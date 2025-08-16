Aktualizacja: 17.08.2025 10:30 Publikacja: 16.08.2025 22:47
W piątek w Anchorage na Alasce odbyło się spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem , które budziło duże nadzieje na zawarcie porozumienia w sprawie wojny na Ukrainie. Dzień później pojawiły się zaś doniesienia wskazujące, kiedy Donald Trump chce przeprowadzić trójstronne rozmowy z Wołodymyrem Zełenskim i Władimirem Putinem.
Jak informuje portal Axios – powołując się na dwa źródła z otoczenia amerykańskiego prezydenta – Donald Trump zaproponował, by 22 sierpnia odbyły się trójstronne rozmowy z Wołodymyrem Zełenskim i Władimirem Putinem.
Amerykański przywódca miał zaproponować tę datę podczas sobotniej rozmowy z Wołodymyrem Zełenskim i europejskimi liderami, która odbyła się po spotkaniu Trumpa z Putinem na Alasce. Axios zaznacza, że Zełenski miał wyrazić gotowość do negocjacji z Putinem.
Wcześniej agencja Bloomberga poinformowała, że Donald Trump podczas rozmowy z europejskimi przywódcami i prezydentem Wołodymyrem Zełenskim przekazał, że Władimir Putin wciąż chce wycofania wojsk ukraińskich z obwodów donieckiego i ługańskiego.
Amerykański prezydent miał powiedzieć także europejskim liderom, że sprawa gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy jest aktualna, „o ile nie będzie to wymagało zaangażowania NATO”. „Prezydent Trump zasugerował, że Putin byłby na to gotowy” – czytamy.
Trump – jak podaje „New York Times” – stwierdził także podczas rozmowy z europejskimi przywódcami, że można szybko osiągnąć pokój, jeśli Ukraina wycofa się z reszty obwodu donieckiego. Gazeta twierdzi też, że rosyjski przywódca miał w zamian zaoferować rozejm oraz że Trump nie wykluczył gwarancji bezpieczeństwa z udziałem żołnierzy USA. Putin miał zaproponować także – według doniesień dziennika „Financial Times” – zamrożenie frontu w dwóch innych miejscach w zamian za oddanie mu Donbasu.
Do propozycji Putina odniósł się w sobotę Wołodymyr Zełenski. Jak podaje agencja Reutera, prezydent Ukrainy miał ją odrzucić. Nie jest to zaskoczenie – polityk wielokrotnie mówił bowiem, że nie odda terytorium Ukrainy i że nie może zgodzić się na takie rozwiązanie m.in. dlatego, że zabrania tego konstytucja.
Pierwsze od lat spotkanie Donalda Trumpa i Władimira Putina rozpoczęło się w piątek po godz. 21.00 czasu polskiego w Anchorage na Alasce. Początkowy plan zakładał rozmowy w formule jeden na jeden, jednak tuż przed rozpoczęciem spotkania ogłoszono, że przywódcom USA i Rosji będą towarzyszyć nie tylko tłumacze, ale też sekretarz stanu Marco Rubio i specjalny wysłannik Trumpa Steve Witkoff oraz szef MSZ Siergiej Ławrow i doradca Putina Jurij Uszakow.
Rozmowy trwały niespełna trzy godziny. Trump i Putin wygłosili oświadczenia dla mediów, ale nie odpowiadali na pytania licznie zgromadzonych dziennikarzy. Rozmowy w szerszym formacie odwołano, nie doszło także do zapowiadanego wcześniej wspólnego posiłku obu delegacji.
– Uzgodniliśmy wiele, wiele kwestii – relacjonował prezydent USA. – Powiedziałbym, że w kilku ważnych kwestiach nie do końca się zgodziliśmy, ale poczyniliśmy pewne postępy. Nie ma porozumienia, dopóki wszystko nie zostanie ustalone – dodał. Z kolei Putin mówił, iż oczekuje, że Ukraina i jej europejscy sojusznicy zaakceptują wyniki negocjacji między USA a Rosją, ostrzegł ich też przed „torpedowaniem” postępów w kierunku rozwiązania konfliktu na Ukrainie. Zadeklarował, że Rosja rozumie, że Ukrainie trzeba zapewnić bezpieczeństwo.
W sobotę o wynikach szczytu na Alasce rozmawiała grupa europejskich przywódców, w tym premier Donald Tusk. Politycy ci wydali oświadczenie, w którym napisali, że Ukraina musi uzyskać żelazne gwarancje bezpieczeństwa. „Pragniemy również wyrazić naszą gotowość do współpracy z prezydentem Trumpem i prezydentem Zełenskim przy organizacji trójstronnego szczytu wspieranego przez Europę” – czytamy w tekście, podpisanym m.in. przez Tuska, Macrona i Merza.
Amerykański dziennik „New York Times” poinformował, że prezydent USA Donald Trump zaprosił europejskich liderów oraz przywódcę Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do złożenia w poniedziałek wizyty w Waszyngtonie. Dzień wcześniej europejscy przywódcy oraz szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mają wziąć udział w wideokonferencji, podczas której omówione zostaną kolejne etapy rozmów pokojowych w sprawie wojny – przekazał Pałac Elizejski.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
