James Comey
Foto: REUTERS
W przypadku skazania Comey może pójść do więzienia na pięć lat. Jest oskarżony o składanie fałszywych zeznań i próbę obstrukcji postępowania prowadzonego przez Kongres.
Comey na nagraniu umieszczonym na Instagramie powiedział: „Moje serce zostało złamane przez Departament Sprawiedliwości, ale mam wielkie zaufanie do federalnego systemu sądownictwa i jestem niewinny. Więc czekam na proces i zachowuję wiarę”.
Jego obrońca Patrick J. Fitzgerald wydał oświadczenie, w którym pisze, że Comey zaprzecza wszystkim stawianym mu zarzutom. Dodał, że były dyrektor FBI zostanie z nich oczyszczony w czasie postępowania sądowego.
Obecny prezydent USA Donald Trump wielokrotnie groził więzieniem swoim politycznym przeciwnikom, wśród których jest były dyrektor FBI (w latach 2013-2017, jego 10-letnia kadencja na tym stanowisku została skrócona przez Trumpa w czasie jego pierwszej kadencji w Białym Domu). Oskarżenie Comeya jest jednak pierwszym przypadkiem, w którym polityczny przeciwnik Trumpa usłyszał akt oskarżenia. Departament Sprawiedliwości prowadzi postępowania również przeciwko innym osobom, które Trump uważa za swoich politycznych rywali – w tym przeciwko nowojorskiej prokurator generalnej Letitii James oraz byłemu doradcy ds. bezpieczeństwa w swojej administracji Johnowi Boltonowi.
Zarzuty wobec Comeya oznaczają zerwanie z obowiązującą od dekad niepisaną zasadą, że przedstawiciele amerykańskich służb są wolni od politycznej presji. Federalny prokurator z Wirginii Erik Siebert, który został wyznaczony do prowadzenia sprawy, w ubiegłym tygodniu zrezygnował, po tym, jak naraził się na gniew Donalda Trumpa wyrażając wątpliwości w sprawie oskarżenia byłego dyrektora FBI. Inni prokuratorzy, wypowiadając się anonimowo, twierdzą że zebrane dowody nie uzasadniają stawiania zarzutów karnych Comeyowi.
Następczyni Sieberta Lindsey Halligan miała otrzymać od prokuratorów notatkę, w której napisano, że brak dowodów ws. Comeya, które uprawdopodobniłyby popełnienie przestępstwa. Halligan, która przed objęciem obecnego stanowiska była doradczynią w Białym Domu, a wcześniej należała do zespołu prawników broniących Trumpa, zdecydowała się jednak przedstawić akt oskarżenia. Jak zauważa Reuters, osobiście przedstawiła dowody wielkiej ławie przysięgłych, co jest nietypowe, ponieważ zazwyczaj robi to jeden z podwładnych prokuratora federalnego.
Trump, który naciskał na prokurator generalną USA Pam Bondi w sprawie przedstawienia Comeyowi aktu oskarżenia, wyraził zadowolenie z obrotu sprawy w serwisie Truth Social, pisząc „Sprawiedliwość w Ameryce! (Comey) Tak długo był tak bardzo zły dla naszego kraju” – dodał. Trump napisał też, że Comey „zaczyna ponosić odpowiedzialność za zbrodnie przeciw narodowi”.
W przeszłości obecny prezydent USA wielokrotnie krytykował sposób, w jaki Comey prowadził śledztwo FBI w sprawie kontaktów między sztabem wyborczym Trumpa a Rosjanami w czasie kampanii wyborczej przed wyborami z 2016 roku.
Zarzuty postawione Comeyowi dotyczą zeznania z 2020 roku, jakie były dyrektor FBI złożył przed komisją Kongresu, odpowiadając na krytykę ze strony Partii Republikańskiej w związku ze śledztwem ws. kontaktów sztabu wyborczego Trumpa z Rosjanami. Zaprzeczył też, jakoby nakazał przekazać niejawne informacje mediom.
Teraz Comey jest oskarżony o złożenie fałszywych zeznań w tej sprawie. Dyrektor FBI miał okłamać kongresmenów, twierdząc, że nie pozwolił żadnemu ze swoich podwładnych FBI być anonimowym źródłem dla mediów opisujących wyniki śledztwa.
– Donald Trump nakazał wytaczanie spraw kryminalnych z przyczyn politycznych, a Departament Sprawiedliwości (...) ulega – ocenił Norm Eisen, specjalny doradca ds. etyki i reform rządowych w Białym Domu w latach 2009-2011, w czasie prezydentury Baracka Obamy. – Ten akt oskarżenia nosi wszystkie znamiona mściwego i bezpodstawnego postępowania sądowego – dodał Eisen cytowany przez agencję Reutera.
Najstarsza córka Comeya Maureen Comey w lipcu została zwolniona ze stanowiska prokurator federalnej na Manhattanie. We wrześniu zaskarżyła tę decyzję przed sądem, a jej prawnicy twierdzą, że zwolniono ją wyłącznie dlatego, iż jej ojcem jest były dyrektor FBI.
Trump w 2017 roku odwołał ze stanowiska Comeya, po tym, gdy dyrektor FBI publicznie potwierdził, że prezydent jest objęty śledztwem w związku z podejrzeniami o związki jego sztabu wyborczego z Rosjanami. Po odwołaniu ze stanowiska Comey stał się jednym z najostrzejszych krytyków Trumpa, określając go mianem „moralnie niezdolnego” do pełnienia urzędu prezydenta.
Ostatecznie postępowanie FBI w sprawie kontaktów sztabu wyborczego Trumpa z Rosjanami wykazało, że takie kontakty miały miejsce, ale nie ma dowodów, by doszło w ich ramach do „przestępczej zmowy” między Trumpem i jego otoczeniem, a rosyjskimi służbami. W ramach tego samego śledztwa FBI wykazało, że Rosjanie ingerowali w wybory prezydenckie w 2016 roku, by zaszkodzić rywalce Trumpa, kandydatce Partii Demokratycznej na prezydenta, Hillary Clinton.
Trump wielokrotnie określał śledztwo w tej sprawie mianem „polowania na czarownice”.
