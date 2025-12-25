Badanie, którego wyniki opublikowano 22 grudnia, pokazuje, że 66 proc. respondentów popiera przejście do negocjacji pokojowych, co jest najwyższym wynikiem od początku inwazji, natomiast 25 proc. opowiada się za kontynuowaniem działań militarnych – to najniższy odnotowany dotąd poziom.

Jednocześnie 73 proc. ankietowanych zadeklarowało, że „popiera działania rosyjskich sił zbrojnych w Ukrainie”. Odsetek ten od lutego 2022 roku utrzymuje się w przedziale 70–80 proc., choć od maja 2025 roku spadł o 7 punktów procentowych. W tym samym okresie udział osób deklarujących brak poparcia wzrósł z 13 do 18 proc. Rośnie również dystans wobec samego tematu wojny: 18 proc. badanych przyznało, że w ogóle nie śledzi informacji dotyczących Ukrainy, wobec 10 proc. w maju.

Z danych Lewady wynika, że zwolennicy kontynuowania wojny to najczęściej mężczyźni (32 proc.) i osoby powyżej 55. roku życia (32 proc.). Na tle kraju wyróżniają się mieszkańcy Moskwy, gdzie 40 proc. badanych opowiedziało się za dalszymi działaniami militarnymi.