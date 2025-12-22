Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Rywalizacja Witkoff-Rubio. Nie tylko Rosja jest problemem Ukrainy

Stacja NBC News poinformowała o zakulisowej rywalizacji między sekretarzem stanu USA Marco Rubio a wysłannikiem prezydenta USA Donalda Trumpa Stevem Witkoffem w sprawie przyspieszenia „rozmów pokojowych” na Ukrainie.

Publikacja: 22.12.2025 20:46

Steve Witkoff, Marco Rubio i Jared Kushner

Steve Witkoff, Marco Rubio i Jared Kushner

Foto: Reuters, Eva Marie Uzcategui

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są kulisy rywalizacji między sekretarzem stanu USA a wysłannikiem prezydenta Trumpa?
  • W jaki sposób Steve Witkoff planuje wpływać na sytuację na Ukrainie bez wiedzy Marka Rubio?
  • Jakie kwestie związane z bezpieczeństwem komunikacji elektronicznej są analizowane w kontekście działań Witkoffa?
  • Jak różnią się podejścia Witkoffa i Rubio do zakończenia wojny na Ukrainie?

NBC News, powołując się na kilkunastu byłych i obecnych urzędników amerykańskich i europejskich,  wymienia kilka wcześniej nieznanych przypadków, w których Witkoff zorganizował międzynarodowe spotkania w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie bez wiedzy Rubia.

Czy Witkoff chce odciąć Marka Rubio od rozmów?

Na przykład w kwietniu 2025 roku sekretarz stanu miał polecieć do Paryża na rozmowy w sprawie Ukrainy, gdy przypadkowo dowiedział się, że Witkoff zorganizował spotkanie w cztery oczy z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.  Rubio poprosił o udział w spotkaniu, ale francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stwierdziło, że zmiana będzie musiała zostać osobiście zatwierdzona przez Witkoffa. Był to upokarzający obrót spraw dla Rubia, którego współpracownicy przez jakiś czas mieli trudności z nawiązaniem kontaktu z Witkoffem. W końcu Witkoff zgodził się, by Rubio dołączył do niego na spotkaniu.

Czytaj więcej

Steve Witkoff. Na pierwszym planie Wołodymyr Zełenski
Polityka
„WSJ”: Jak Witkoff został głównym negocjatorem Trumpa w sprawie Ukrainy. „Przyjedź sam, bez CIA”

Pod koniec listopada, kilka dni po rozmowach genewskich, Witkoff zorganizował spotkanie z ukraińskimi urzędnikami na Florydzie. Rubio dowiedział się o planowanych rozmowach dopiero wtedy, gdy Ukraińcy zapytali o nie jego zespół.

Reklama
Reklama

Kolejny przykład:  Rubio miał uczestniczyć w rozmowach pokojowych z ukraińską delegacją w Szwajcarii, ale Witkoff wyruszył wcześniej, co uznano za próbę uprzedzenia go. Witkoff nie poinformował Rubio i innych urzędników Departamentu Stanu o swoich planach podróży, jak twierdzą źródła, według których było to posunięcie mające na celu umożliwienie Witkoffowi negocjacji z Ukrainą w sposób, który uzna za stosowny. Ostatecznie Rubio dotarł do Genewy, zapewniając, że Witkoff nie spotka się bez niego z Ukraińcami. 

Czytaj więcej

15 sierpnia 2025. Spotkanie Trump-Putin na Alasce
Polityka
„WSJ”: Róbcie pieniądze, nie wojnę, czyli jak USA i Rosja chcą zarobić na pokoju

Pytania o bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej

Poza różnicami zdań w sprawie wysiłków pokojowych na Ukrainie, Witkoff spierał się również z Rubio i urzędnikami Departamentu Stanu o jego podejście do kwestii bezpieczeństwa, szczególnie podczas podróży do Rosji.

Pytania o bezpieczeństwo komunikacji nasiliły się, gdy wyciekł zapis rozmowy Witkoffa z doradcą Putina ds. zagranicznych, Jurijem Uszakowem. Niektórzy członkowie administracji Trumpa kwestionowali zasadność korzystania przez Witkoffa z prywatnego odrzutowca w lotach do Moskwy, zwłaszcza biorąc pod uwagę brak bezpiecznej komunikacji.

Ostatecznie Departament Stanu w maju wszczął dochodzenie, po którym Witkoff otrzymał dodatkowe środki bezpieczeństwa i bezpieczny system komunikacji mobilnej do użytku w swoim samolocie.  Wciąż jednak istnieją obawy, że Witkoff nie korzysta konsekwentnie z bezpiecznego rządowego systemu komunikacji. 

Czytaj więcej

Ukraiński artylerzysta
Konflikty zbrojne
Ukraiński ekspert: Rosja i USA rozmawiają o pieniądzach. Ukraina jest dla nich barierą
Reklama
Reklama

„Grają na innej nucie”

NBC zauważa, że wymienione incydenty świadczą o długotrwałym sporze dwóch znaczących osobistości w administracji Donalda Trumpa, które mają skrajnie odmienne poglądy na metodę zakończenia wojny na Ukrainie. 

Witkoff ma przeć do szybkiego zawarcia porozumienia, nakładającego na Ukrainę szereg ustępstw, w tym zrzeczenie się swoich terytoriów i brak pewności co do przyszłych gwarancji bezpieczeństwa. Rubio z kolei, podobnie jak kilku innych wysokiej rangi urzędników administracji, optuje za zwiększeniem presji ekonomicznej i militarnej na Rosję, aby zmusić Putina do ustępstw i zapewnić Ukrainie bezpieczeństwo.

Mimo że i Rubio, i Witkoff twierdzą, że nikt nie działa na własną rękę i działania są skoordynowane, ale obserwatorzy, w tym Alexander Vershbow, były dyplomata i ambasador przy NATO, uważają, że obaj grają na innej nucie.

Jeśli podczas negocjacji nie ma wspólnego zrozumienia problemów i wspólnego przeciwnika, to nie może być dobrze - mówi.

Czytaj więcej

Wołodymyr Zełenski i Steve Witkoff w Berlinie
Konflikty zbrojne
Dyrektor Instytutu Wschodniej Flanki: Trwały pokój na Ukrainie? Nie liczyłbym. Rosjanom na tym nie zależy

NBC News o „dyplomatycznym nowicjuszu”

Witkoff jest przyjacielem Trumpa, chwalonym przez prezydenta jako „utalentowany negocjator o świetnej osobowości”, a ponadto ma po swojej stronie Jareda Kushnera, zięcia Trumpa.

Reklama
Reklama

Jednak przez swoich przeciwników – nie tylko w Europie, ale i w Kongresie, i administracji Trumpa – uważany jest za amatora, zbyt chętnie uznającego słowa Rosji za dobrą monetę. – To dar dla Rosji – skomentował jeden z kongresmenów. 

Czytaj więcej

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Konflikty zbrojne
Zelenski w dwugodzinnej rozmowie z doradcami Trumpa. Trudne negocjacje o pokój

Stopień, w jakim Witkoff, niedoświadczony w polityce biznesmen, spycha na drugi plan sekretarza stanu, uznawany jest za „niezwykle nietypowy i niepokojący”.  Jak pisze NBC News, stanowi to jedno z największych wyzwań amerykańskiej polityki zagranicznej najbliższych lat.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Osoby Marco Rubio
Parada wojskowa z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Pekinie, Chiny, 3 września 20
Polityka
Raport Pentagonu: Chiny rozmieszczają rakiety balistyczne na polach silosowych
Rząd premier Japonii Sanae Takaichi zaostrzy przepisy dotyczące uzyskiwania obywatelstwa Japonii
Polityka
Będzie trudniej zostać Japończykiem. Rząd zaostrza wymagania
Viktor Orbán
Polityka
Viktor Orbán rozdaje pieniądze, ale sondaże się nie odwracają
Starlink na celowniku Rosji. Wywiad NATO ostrzega przed nową bronią
Polityka
Starlink na celowniku Rosji. Wywiad NATO ostrzega przed nową bronią
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Francuski lotniskowiec Charles de Gaulle
Polityka
Emmanuel Macron zapowiada, że Francja zbuduje nowy lotniskowiec
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Materiał Promocyjny
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama