Rywalizacja Witkoff-Rubio. Nie tylko Rosja jest problemem Ukrainy

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są kulisy rywalizacji między sekretarzem stanu USA a wysłannikiem prezydenta Trumpa?

W jaki sposób Steve Witkoff planuje wpływać na sytuację na Ukrainie bez wiedzy Marka Rubio?

Jakie kwestie związane z bezpieczeństwem komunikacji elektronicznej są analizowane w kontekście działań Witkoffa?

Jak różnią się podejścia Witkoffa i Rubio do zakończenia wojny na Ukrainie?

NBC News, powołując się na kilkunastu byłych i obecnych urzędników amerykańskich i europejskich, wymienia kilka wcześniej nieznanych przypadków, w których Witkoff zorganizował międzynarodowe spotkania w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie bez wiedzy Rubia.

Czy Witkoff chce odciąć Marka Rubio od rozmów?

Na przykład w kwietniu 2025 roku sekretarz stanu miał polecieć do Paryża na rozmowy w sprawie Ukrainy, gdy przypadkowo dowiedział się, że Witkoff zorganizował spotkanie w cztery oczy z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Rubio poprosił o udział w spotkaniu, ale francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stwierdziło, że zmiana będzie musiała zostać osobiście zatwierdzona przez Witkoffa. Był to upokarzający obrót spraw dla Rubia, którego współpracownicy przez jakiś czas mieli trudności z nawiązaniem kontaktu z Witkoffem. W końcu Witkoff zgodził się, by Rubio dołączył do niego na spotkaniu.

Pod koniec listopada, kilka dni po rozmowach genewskich, Witkoff zorganizował spotkanie z ukraińskimi urzędnikami na Florydzie. Rubio dowiedział się o planowanych rozmowach dopiero wtedy, gdy Ukraińcy zapytali o nie jego zespół.