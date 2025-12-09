Rzeczpospolita
Ekonomia
Linie lotnicze liczą zyski. Rynek europejski w rozkwicie

Po latach amerykańskiej dominacji w światowym lotnictwie, to rynek europejski jest dzisiaj większy i bardziej zyskowny – wynika z najnowszej prognozy Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA).

Publikacja: 09.12.2025 12:58

Lotnisko Chopina w Warszawie

Lotnisko Chopina w Warszawie

Foto: materiały prasowe

Danuta Walewska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego europejski rynek lotniczy zdominował amerykański pod względem zysków?
  • Jakie wyzwania stoją przed globalnym i europejskim rynkiem lotniczym w kontekście dostaw samolotów i paliwa?
  • W jaki sposób sytuacja geopolityczna i regulacje wpływają na rozwój rynku lotniczego?
  • Jakie różnice występują w tempie wzrostu rynku lotniczego w Europie i Ameryce Północnej?

Samoloty latają pełne, paliwo staniało, bilety nie drożeją, a przewoźnikom rosną przychody z usług dodatkowych. Dzięki temu globalnie linie lotnicze zanotują w tym roku zysk operacyjny w wysokości 67 mld dol., a w 2026 ma on być jeszcze wyższy i sięgnie 72,8 mld dol. Zysk netto to 39,5 mld w 2025 i 41 mld dol. w 2026.

Dla porównania jeszcze w czerwcu 2025 r. IATA prognozowała zysk netto w wysokości 36 mld dol. – To przede wszystkim zasługa cargo. Pół roku temu obawialiśmy się niekorzystnego wpływu amerykańskich ceł. Tymczasem rynek szybko się do nich dostosował. To prawda, byłam pesymistką jeszcze pół roku temu. Nie sądziliśmy, że nasza branża i światowy handel tak szybko się nauczą funkcjonować w tym nowym otoczeniu – mówiła Marie Owens Thomsen, główna ekonomistka IATA.

Europejskie linie lotnicze dużo się nauczyła po pandemii

– Według naszych wyliczeń, finansowe wyniki linii europejskich będą najlepsze i w historii, i globalnie. Europejczycy lepiej niż przewoźnicy z innych kontynentów poradzili sobie z zarządzaniem flotą w bardzo trudnych warunkach opóźnionych dostaw. Pomogła tu dyscyplina oraz rozsądek w zarządzaniu podażą. Samoloty w Europie latają pełne. Wreszcie koszty przestały rosnąć, tańsze jest paliwo, spadły ceny leasingu. A silne euro zrównoważyło presję inflacyjną – wymieniała Marie Owens Thomsen.

Czytaj więcej

Fiasko zakupu Smartwings. Co dalej z ekspansją LOT-u?
Transport
Fiasko zakupu Smartwings. Co dalej z ekspansją LOT-u?
– Rynek europejski mógłby rosnąć jeszcze szybciej, gdyby nie był tak przeregulowany. Dużą ulgą jest jednak w Europie to, że kolejne rządy zrozumiały, że nakładanie coraz to nowych podatków na branżę lotniczą w efekcie prowadzi do spadku wpływów do budżetu, a nie ich wzrostu – uważa Willie Walsh, dyrektor generalny IATA.

Gorsza, niż oczekiwano, jest też sytuacja na bardzo dochodowym dotychczas rynku przewozów nad północnym Atlantykiem. – Tutaj mamy wzrost jedynie na poziomie ok. 2,6 proc. Największym ograniczeniem są obawy Europejczyków o potencjalne kłopoty z wjazdem do Stanów Zjednoczonych. Dotychczas ten ruch był bardziej zrównoważony po obu stronach. Teraz to raczej Amerykanie latają do Europy, niż Europejczycy do USA – tłumaczył Willie Walsh.

– Niestety jest jeszcze jedna przeszkoda, której wcześniej branża nie doświadczyła: drony, które pojawiły się w przestrzeni lotniczej, zwłaszcza nad lotniskami. Nie wiemy do końca, kto za tym stoi, są różne teorie. Ale to jest poważne. Nasza branża cierpi w tej chwili z powodu konfliktów i napiętej sytuacji geopolitycznej w różnych regionach świata. I każdy z przewoźników bardzo drobiazgowo ocenia ryzyko i zagrożenia, których doświadcza w swoich operacjach. Nie ukrywamy, że dla linii lotniczych wiąże się to z poważnymi kosztami – dodał Willie Walsh.

Które linie lotnicze zarabiają najwięcej

Nadal najbardziej zyskownymi liniami na świecie pozostają przewoźnicy z Bliskiego Wschodu. W tym roku na każdym przewiezionym pasażerze zarobią 28,9 dol., a w 2026 – 28,6 dol. To wyraźna wskazówka, że opłaca się inwestować w sprzęt i komfort pasażerów oraz nowoczesne wygodne lotniska.

Czytaj więcej

Kłopoty z A320 nie mają końca. Airbus tnie prognozę dostaw
Transport
Kłopoty z A320 nie mają końca. Airbus tnie prognozę dostaw

Europejskie linie to zysk z każdego przewiezionego pasażera w wysokości 10,6 dol. w tym roku i 10,9 dol. w 2026. Przewoźnicy amerykańscy – 9,5 dol. w tym roku i 9,8 dol. w 2026. Tam też zdecydowanie wyhamował popyt na podróże. W tym roku jego wzrost wyniósł zaledwie 1,2 proc., a za rok będzie to nawet tylko 1 proc.

Tymczasem w Europie sytuacja przedstawia się diametralnie inaczej – stopa wzrostu na ten rok i przyszły wynosi po 3,8 proc. Na tym tle błyszczy polski rynek, który w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2025 urósł o ponad 12 proc.

