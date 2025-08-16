Wcześniej agencja Bloomberga poinformowała, że Donald Trump podczas rozmowy z europejskimi przywódcami i prezydentem Wołodymyrem Zełenskim przekazał, że Władimir Putin wciąż chce wycofania wojsk ukraińskich z obwodów donieckiego i ługańskiego.

Amerykański prezydent miał powiedzieć także europejskim liderom, że sprawa gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy jest aktualna, „o ile nie będzie to wymagało zaangażowania NATO”. „Prezydent Trump zasugerował, że Putin byłby na to gotowy” – czytamy.

Trump – jak podaje „New York Times” – stwierdził także podczas rozmowy z europejskimi przywódcami, że można szybko osiągnąć pokój, jeśli Ukraina wycofa się z reszty obwodu donieckiego. Gazeta twierdzi też, że rosyjski przywódca miał w zamian zaoferować rozejm oraz że Trump nie wykluczył gwarancji bezpieczeństwa z udziałem żołnierzy USA. Putin miał zaproponować także – według doniesień dziennika „Financial Times” – zamrożenie frontu w dwóch innych miejscach w zamian za oddanie mu Donbasu.

Do propozycji Putina odniósł się w sobotę Wołodymyr Zełenski. Jak podaje agencja Reutera, prezydent Ukrainy miał ją odrzucić. Nie jest to zaskoczenie – polityk wielokrotnie mówił bowiem, że nie odda terytorium Ukrainy i że nie może zgodzić się na takie rozwiązanie m.in. dlatego, że zabrania tego konstytucja.

Rozmowa Trump-Putin na Alasce. Czy coś ustalono?

Pierwsze od lat spotkanie Donalda Trumpa i Władimira Putina rozpoczęło się w piątek po godz. 21.00 czasu polskiego w Anchorage na Alasce. Początkowy plan zakładał rozmowy w formule jeden na jeden, jednak tuż przed rozpoczęciem spotkania ogłoszono, że przywódcom USA i Rosji będą towarzyszyć nie tylko tłumacze, ale też sekretarz stanu Marco Rubio i specjalny wysłannik Trumpa Steve Witkoff oraz szef MSZ Siergiej Ławrow i doradca Putina Jurij Uszakow.