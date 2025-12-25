Aktualizacja: 26.12.2025 00:02 Publikacja: 25.12.2025 23:17
Ze względu na zagrożenie wojenne od 2022 r. reaktory Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej są wyłączone.
Zgodnie z tą relacją, strona amerykańska miała również poruszać kwestię dostaw energii elektrycznej z elektrowni na terytorium Ukrainy, mimo że obiekt znajduje się pod kontrolą Rosji. Władimir Putin przekonywał ponadto, że na terenie elektrowni nadal pracują ukraińscy specjaliści, którzy – jak stwierdził – posiadają obecnie rosyjskie paszporty. Informacje te nie zostały potwierdzone przez stronę amerykańską ani ukraińską.
Wypowiedzi Putina wpisują się w szerszą narrację Moskwy, według której Zaporoska Elektrownia Jądrowa (ZNPP) jest traktowana jako przedmiot rozmów między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, z pominięciem Ukrainy jako właściciela obiektu. Elektrownia, największa tego typu w Europie, została zajęta przez wojska rosyjskie w marcu 2022 r. i formalnie przekazana pod zarząd rosyjskiego koncernu Rosenergoatom, co Kijów oraz społeczność międzynarodowa uznają za bezprawne.
Doniesienia „Kommiersanta” opierają się wyłącznie na relacjach z rosyjskiej strony i nie znajdują potwierdzenia w niezależnych źródłach. W przeszłości zarówno USA, jak i Ukraina wielokrotnie podkreślały, że jakiekolwiek decyzje dotyczące przyszłości Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej muszą zapadać z udziałem Kijowa i w zgodzie z prawem międzynarodowym.
Obecnie ZNPP nie produkuje energii elektrycznej i pozostaje pod kontrolą sił rosyjskich – wszystkie sześć reaktorów jest w stanie tzw. zimnego wyłączenia, a ciągłość ich chłodzenia zależy od zasilania zewnętrznego (a w sytuacjach awaryjnych – od generatorów dieslowskich), które było wielokrotnie przerywane z powodu walk i uszkodzeń linii przesyłowych. Ostatnio zakład został ponownie podłączony do zewnętrznej linii energetycznej wysokiego napięcia po krótkiej przerwie, ale bezpieczeństwo i stabilność jego funkcjonowania wciąż budzą poważne obawy ekspertów ds. energetyki jądrowej.
Kwestia elektrowni jest jednym z drażliwych punktów w negocjacjach pokojowych dotyczących wojny Rosji z Ukrainą. W projekcie planu pokojowego, nad którym trwają rozmowy, zawarto propozycje dotyczące przyszłości elektrowni – w tym możliwe wspólne zarządzanie i specjalny status obiektu w przypadku zawieszenia broni. Ukraina sprzeciwia się modelowi wspólnego zarządzania z Rosją, proponując własną formułę z udziałem USA.
Wątek Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej pojawił się podczas tradycyjnego, kończącego rok posiedzenia Rady Państwa w Moskwie, które formalnie poświęcone było problemom kształcenia kadr i polityce społeczno-gospodarczej. Jak relacjonuje „Kommiersant”, w praktyce rozmowy znacznie wykraczały poza oficjalną agendę i obejmowały kwestie geopolityczne, negocjacje z Zachodem oraz możliwy kształt przyszłego porozumienia pokojowego z Ukrainą.
Według rosyjskiej gazety Władimir Putin podczas zamkniętych rozmów z przedstawicielami elit politycznych i biznesowych szeroko odnosił się do kontaktów z USA, w tym do wcześniejszych rozmów na temat amerykańskich propozycji pokojowych oraz – jak twierdził – gotowości Rosji do częściowych ustępstw terytorialnych przy jednoczesnym utrzymaniu kontroli nad kluczowymi obszarami.
