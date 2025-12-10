Rzeczpospolita
Akcje PKP Cargo gwałtownie tracą na wartości

Inwestorzy do wyprzedaży walorów przewoźnika ruszyli tuż przed południem. Zanim to nastąpiło, spółka opublikowała komunikat, w którym poinformowała, że wiceprzewodniczący rady nadzorczej, Marcina Wojewodka, sprzedał 91,7 tys. jej walorów.

Publikacja: 10.12.2025 14:04

Foto: AdobeStock

Tomasz Furman

W środę tuż przed południem akcje PKP Cargo zaczęły mocno tracić na wartości. O ile jeszcze rano handlowano nimi po 12,35-12,94 zł, co było wartością zbliżoną do wtorkowego zamknięcia, o tyle kolejne transakcje już znacząco od tej wyceny odbiegały. Kilkanaście minut po godz. 12:00 kurs walorów narodowego przewoźnika spadał nawet o 18,5 proc., czyli do 10,44 zł. Ostatnio tak nisko były notowane w lipcu 2022 r.

Dlaczego nagle Wojewódka postanowił sprzedać akcje PKP Cargo?

Bezpośrednim powodem wzmożonej podaży był komunikat opublikowany przez PKP Cargo dotyczący sprzedaży papierów spółki przez Marcina Wojewodkę, wiceprzewodniczącego rady nadzorczej. 10 grudnia zbył on 91,7 tys. akcji w 135 transakcjach, po cenach z przedziału 12,36-12,83 zł. Średnia cena wyniosła 12,56 zł.

To dla ogółu giełdowych inwestorów o tyle zaskakująca i negatywna informacja, że Wojewódka od dłuższego czasu tylko kupował walory PKP Cargo. Jeszcze w poniedziałek (8 grudnia), spółka podała, że w tym dniu dokonał czterech transakcji nabycia ponad 1 tys. papierów po cenach z przedziału 13,65-13,68 zł (średnia cena wynosiła 13,66 zł). Dlaczego nagle zdecydował się sprzedawać walory i to ze stratą?

W tym tygodniu, poza komunikatami o transakcjach na akcjach PKP Cargo dokonanymi przez Wojewodkę, pojawiły się tylko dwojakiego rodzaju informacje. Pierwsza dotyczyła decyzji sądu w sprawie zwolnienia z funkcji zarządcy masy sanacyjnej spółki Izabeli Skoniecznej-Powałki i powołania na to stanowisko Pawła Andrzeja Głodka.

Druga informacja to żądanie PKP (dominujący udziałowiec PKP Cargo) umieszczenia w porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, zwołanego na 29 grudnia 2025 r., punktu o podjęciu uchwały w sprawie zmiany w składzie rady nadzorczej. Być może to właśnie któreś z tych zdarzeń miało wpływ na decyzję o wyprzedaży walorów przewoźnika przez wiceprzewodniczącego jej rady nadzorczej.

Wojewódka przez długi czas kupował akcje PKP Cargo

Wojewódka od 26 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. był pełniącym obowiązki prezesa PKP Cargo. Czasowo na to stanowisko delegowała go rada nadzorcza ze swojego grona. Wojewódka jest radcą prawnym oraz założycielem i wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Prawa Pracy „Wojewódka i Wspólnicy”. W latach 2016-2017 był członkiem zarządu ZUS. Wojewódka posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze prawa pracy i świadczeń pracowniczych. Ponadto doradza pracodawcom w procesach restrukturyzacyjnych i w zakresie prawa pracy oraz świadczeń pracowniczych.

Wojewódka po raz pierwszy o nabyciu akcji PKP Cargo informował pod koniec maja 2024 r. Od tego czasu systematycznie zwiększał swoje zaangażowanie w spółce. Niewątpliwie był to jeden z czynników, który przez pewien czas przyczyniał się do wzrostu kursu walorów spółki na GPW. O ile w chwili powołania Wojewódki na stanowisko p.o. prezesa płacono za nie na zamknięciu sesji 12,24 zł, a w dniu pierwszej zrealizowanej przez niego transakcji 14,64 zł, o tyle miesiąc później było to 16,74 zł, a w lipcu i sierpniu 2024 r. cena przekraczała nawet 20 zł.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

