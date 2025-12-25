07:57 Putin chwali udział żołnierzy z Korei Północnej w wojnie w Ukrainie

Władimir Putin przekazał przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Unowi życzenia noworoczne, w których pochwalił „heroiczny” udział żołnierzy z jego kraju w walkach przeciwko siłom ukraińskim w obwodzie kurskim – podała państwowa północnokoreańska agencja KCNA. Putin napisał, że udział północnokoreańskich żołnierzy w wojnie „wyraźnie potwierdził niezwyciężoną przyjaźń” pomiędzy Rosją a Koreą Północną.

Według danych wywiadu Korei Południowej od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę Korea Północna wysłała do Rosji ok. 15 tys. żołnierzy. Szacuje się, że w walkach zginęło co najmniej 600 z nich, a ponad 4 tys. zostało rannych.

07:32 Rosyjskie bombowce na północ od Skandynawii

Rosyjskie bombowce Tu-95MS zdolne do przenoszenia broni jądrowej „odbyły planowy lot nad Morzem Norweskim i Morzem Barentsa” - poinformowało rosyjskie Ministerstwo Obrony. Na części trasy maszyny były eskortowane przez myśliwce innych państw – podaje AFP. Lot odbywał się nad wodami międzynarodowymi, na północ od Skandynawii. Rosja nie ujawniła dokładnej daty operacji ani, które kraje wysłały samoloty monitorujące. Ministerstwo Obrony Rosji podało, że tego typu loty odbywają się regularnie i są zgodne z prawem międzynarodowym.

07:01 Atak na port Tiemriuk

W porcie Tiemriuk w rosyjskim Kraju Krasnodarskim nad Morzem Azowskim zapaliły się dwa zbiorniki z produktami naftowymi. Jak poinformowały władze regionalne, był to atak ukraińskich dronów. Pożar objął powierzchnię dwóch tysięcy metrów kwadratowych. Uszkodzone zostały także budynki gospodarstwa rolnego. Według wstępnych danych nikt nie został ranny.

06:46 Tak wyglądała sytuacja na Ukrainie w 1400 dniu wojny:

Foto: PAP