Samolot Southwest Airlines na lotnisku w Orlando na Florydzie
Pod koniec 2023 r., za administracji Joe Bidena, Departament Transportu nałożył na przewoźnika z siedzibą w Dallas karę w wysokości 140 mln dolarów, jednak jednocześnie zaliczył na jej poczet niemal całą kwotę – poza 35 mln dol. – ze względu na odszkodowania wypłacone klientom przez linię lotniczą – przypomina CNBC.
Departament Transportu uznał, że ponad 1 mld dolarów inwestycji Southwest w technologie i działalność operacyjną od czasu kryzysu świątecznego stanowi podstawę do dodatkowego umorzenia. Ostatnia rata kary miała zostać zapłacona w styczniu 2026 r.
Departament Transportu zdecydował, że zamiast kary „w wysokości 11 milionów dolarów na rzecz rządu, niniejsze zarządzenie przyznaje Southwest Airlines 11 mln dol. kredytu za znaczną poprawę terminowości i wskaźnika realizacji dzięki inwestycji w wysokości 112,4 mln dol. w Network Operations Control (NOC)”.
Departament poinformował, że umorzenie raty ma zachęcić linie lotnicze do inwestowania w poprawę swoich operacji i zwiększenie odporności, co bezpośrednio przyniesie korzyści klientom – informuje ABC News.
Teksańskie linie lotnicze zostały ukarane przez administrację Bidena za 10-dniowe załamanie rozkładu lotów Southwest, które spowodowało odwołanie 17 tys. lotów pod koniec 2022 i na początku 2023 r.. Odwołania stanowiły prawie połowę rozkładu lotów linii lotniczych w okresie wzmożonego ruchu świątecznego – przypomina CNN.
Southwest wypłacił 600 mln dol. w formie zwrotów i rekompensat pasażerom, którzy ucierpieli w wyniku awarii. Całkowite koszty awarii usług wyniosły 914 mln dolarów.
Linie lotnicze Southwest Airlines w tym roku zrezygnowały z kilku popularnych zasad, które wyróżniały je na tle innych przewoźników. Ogłoszono, że linia nie będzie już oferować bezpłatnego bagażu rejestrowanego wszystkim pasażerom, co od dziesięcioleci było standardem w lotach Southwest. Linie lotnicze ogłosiły również rezygnację z dotychczasowego systemu przydzielania miejsc na rzecz bardziej tradycyjnej metody.
Tom Doxey, dyrektor finansowy teksańskiej linii lotniczej, broni tych zmian i zapewnia, że Southwest nadal będzie atrakcyjna dla pasażerów, ponieważ linia ta ma największą sieć połączeń bezpośrednich w Stanach Zjednoczonych.
