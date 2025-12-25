Aktualizacja: 25.12.2025 17:51 Publikacja: 25.12.2025 17:10
Foto: REUTERS/Ramil Sitdikov/File Photo
Czytaj więcej
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
Badanie, którego wyniki opublikowano 22 grudnia, pokazuje, że 66 proc. respondentów popiera przejście do negocjacji pokojowych, co jest najwyższym wynikiem od początku inwazji, natomiast 25 proc. opowiada się za kontynuowaniem działań militarnych – to najniższy odnotowany dotąd poziom.
Jednocześnie 73 proc. ankietowanych zadeklarowało, że „popiera działania rosyjskich sił zbrojnych w Ukrainie”. Odsetek ten od lutego 2022 roku utrzymuje się w przedziale 70–80 proc., choć od maja 2025 roku spadł o 7 punktów procentowych. W tym samym okresie udział osób deklarujących brak poparcia wzrósł z 13 do 18 proc. Rośnie również dystans wobec samego tematu wojny: 18 proc. badanych przyznało, że w ogóle nie śledzi informacji dotyczących Ukrainy, wobec 10 proc. w maju.
Czytaj więcej
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przedstawił szczegóły dotyczące projektu 20-punktowego planu...
Z danych Lewady wynika, że zwolennicy kontynuowania wojny to najczęściej mężczyźni (32 proc.) i osoby powyżej 55. roku życia (32 proc.). Na tle kraju wyróżniają się mieszkańcy Moskwy, gdzie 40 proc. badanych opowiedziało się za dalszymi działaniami militarnymi.
Poparcie dla rozmów pokojowych częściej deklarują kobiety (71 proc.), osoby poniżej 40. roku życia (74 proc.) oraz mieszkańcy obszarów wiejskich (72 proc.). Wśród respondentów, którzy nie aprobują działań Władimira Putina, za negocjacjami opowiada się 80 proc. badanych. Wysokie poparcie dla rozmów odnotowano również wśród osób czerpiących informacje głównie z mediów społecznościowych, a nie z telewizji.
Sondaż odnosi się także do międzynarodowych prób mediacji. 51 proc. respondentów wyraziło sceptycyzm wobec skuteczności rozmów pokojowych prowadzonych z udziałem Stanów Zjednoczonych, a 28 proc. uznało je za potencjalnie skuteczne. Największy sceptycyzm zanotowano wśród mieszkańców Moskwy. Negocjacje prowadzone przy udziale Waszyngtonu nie przyniosły dotąd zawieszenia broni, a strona rosyjska utrzymuje warunki odrzucane przez Ukrainę.
Czytaj więcej
Stacja NBC News poinformowała o zakulisowej rywalizacji między sekretarzem stanu USA Marco Rubio...
Autorzy badania odnotowują również narastające problemy gospodarcze w Rosji. Według przywołanych danych 54 proc. Rosjan twierdzi, że wojna negatywnie wpłynęła na ich codzienne życie, a 36 proc. ocenia, że ich sytuacja finansowa się pogorszyła, wobec 27 proc. we wrześniu 2024 roku. Wskazano także na spadek dochodów z eksportu ropy oraz decyzje banku centralnego dotyczące stóp procentowych.
Z kolei z grudniowego sondażu Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii wynika, że 72 proc. Ukraińców byłoby gotowych zaakceptować zamrożenie linii frontu przy międzynarodowych gwarancjach bezpieczeństwa, jednak 75 proc. uznaje rosyjskie warunki za całkowicie nieakceptowalne. Jednocześnie 63 proc. respondentów w Ukrainie deklaruje gotowość do dalszych walk, a zaufanie do mediacji ze strony Stanów Zjednoczonych spadło z 41 proc. do 21 proc. w skali roku.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W bardzo krytycznej wobec rosyjskiego imperializmu Szwecji nadal przyznawana jest Nagroda Lenina. – Moja babcia...
Rodzina 29-letniej Teuty Hoxhy, aktywistki Akcji Palestyńskiej, organizacji uznanej za brytyjskie władze za terr...
W nekropolii Abusir włoska misja badawcza odkryła rozległe pozostałości dolnej świątyni grobowej należącej do ko...
Wielka awaria energetyczna pozbawiła dostaw prądu 130 tys. odbiorców w San Francisco. Znaczna część miasta pogrą...
Fiński parlament przyjął poprawkę do Ustawy o Łowiectwie, umożliwiającą odstrzał wilków w celu regulacji ich pop...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas