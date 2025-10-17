Z aktu oskarżenia wynika, że Bolton przekazał dwóm członkom rodziny (ich nazwiska nie zostały podane) informacje pozyskane podczas spotkań z wysokimi przedstawicielami administracji, a także w czasie rozmów z przywódcami innych państw oraz informacje przekazywane przez wywiad. Informacje miały być przekazywane drogą elektroniczną.

Reklama Reklama

John Bolton przekazywał niejawne informacje żonie i córce?

W niektórych rozmowach Bolton i jego krewni mieli omawiać wykorzystanie części tych informacji wrażliwych w książce, którą były doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Trumpa przygotowywał. Bolton odnosił się do krewnych, z którymi prowadził wymianę zdań w tej kwestii, jako do „redaktorów” książki – wynosi z aktu oskarżenia.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że członkowie rodziny, którym Bolton przekazywał wrażliwe informacje, to jego żona i córka. W akcie oskarżenia prokuratorzy zarzucają Boltonowi, że od kwietnia 2018 roku do sierpnia 2025 roku przekazał ponad tysiąc stron informacji wrażliwych, które pozyskał w codziennej pracy doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego prezydenta USA dwóm nieuprawnionym osobom.

W akcie oskarżenia czytamy też, że e-mail Boltona miał zostać zhakowany przez „cyberaktora powiązanego z irańskim rządem”, który dzięki temu uzyskał dostęp do niejawnych informacji.