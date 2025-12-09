Aktualizacja: 09.12.2025 14:23 Publikacja: 09.12.2025 12:58
Lotnisko Chopina w Warszawie
Foto: materiały prasowe
Samoloty latają pełne, paliwo staniało, bilety nie drożeją, a przewoźnikom rosną przychody z usług dodatkowych. Dzięki temu globalnie linie lotnicze zanotują w tym roku zysk operacyjny w wysokości 67 mld dol., a w 2026 ma on być jeszcze wyższy i sięgnie 72,8 mld dol. Zysk netto to 39,5 mld w 2025 i 41 mld dol. w 2026.
Dla porównania jeszcze w czerwcu 2025 r. IATA prognozowała zysk netto w wysokości 36 mld dol. – To przede wszystkim zasługa cargo. Pół roku temu obawialiśmy się niekorzystnego wpływu amerykańskich ceł. Tymczasem rynek szybko się do nich dostosował. To prawda, byłam pesymistką jeszcze pół roku temu. Nie sądziliśmy, że nasza branża i światowy handel tak szybko się nauczą funkcjonować w tym nowym otoczeniu – mówiła Marie Owens Thomsen, główna ekonomistka IATA.
– Według naszych wyliczeń, finansowe wyniki linii europejskich będą najlepsze i w historii, i globalnie. Europejczycy lepiej niż przewoźnicy z innych kontynentów poradzili sobie z zarządzaniem flotą w bardzo trudnych warunkach opóźnionych dostaw. Pomogła tu dyscyplina oraz rozsądek w zarządzaniu podażą. Samoloty w Europie latają pełne. Wreszcie koszty przestały rosnąć, tańsze jest paliwo, spadły ceny leasingu. A silne euro zrównoważyło presję inflacyjną – wymieniała Marie Owens Thomsen.
Czytaj więcej
LOT szykował się do ogłoszenia przejęcia Smartwings, ale tuż przed finalizacją Turcy z Pegasus Ai...
– Rynek europejski mógłby rosnąć jeszcze szybciej, gdyby nie był tak przeregulowany. Dużą ulgą jest jednak w Europie to, że kolejne rządy zrozumiały, że nakładanie coraz to nowych podatków na branżę lotniczą w efekcie prowadzi do spadku wpływów do budżetu, a nie ich wzrostu – uważa Willie Walsh, dyrektor generalny IATA.
Gorsza, niż oczekiwano, jest też sytuacja na bardzo dochodowym dotychczas rynku przewozów nad północnym Atlantykiem. – Tutaj mamy wzrost jedynie na poziomie ok. 2,6 proc. Największym ograniczeniem są obawy Europejczyków o potencjalne kłopoty z wjazdem do Stanów Zjednoczonych. Dotychczas ten ruch był bardziej zrównoważony po obu stronach. Teraz to raczej Amerykanie latają do Europy, niż Europejczycy do USA – tłumaczył Willie Walsh.
– Niestety jest jeszcze jedna przeszkoda, której wcześniej branża nie doświadczyła: drony, które pojawiły się w przestrzeni lotniczej, zwłaszcza nad lotniskami. Nie wiemy do końca, kto za tym stoi, są różne teorie. Ale to jest poważne. Nasza branża cierpi w tej chwili z powodu konfliktów i napiętej sytuacji geopolitycznej w różnych regionach świata. I każdy z przewoźników bardzo drobiazgowo ocenia ryzyko i zagrożenia, których doświadcza w swoich operacjach. Nie ukrywamy, że dla linii lotniczych wiąże się to z poważnymi kosztami – dodał Willie Walsh.
Nadal najbardziej zyskownymi liniami na świecie pozostają przewoźnicy z Bliskiego Wschodu. W tym roku na każdym przewiezionym pasażerze zarobią 28,9 dol., a w 2026 – 28,6 dol. To wyraźna wskazówka, że opłaca się inwestować w sprzęt i komfort pasażerów oraz nowoczesne wygodne lotniska.
Czytaj więcej
Konieczność kontroli kolejnych maszyn z rodziny A320 spowodowała, że Airbus obniżył prognozę dost...
Europejskie linie to zysk z każdego przewiezionego pasażera w wysokości 10,6 dol. w tym roku i 10,9 dol. w 2026. Przewoźnicy amerykańscy – 9,5 dol. w tym roku i 9,8 dol. w 2026. Tam też zdecydowanie wyhamował popyt na podróże. W tym roku jego wzrost wyniósł zaledwie 1,2 proc., a za rok będzie to nawet tylko 1 proc.
Tymczasem w Europie sytuacja przedstawia się diametralnie inaczej – stopa wzrostu na ten rok i przyszły wynosi po 3,8 proc. Na tym tle błyszczy polski rynek, który w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2025 urósł o ponad 12 proc.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
LOT szykował się do ogłoszenia przejęcia Smartwings, ale tuż przed finalizacją Turcy z Pegasus Airlines przebili...
LOT przegrał na ostatniej prostej rywalizację o przejęcie czeskiej linii lotniczej Smartwings. Wygrał inwestor z...
W Brukseli trwa dyskusja nad sposobami ograniczenia ekspansji linii chińskich i arabskich. To nie będzie proste,...
Administracja Donalda Trumpa poinformowała o umorzeniu ostatnich 11 mln dol. kary nałożonej na linie lotnicze So...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Boeing przyspieszy produkcję modeli B787 i B737 MAX. Jeszcze w listopadzie Amerykanie mieli duże opóźnienia w do...
W nadchodzących miesiącach powinny się zacząć prace nad systemem rozszerzonej odpowiedzialności producenta za tekstylia. Najwyższa pora: czeka na to zarówno Bruksela, jak i spora część konsumentów.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas