Rywalizacja Witkoff-Rubio. Nie tylko Rosja jest problemem Ukrainy

Steve Witkoff, Marco Rubio i Jared Kushner
Foto: Reuters, Eva Marie Uzcategui
NBC News, powołując się na kilkunastu byłych i obecnych urzędników amerykańskich i europejskich, wymienia kilka wcześniej nieznanych przypadków, w których Witkoff zorganizował międzynarodowe spotkania w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie bez wiedzy Rubia.
Na przykład w kwietniu 2025 roku sekretarz stanu miał polecieć do Paryża na rozmowy w sprawie Ukrainy, gdy przypadkowo dowiedział się, że Witkoff zorganizował spotkanie w cztery oczy z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Rubio poprosił o udział w spotkaniu, ale francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stwierdziło, że zmiana będzie musiała zostać osobiście zatwierdzona przez Witkoffa. Był to upokarzający obrót spraw dla Rubia, którego współpracownicy przez jakiś czas mieli trudności z nawiązaniem kontaktu z Witkoffem. W końcu Witkoff zgodził się, by Rubio dołączył do niego na spotkaniu.
Pod koniec listopada, kilka dni po rozmowach genewskich, Witkoff zorganizował spotkanie z ukraińskimi urzędnikami na Florydzie. Rubio dowiedział się o planowanych rozmowach dopiero wtedy, gdy Ukraińcy zapytali o nie jego zespół.
Kolejny przykład: Rubio miał uczestniczyć w rozmowach pokojowych z ukraińską delegacją w Szwajcarii, ale Witkoff wyruszył wcześniej, co uznano za próbę uprzedzenia go. Witkoff nie poinformował Rubio i innych urzędników Departamentu Stanu o swoich planach podróży, jak twierdzą źródła, według których było to posunięcie mające na celu umożliwienie Witkoffowi negocjacji z Ukrainą w sposób, który uzna za stosowny. Ostatecznie Rubio dotarł do Genewy, zapewniając, że Witkoff nie spotka się bez niego z Ukraińcami.
Poza różnicami zdań w sprawie wysiłków pokojowych na Ukrainie, Witkoff spierał się również z Rubio i urzędnikami Departamentu Stanu o jego podejście do kwestii bezpieczeństwa, szczególnie podczas podróży do Rosji.
Pytania o bezpieczeństwo komunikacji nasiliły się, gdy wyciekł zapis rozmowy Witkoffa z doradcą Putina ds. zagranicznych, Jurijem Uszakowem. Niektórzy członkowie administracji Trumpa kwestionowali zasadność korzystania przez Witkoffa z prywatnego odrzutowca w lotach do Moskwy, zwłaszcza biorąc pod uwagę brak bezpiecznej komunikacji.
Ostatecznie Departament Stanu w maju wszczął dochodzenie, po którym Witkoff otrzymał dodatkowe środki bezpieczeństwa i bezpieczny system komunikacji mobilnej do użytku w swoim samolocie. Wciąż jednak istnieją obawy, że Witkoff nie korzysta konsekwentnie z bezpiecznego rządowego systemu komunikacji.
NBC zauważa, że wymienione incydenty świadczą o długotrwałym sporze dwóch znaczących osobistości w administracji Donalda Trumpa, które mają skrajnie odmienne poglądy na metodę zakończenia wojny na Ukrainie.
Witkoff ma przeć do szybkiego zawarcia porozumienia, nakładającego na Ukrainę szereg ustępstw, w tym zrzeczenie się swoich terytoriów i brak pewności co do przyszłych gwarancji bezpieczeństwa. Rubio z kolei, podobnie jak kilku innych wysokiej rangi urzędników administracji, optuje za zwiększeniem presji ekonomicznej i militarnej na Rosję, aby zmusić Putina do ustępstw i zapewnić Ukrainie bezpieczeństwo.
Mimo że i Rubio, i Witkoff twierdzą, że nikt nie działa na własną rękę i działania są skoordynowane, ale obserwatorzy, w tym Alexander Vershbow, były dyplomata i ambasador przy NATO, uważają, że obaj grają na innej nucie.
- Jeśli podczas negocjacji nie ma wspólnego zrozumienia problemów i wspólnego przeciwnika, to nie może być dobrze - mówi.
Witkoff jest przyjacielem Trumpa, chwalonym przez prezydenta jako „utalentowany negocjator o świetnej osobowości”, a ponadto ma po swojej stronie Jareda Kushnera, zięcia Trumpa.
Jednak przez swoich przeciwników – nie tylko w Europie, ale i w Kongresie, i administracji Trumpa – uważany jest za amatora, zbyt chętnie uznającego słowa Rosji za dobrą monetę. – To dar dla Rosji – skomentował jeden z kongresmenów.
Stopień, w jakim Witkoff, niedoświadczony w polityce biznesmen, spycha na drugi plan sekretarza stanu, uznawany jest za „niezwykle nietypowy i niepokojący”. Jak pisze NBC News, stanowi to jedno z największych wyzwań amerykańskiej polityki zagranicznej najbliższych lat.
