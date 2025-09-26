Obecny prezydent USA Donald Trump wielokrotnie groził więzieniem swoim politycznym przeciwnikom, wśród których jest były dyrektor FBI (w latach 2013-2017, jego 10-letnia kadencja na tym stanowisku została skrócona przez Trumpa w czasie jego pierwszej kadencji w Białym Domu). Oskarżenie Comeya jest jednak pierwszym przypadkiem, w którym polityczny przeciwnik Trumpa usłyszał akt oskarżenia. Departament Sprawiedliwości prowadzi postępowania również przeciwko innym osobom, które Trump uważa za swoich politycznych rywali – w tym przeciwko nowojorskiej prokurator generalnej Letitii James oraz byłemu doradcy ds. bezpieczeństwa w swojej administracji Johnowi Boltonowi.

Prokurator prowadzący sprawę Jamesa Comeya zrezygnował. Jego następczyni była doradczynią Donalda Trumpa

Zarzuty wobec Comeya oznaczają zerwanie z obowiązującą od dekad niepisaną zasadą, że przedstawiciele amerykańskich służb są wolni od politycznej presji. Federalny prokurator z Wirginii Erik Siebert, który został wyznaczony do prowadzenia sprawy, w ubiegłym tygodniu zrezygnował, po tym, jak naraził się na gniew Donalda Trumpa wyrażając wątpliwości w sprawie oskarżenia byłego dyrektora FBI. Inni prokuratorzy, wypowiadając się anonimowo, twierdzą że zebrane dowody nie uzasadniają stawiania zarzutów karnych Comeyowi.

Następczyni Sieberta Lindsey Halligan miała otrzymać od prokuratorów notatkę, w której napisano, że brak dowodów ws. Comeya, które uprawdopodobniłyby popełnienie przestępstwa. Halligan, która przed objęciem obecnego stanowiska była doradczynią w Białym Domu, a wcześniej należała do zespołu prawników broniących Trumpa, zdecydowała się jednak przedstawić akt oskarżenia. Jak zauważa Reuters, osobiście przedstawiła dowody wielkiej ławie przysięgłych, co jest nietypowe, ponieważ zazwyczaj robi to jeden z podwładnych prokuratora federalnego.

Trump, który naciskał na prokurator generalną USA Pam Bondi w sprawie przedstawienia Comeyowi aktu oskarżenia, wyraził zadowolenie z obrotu sprawy w serwisie Truth Social, pisząc „Sprawiedliwość w Ameryce! (Comey) Tak długo był tak bardzo zły dla naszego kraju” – dodał. Trump napisał też, że Comey „zaczyna ponosić odpowiedzialność za zbrodnie przeciw narodowi”.