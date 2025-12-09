– Rynek europejski mógłby rosnąć jeszcze szybciej, gdyby nie był tak przeregulowany. Dużą ulgą jest jednak w Europie to, że kolejne rządy zrozumiały, że nakładanie coraz to nowych podatków na branżę lotniczą w efekcie prowadzi do spadku wpływów do budżetu, a nie ich wzrostu – uważa Willie Walsh, dyrektor generalny IATA.

Gorsza, niż oczekiwano, jest też sytuacja na bardzo dochodowym dotychczas rynku przewozów nad północnym Atlantykiem. – Tutaj mamy wzrost jedynie na poziomie ok. 2,6 proc. Największym ograniczeniem są obawy Europejczyków o potencjalne kłopoty z wjazdem do Stanów Zjednoczonych. Dotychczas ten ruch był bardziej zrównoważony po obu stronach. Teraz to raczej Amerykanie latają do Europy, niż Europejczycy do USA – tłumaczył Willie Walsh.

– Niestety jest jeszcze jedna przeszkoda, której wcześniej branża nie doświadczyła: drony, które pojawiły się w przestrzeni lotniczej, zwłaszcza nad lotniskami. Nie wiemy do końca, kto za tym stoi, są różne teorie. Ale to jest poważne. Nasza branża cierpi w tej chwili z powodu konfliktów i napiętej sytuacji geopolitycznej w różnych regionach świata. I każdy z przewoźników bardzo drobiazgowo ocenia ryzyko i zagrożenia, których doświadcza w swoich operacjach. Nie ukrywamy, że dla linii lotniczych wiąże się to z poważnymi kosztami – dodał Willie Walsh.

Które linie lotnicze zarabiają najwięcej

Nadal najbardziej zyskownymi liniami na świecie pozostają przewoźnicy z Bliskiego Wschodu. W tym roku na każdym przewiezionym pasażerze zarobią 28,9 dol., a w 2026 – 28,6 dol. To wyraźna wskazówka, że opłaca się inwestować w sprzęt i komfort pasażerów oraz nowoczesne wygodne lotniska.

Europejskie linie to zysk z każdego przewiezionego pasażera w wysokości 10,6 dol. w tym roku i 10,9 dol. w 2026. Przewoźnicy amerykańscy – 9,5 dol. w tym roku i 9,8 dol. w 2026. Tam też zdecydowanie wyhamował popyt na podróże. W tym roku jego wzrost wyniósł zaledwie 1,2 proc., a za rok będzie to nawet tylko 1 proc.