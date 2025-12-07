Rzeczpospolita
Ekonomia
Administracja Trumpa umarza 11 mln dol. kary dla Southwest Airlines

Administracja Donalda Trumpa poinformowała o umorzeniu ostatnich 11 mln dol. kary nałożonej na linie lotnicze Southwest Airlines, wynikającej z załamania operacyjnego w okresie świątecznym w 2022 r., kiedy to po odwołaniu blisko 17 tys. lotów około 2 mln pasażerów utknęło na lotniskach.

Publikacja: 07.12.2025 12:00

Foto: Paul Hennessy / ANADOLU / Anadolu via AFP

Urszula Lesman

Pod koniec 2023 r., za administracji Joe Bidena, Departament Transportu nałożył na przewoźnika z siedzibą w Dallas karę w wysokości 140 mln dolarów, jednak jednocześnie zaliczył na jej poczet niemal całą kwotę – poza 35 mln dol. – ze względu na odszkodowania wypłacone klientom przez linię lotniczą – przypomina CNBC.

Departament Transportu umorzył 11 mln dol. kary dla Southwest Airlines

Departament Transportu uznał, że ponad 1 mld dolarów inwestycji Southwest w technologie i działalność operacyjną od czasu kryzysu świątecznego stanowi podstawę do dodatkowego umorzenia. Ostatnia rata kary miała zostać zapłacona w styczniu 2026 r. 

Departament Transportu zdecydował, że zamiast kary „w wysokości 11 milionów dolarów na rzecz rządu, niniejsze zarządzenie przyznaje Southwest Airlines 11 mln dol. kredytu za znaczną poprawę terminowości i wskaźnika realizacji dzięki inwestycji w wysokości 112,4 mln dol. w Network Operations Control (NOC)”.

Departament poinformował, że umorzenie raty ma zachęcić linie lotnicze do inwestowania w poprawę swoich operacji i zwiększenie odporności, co bezpośrednio przyniesie korzyści klientom – informuje ABC News.

Za co Southwest Airlines zostały ukarane

Teksańskie linie lotnicze zostały ukarane przez administrację Bidena za 10-dniowe załamanie rozkładu lotów Southwest, które spowodowało odwołanie 17 tys. lotów pod koniec 2022 i na początku 2023 r.. Odwołania stanowiły prawie połowę rozkładu lotów linii lotniczych w okresie wzmożonego ruchu świątecznego – przypomina CNN.

Southwest wypłacił 600 mln dol. w formie zwrotów i rekompensat pasażerom, którzy ucierpieli w wyniku awarii. Całkowite koszty awarii usług wyniosły 914 mln dolarów.

Linie lotnicze Southwest Airlines w tym roku zrezygnowały z kilku popularnych zasad, które wyróżniały je na tle innych przewoźników. Ogłoszono, że linia nie będzie już oferować bezpłatnego bagażu rejestrowanego wszystkim pasażerom, co od dziesięcioleci było standardem w lotach Southwest. Linie lotnicze ogłosiły również rezygnację z dotychczasowego systemu przydzielania miejsc na rzecz bardziej tradycyjnej metody.

Tom Doxey, dyrektor finansowy teksańskiej linii lotniczej, broni tych zmian i zapewnia, że Southwest nadal będzie atrakcyjna dla pasażerów, ponieważ linia ta ma największą sieć połączeń bezpośrednich w Stanach Zjednoczonych.

