Prawdziwa kampania dopiero się zacznie, a jej trudy dopiero przed kandydatami. Wbrew pozorom wynik Karola Nawrockiego – kandydata PiS, nie tak bardzo rozpoznawalnego jak Rafał Trzaskowski, nie jest zły. Ma on sporo czasu, żeby przekonać niezdecydowanych czy tych, którzy deklarują, że nie pójdą na głosowanie – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Krzysztof Łapiński, były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, teraz PR-owiec. Były polityk PiS dodaje, że „to od pracy sztabu i samego kandydata oraz czy PiS będzie miał odpowiednie środki finansowe na kampanię będzie zależało ile z tych głosów zdoła pozyskać”. – Rafał Trzaskowski jest dzisiaj faworytem sondaży. Tylko tyle i aż tyle. Pozycja lidera sondaży może pomagać, ale może zaszkodzić, jeśli sam kandydat i i jego otoczenie uwierzą, że sondaże decydują o wyniku wyborów. Samo bycie faworytem nie rozstrzyga o wyniku wyborów. Tak jak w sporcie, tak i w polityce niejeden faworyt poległ w ostatecznym starciu. A starcie wyborcze, które nas czeka, rozpoczyna się już na poważnie – podsumowuje Łapiński.

Karol Nawrocki jako „kandydat obywatelski”

Tak jak pisaliśmy wcześniej w „Rzeczpospolitej”, PiS podjęło decyzję o tym, że Nawrocki zostanie przedstawiony jako „kandydat obywatelski” w trakcie niedzielnego wydarzenia w Krakowie. To również efekt badań wewnętrznych na zlecenie Nowogrodzkiej, które miały pokazywać, że może to być najlepsza strategia walki o głosy części wyborców w przyszłym roku. Nawrocki nie należy do partii, ale od niedzieli to ten fragment strategii PiS dotyczący kandydata (wkrótce formalnie poparcia ma udzielić mu Rada Polityczna PiS) jest najmocniej krytykowany, również przez KO i innych uczestników kampanii.

Wybory prezydenckie: Rafał Trzaskowski z konwencją w Gliwicach

Sztab Trzaskowskiego po wygranych prawyborach w KO planuje w Gliwicach 7 grudnia start jego kampanii. Konwencja została już ogłoszona wiele tygodni temu. Śląsk jest pod wieloma względami jednym z ważniejszych strategicznie regionów w Polsce.

Jak za to rozmówcy z Koalicji Obywatelskiej komentują wynik badania pokazującego potencjalne starcie w II turze? – Ten wynik jest oczywiście dla nas dobry – podkreśla jeden ze współpracowników Trzaskowskiego. – Nikt jednak nie będzie w tej kampanii nikogo lekceważył. To jest dla nas jasne, że kandydat PiS będzie zyskiwał w ramach wzrostu rozpoznawalności – dodaje nasz informator z kręgów prezydenta Warszawy. I jak zastrzega, Trzaskowski ma już zaplanowane aktywności na najbliższe dni i tygodnie – aż do 7 grudnia w Gliwicach.