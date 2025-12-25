Aktualizacja: 25.12.2025 08:15 Publikacja: 25.12.2025 06:30
Władimir Putin przekazał przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Unowi życzenia noworoczne, w których pochwalił „heroiczny” udział żołnierzy z jego kraju w walkach przeciwko siłom ukraińskim w obwodzie kurskim – podała państwowa północnokoreańska agencja KCNA. Putin napisał, że udział północnokoreańskich żołnierzy w wojnie „wyraźnie potwierdził niezwyciężoną przyjaźń” pomiędzy Rosją a Koreą Północną.
Według danych wywiadu Korei Południowej od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę Korea Północna wysłała do Rosji ok. 15 tys. żołnierzy. Szacuje się, że w walkach zginęło co najmniej 600 z nich, a ponad 4 tys. zostało rannych.
Rosyjskie bombowce Tu-95MS zdolne do przenoszenia broni jądrowej „odbyły planowy lot nad Morzem Norweskim i Morzem Barentsa” - poinformowało rosyjskie Ministerstwo Obrony. Na części trasy maszyny były eskortowane przez myśliwce innych państw – podaje AFP. Lot odbywał się nad wodami międzynarodowymi, na północ od Skandynawii. Rosja nie ujawniła dokładnej daty operacji ani, które kraje wysłały samoloty monitorujące. Ministerstwo Obrony Rosji podało, że tego typu loty odbywają się regularnie i są zgodne z prawem międzynarodowym.
W porcie Tiemriuk w rosyjskim Kraju Krasnodarskim nad Morzem Azowskim zapaliły się dwa zbiorniki z produktami naftowymi. Jak poinformowały władze regionalne, był to atak ukraińskich dronów. Pożar objął powierzchnię dwóch tysięcy metrów kwadratowych. Uszkodzone zostały także budynki gospodarstwa rolnego. Według wstępnych danych nikt nie został ranny.
Foto: PAP
Czytaj więcej
Trwa inwazja Rosji na Ukrainę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przedstawił szczegóły dotyczą...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Trwa inwazja Rosji na Ukrainę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przedstawił szczegóły dotyczące planu pokojo...
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przedstawił szczegóły dotyczące projektu 20-punktowego planu pokojowego, kt...
Eli Feldstein – były rzecznik premiera Beniamina Netanjahu – powiedział, że zaraz po ataku Hamasu w październiku...
Samozwańczy kalifat w Iraku i Syrii jest już przeszłością, lecz ma nadal tysiące zwolenników na całym świecie,...
Kolejny generał Władimira Putina padł ofiarą zamachu w Moskwie. Zginął generał Fanił Sarwarow, który walczył w C...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas