Według Putina USA są zainteresowane dogadaniem się z Rosją ws. elektrowni w Zaporożu. I kopaniem tam kryptowalut

Władimir Putin twierdzi, że Stany Zjednoczone są zainteresowane wspólnym zarządzaniem Zaporoską Elektrownią Jądrową bez udziału Ukrainy oraz wykorzystaniem jej mocy do wydobycia kryptowalut. Według relacji dziennikarza „Kommiersanta”, wątki te miały paść podczas rozmów rosyjskiego przywódcy z przedstawicielami biznesu i elit politycznych w Moskwie.

Publikacja: 25.12.2025 23:17

Ze względu na zagrożenie wojenne od 2022 r. reaktory Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej są wyłączone.

Foto: Stringer / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM

Jakub Mikulski

Zgodnie z tą relacją, strona amerykańska miała również poruszać kwestię dostaw energii elektrycznej z elektrowni na terytorium Ukrainy, mimo że obiekt znajduje się pod kontrolą Rosji. Władimir Putin przekonywał ponadto, że na terenie elektrowni nadal pracują ukraińscy specjaliści, którzy – jak stwierdził – posiadają obecnie rosyjskie paszporty. Informacje te nie zostały potwierdzone przez stronę amerykańską ani ukraińską.

Wypowiedzi Putina wpisują się w szerszą narrację Moskwy, według której Zaporoska Elektrownia Jądrowa (ZNPP) jest traktowana jako przedmiot rozmów między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, z pominięciem Ukrainy jako właściciela obiektu. Elektrownia, największa tego typu w Europie, została zajęta przez wojska rosyjskie w marcu 2022 r. i formalnie przekazana pod zarząd rosyjskiego koncernu Rosenergoatom, co Kijów oraz społeczność międzynarodowa uznają za bezprawne.

Doniesienia „Kommiersanta” opierają się wyłącznie na relacjach z rosyjskiej strony i nie znajdują potwierdzenia w niezależnych źródłach. W przeszłości zarówno USA, jak i Ukraina wielokrotnie podkreślały, że jakiekolwiek decyzje dotyczące przyszłości Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej muszą zapadać z udziałem Kijowa i w zgodzie z prawem międzynarodowym.

Obecnie ZNPP nie produkuje energii elektrycznej i pozostaje pod kontrolą sił rosyjskich – wszystkie sześć reaktorów jest w stanie tzw. zimnego wyłączenia, a ciągłość ich chłodzenia zależy od zasilania zewnętrznego (a w sytuacjach awaryjnych – od generatorów dieslowskich), które było wielokrotnie przerywane z powodu walk i uszkodzeń linii przesyłowych. Ostatnio zakład został ponownie podłączony do zewnętrznej linii energetycznej wysokiego napięcia po krótkiej przerwie, ale bezpieczeństwo i stabilność jego funkcjonowania wciąż budzą poważne obawy ekspertów ds. energetyki jądrowej.

Zaporoska Elektrownia Jądrowa w planie pokojowym

Kwestia elektrowni jest jednym z drażliwych punktów w negocjacjach pokojowych dotyczących wojny Rosji z Ukrainą. W projekcie planu pokojowego, nad którym trwają rozmowy, zawarto propozycje dotyczące przyszłości elektrowni – w tym możliwe wspólne zarządzanie i specjalny status obiektu w przypadku zawieszenia broni. Ukraina sprzeciwia się modelowi wspólnego zarządzania z Rosją, proponując własną formułę z udziałem USA. 

Wątek Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej pojawił się podczas tradycyjnego, kończącego rok posiedzenia Rady Państwa w Moskwie, które formalnie poświęcone było problemom kształcenia kadr i polityce społeczno-gospodarczej. Jak relacjonuje „Kommiersant”, w praktyce rozmowy znacznie wykraczały poza oficjalną agendę i obejmowały kwestie geopolityczne, negocjacje z Zachodem oraz możliwy kształt przyszłego porozumienia pokojowego z Ukrainą. 

Według rosyjskiej gazety Władimir Putin podczas zamkniętych rozmów z przedstawicielami elit politycznych i biznesowych szeroko odnosił się do kontaktów z USA, w tym do wcześniejszych rozmów na temat amerykańskich propozycji pokojowych oraz – jak twierdził – gotowości Rosji do częściowych ustępstw terytorialnych przy jednoczesnym utrzymaniu kontroli nad kluczowymi obszarami. 

Źródło: rp.pl

