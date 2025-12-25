Czytaj więcej Konflikty zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1401 Ukraina skutecznie uderzyła w ważne cele wojskowe i energetyczne w Rosji. Walki na froncie trwają...

Zgodnie z tą relacją, strona amerykańska miała również poruszać kwestię dostaw energii elektrycznej z elektrowni na terytorium Ukrainy, mimo że obiekt znajduje się pod kontrolą Rosji. Władimir Putin przekonywał ponadto, że na terenie elektrowni nadal pracują ukraińscy specjaliści, którzy – jak stwierdził – posiadają obecnie rosyjskie paszporty. Informacje te nie zostały potwierdzone przez stronę amerykańską ani ukraińską.

Wypowiedzi Putina wpisują się w szerszą narrację Moskwy, według której Zaporoska Elektrownia Jądrowa (ZNPP) jest traktowana jako przedmiot rozmów między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, z pominięciem Ukrainy jako właściciela obiektu. Elektrownia, największa tego typu w Europie, została zajęta przez wojska rosyjskie w marcu 2022 r. i formalnie przekazana pod zarząd rosyjskiego koncernu Rosenergoatom, co Kijów oraz społeczność międzynarodowa uznają za bezprawne.

Doniesienia „Kommiersanta” opierają się wyłącznie na relacjach z rosyjskiej strony i nie znajdują potwierdzenia w niezależnych źródłach. W przeszłości zarówno USA, jak i Ukraina wielokrotnie podkreślały, że jakiekolwiek decyzje dotyczące przyszłości Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej muszą zapadać z udziałem Kijowa i w zgodzie z prawem międzynarodowym.