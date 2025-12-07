Pod koniec 2023 r., za administracji Joe Bidena, Departament Transportu nałożył na przewoźnika z siedzibą w Dallas karę w wysokości 140 mln dolarów, jednak jednocześnie zaliczył na jej poczet niemal całą kwotę – poza 35 mln dol. – ze względu na odszkodowania wypłacone klientom przez linię lotniczą – przypomina CNBC.

Departament Transportu umorzył 11 mln dol. kary dla Southwest Airlines

Departament Transportu uznał, że ponad 1 mld dolarów inwestycji Southwest w technologie i działalność operacyjną od czasu kryzysu świątecznego stanowi podstawę do dodatkowego umorzenia. Ostatnia rata kary miała zostać zapłacona w styczniu 2026 r.

Departament Transportu zdecydował, że zamiast kary „w wysokości 11 milionów dolarów na rzecz rządu, niniejsze zarządzenie przyznaje Southwest Airlines 11 mln dol. kredytu za znaczną poprawę terminowości i wskaźnika realizacji dzięki inwestycji w wysokości 112,4 mln dol. w Network Operations Control (NOC)”.