I trudno się dziwić, że po tygodniach rosnącego napięcia i niepewności, zaczęło się to w końcu odbijać w sondażach. Najnowsze badanie IBRiS dla „Rzeczpospolitej” pokazuje, że wiara wśród wyborców w to, iż obecna, zapowiadana od miesięcy, rekonstrukcja przyniesie polityczny przełom, jest co najmniej umiarkowana. – To realny wariant rozwoju wypadków, chociaż wszystko będzie zależało od sytuacji w 2026 r., latem lub jesienią przyszłego roku – mówi nam osoba z rządu, gdy pytamy o to, czy za kilka lub kilkanaście miesięcy Donald Tusk faktycznie ustąpi miejsca komuś innemu na fotelu szefa rządu i skupi się na zarządzaniu partią oraz przygotowaniach do kolejnych wyborów. A taki przedział czasowy – maksimum rok czasu – wyłania się właśnie na podstawie rozmów ze źródłami „Rzeczpospolitej”.

Sondaż: Polacy nie są przekonani co do wagi rekonstrukcji

Rekonstrukcja polegająca na odchudzeniu rządu, redukcji liczby ministrów i wiceministrów zapowiadana jest co najmniej od lutego. Co o jej znaczeniu dla wyjścia rządu i koalicji z kryzysu mówią ankietowani w najnowszym sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”? Tylko 5,9 proc. ankietowanych mówi, że rekonstrukcja „zdecydowanie” pomoże wyjść rządzącym z kryzysu. „Raczej tak” odpowiada tylko 25,4 proc. Czyli łącznie – 31,3 proc.

Dominują w ankiecie głosy sceptyczne. 21,5 proc. twierdzi, że rekonstrukcja „raczej nie pomoże”. A „zdecydowanie nie pomoże” to opcja wybierana przez 37,8 proc. wyborców, czyli 59,3 proc. łącznie. Niezdecydowanych było 9,4 proc. ankietowanych.

Jednak kiedy przyjrzymy się podziałowi na elektoraty partyjne, dostrzeżemy nieco inny obraz. 62 proc. wyborców koalicji rządzącej uważa, że rekonstrukcja pomoże wyjść z obecnego politycznego zakrętu, a przeciwnego zdania jest 23 proc. wyborców koalicji. To sprawia, że przeprowadzenie rekonstrukcji może mimo wszystko wzmocnić pozycję rządu w jego własnym elektoracie. I odwrotnie. Aż 90 proc. wyborców opozycji (ujmowanych jako PiS, Konfederacja, Razem) uważa, że rekonstrukcja nie pomoże w obecnych problemach rządu.

Co na to eksperci? – Polacy podchodzą do rekonstrukcji rządu bez naiwnego entuzjazmu. Wśród zwolenników koalicji widać co prawda lekki optymizm związany z nowym otwarciem, ale wszystkich pozostałych rząd będzie musiał przekonać efektami swojej pracy. W tym sensie dużo ważniejsza od zmiany formy będzie zmiana treści polityki rządu i kształt przyszłych reform, które nowy układ ministerialny będzie wcielał w życie. Od samego mieszania, herbata nie zrobi się słodsza, rząd musi więc pokazać Polakom, że rekonstrukcja służy jakimś wyższym celom i realizacji większej wizji – mówi nam Adam Traczyk, dyrektor fundacji More in Common Polska.