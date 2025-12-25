Reklama
Rosja: rekordowe poparcie dla rozmów pokojowych przy stałym wskaźniku poparcia armii

Według sondażu niezależnego Centrum Lewady, większość Rosjan opowiada się obecnie za rozpoczęciem rozmów pokojowych w sprawie wojny przeciwko Ukrainie, przy jednoczesnym utrzymującym się wysokim poziomie deklarowanego poparcia dla rosyjskich sił zbrojnych.

Publikacja: 25.12.2025 17:10

Foto: REUTERS/Ramil Sitdikov/File Photo

Jakub Mikulski

Badanie, którego wyniki opublikowano 22 grudnia, pokazuje, że 66 proc. respondentów popiera przejście do negocjacji pokojowych, co jest najwyższym wynikiem od początku inwazji, natomiast 25 proc. opowiada się za kontynuowaniem działań militarnych – to najniższy odnotowany dotąd poziom.

Jednocześnie 73 proc. ankietowanych zadeklarowało, że „popiera działania rosyjskich sił zbrojnych w Ukrainie”. Odsetek ten od lutego 2022 roku utrzymuje się w przedziale 70–80 proc., choć od maja 2025 roku spadł o 7 punktów procentowych. W tym samym okresie udział osób deklarujących brak poparcia wzrósł z 13 do 18 proc. Rośnie również dystans wobec samego tematu wojny: 18 proc. badanych przyznało, że w ogóle nie śledzi informacji dotyczących Ukrainy, wobec 10 proc. w maju.

Z danych Lewady wynika, że zwolennicy kontynuowania wojny to najczęściej mężczyźni (32 proc.) i osoby powyżej 55. roku życia (32 proc.). Na tle kraju wyróżniają się mieszkańcy Moskwy, gdzie 40 proc. badanych opowiedziało się za dalszymi działaniami militarnymi.

Poparcie dla rozmów pokojowych częściej deklarują kobiety (71 proc.), osoby poniżej 40. roku życia (74 proc.) oraz mieszkańcy obszarów wiejskich (72 proc.). Wśród respondentów, którzy nie aprobują działań Władimira Putina, za negocjacjami opowiada się 80 proc. badanych. Wysokie poparcie dla rozmów odnotowano również wśród osób czerpiących informacje głównie z mediów społecznościowych, a nie z telewizji.

Sondaż: Kto wierzy w sukces mediacji USA? Ukraińcy mniej niż Rosjanie

Sondaż odnosi się także do międzynarodowych prób mediacji. 51 proc. respondentów wyraziło sceptycyzm wobec skuteczności rozmów pokojowych prowadzonych z udziałem Stanów Zjednoczonych, a 28 proc. uznało je za potencjalnie skuteczne. Największy sceptycyzm zanotowano wśród mieszkańców Moskwy. Negocjacje prowadzone przy udziale Waszyngtonu nie przyniosły dotąd zawieszenia broni, a strona rosyjska utrzymuje warunki odrzucane przez Ukrainę.

Autorzy badania odnotowują również narastające problemy gospodarcze w Rosji. Według przywołanych danych 54 proc. Rosjan twierdzi, że wojna negatywnie wpłynęła na ich codzienne życie, a 36 proc. ocenia, że ich sytuacja finansowa się pogorszyła, wobec 27 proc. we wrześniu 2024 roku. Wskazano także na spadek dochodów z eksportu ropy oraz decyzje banku centralnego dotyczące stóp procentowych. 

Z kolei z grudniowego sondażu Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii wynika, że 72 proc. Ukraińców byłoby gotowych zaakceptować zamrożenie linii frontu przy międzynarodowych gwarancjach bezpieczeństwa, jednak 75 proc. uznaje rosyjskie warunki za całkowicie nieakceptowalne. Jednocześnie 63 proc. respondentów w Ukrainie deklaruje gotowość do dalszych walk, a zaufanie do mediacji ze strony Stanów Zjednoczonych spadło z 41 proc. do 21 proc. w skali roku.

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Rosja Ukraina
