Były szef FBI James Comey ma poważne kłopoty. Powód: zdjęcie cyfr „86 47” z muszli na piasku

Zdjęcie udostępnione przez Comeya – jak zauważa telewizja CBS News, „odwiecznego przeciwnika Trumpa” - przedstawiało muszle ułożone na piasku w taki sposób, że tworzyły cyfry „86 47”. Urzędnicy administracji Trumpa i niektórzy z jego zwolenników zrobili zrzut ekranu tego wpisu i udostępnili go szerzej.

Comey we wpisie nie wyjaśnił, co miał na myśli, ale zwolennicy Donalda Trumpa zidentyfikowali cyfry jako wezwanie do „usunięcia” 47. prezydenta USA. Określenie „osiemdziesiąt sześć”, które często używane jest w znaczeniu „wyrzucić” lub „usunąć”.

Comey usunął wpis. W kolejnym poście na Instagramie w czwartek wieczorem napisał: „Wcześniej opublikowałem zdjęcie muszli, które zobaczyłem dzisiaj na spacerze na plaży, co uznałem za przesłanie polityczne. Nie zdawałem sobie sprawy, że niektórzy ludzie kojarzą te liczby z przemocą. Nigdy mi to nie przyszło do głowy, ale sprzeciwiam się przemocy w jakiejkolwiek formie, więc usunąłem post”.

Telewizja CBS News zwróciła się do prawników Comeya z prośbą o komentarz, ale nie uzyskała odpowiedzi.