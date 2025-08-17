06:37 Najnowszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj:

23:58 126 starć bojowych w ciągu dnia

Jak poinformował na Facebooku Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, od początku dnia doszło do 126 starć bojowych. Rosjanie przeprowadzili 48 nalotów, zrzucając 83 kierowane bomby lotnicze. Wykorzystali także 1699 dronów-kamikadze i dokonali 4258 ostrzałów.

23:52 Rosjanie masowo przerzucają sprzęt wojskowy w kierunku Zaporoża

Rosyjskie wojska aktywnie przemieszczają kolumny sprzętu, amunicji i żołnierzy w kierunku zaporoskim – poinformował Petro Andriuszczenko, szef Centrum Badania Okupacji. „Przerzuty trwają cały tydzień z różną intensywnością, szczególnie w ostatnich dniach. Głównie chodzi o siłę żywą i amunicję. Tak wyglądają inicjatywy pokojowe Putina” – napisał na Telegramie.

23:45 Słowiańsk dwukrotnie zaatakowany dronami

Wieczorem 16 sierpnia rosyjskie wojska dwukrotnie uderzyły w Słowiańsk w obwodzie donieckim, wykorzystując drony Italmas. W wyniku ataku ranna została kobieta.

23:39 Ewakuacja rodzin z dziećmi z kolejnych pięciu miejscowości w obwodzie donieckim

W Drużkiwce i pobliskich wsiach obwodu donieckiego rozpoczęła się obowiązkowa ewakuacja mieszkańców z dziećmi. Szef OWA Wadym Fiłaszkin poinformował, że działania obejmują Drużkiwkę, Andriiwkę, Warwariwkę, Nowoandriiwkę i Rohanske. Na miejscu pozostaje ok. 1879 dzieci. „Ludzie codziennie są bezpłatnie przewożeni do bezpiecznych miejsc przy wsparciu wolontariuszy. Wyjeżdżają rodziny z dziećmi, osoby starsze, a nawet ze zwierzętami” – napisał Fiłaszkin w mediach społecznościowych.

23:31 Ukraińskie wojska udaremniły próbę rosyjskiego przełamania pod Kupiańskiem

Siły obrony Ukrainy w rejonie Kupiańska odparły próbę rosyjskiego przełamania, niszcząc dwa czołgi i trzy bojowe wozy opancerzone oraz zadając straty około 20 żołnierzom Rosji – poinformowała na Telegramie operacyjno-strategiczna grupa wojsk „Dnipro”.

23:24 Rosjanie zaatakowali rejon Nikopola

Wojska rosyjskie przez cały dzień prowadziły ataki artyleryjskie i dronowe na rejon Nikopola w obwodzie dniepropietrowskim. Celem były obiekty infrastruktury, przedsiębiorstwa rolne i domy prywatne. „Przez cały dzień armia rosyjska atakowała rejon Nikopola dronami FPV i artylerią. Pod ostrzałem znalazły się społeczności Nikopola, Marhaneća, Pokrowska, Czerwonohryhoriwki i Myrowego. Uszkodzono obiekty komunalne, rolne, infrastrukturę i pojazdy. Cztery domy spłonęły” – poinformował na Telegramie szef OWA Serhij Łysak.

23:09 Zełenski: Rosja nie określa, kiedy zaprzestanie zabijania

W wieczornym wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski przekazał, że przez cały dzień rozmawiał z europejskimi przywódcami na temat poniedziałkowego spotkania z Donaldem Trumpem. Podkreślił też, że nie widzi, by Rosja poczyniła postępy. „Odrzucają liczne apele o zawieszenie broni i nie określają, kiedy zaprzestaną zabijania. To komplikuje sytuację” — podsumował ukraiński przywódca.

22:58 Kiedy odbędzie się spotkanie Trump-Putin-Zełenski?

Jak informuje portal Axios – powołując się na dwa źródła z otoczenia amerykańskiego prezydenta – Donald Trump zaproponował, by 22 sierpnia odbyły się trójstronne rozmowy z Wołodymyrem Zełenskim i Władimirem Putinem.

22:29 Ukraińscy żołnierze zniszczyli rosyjską armatę

Żołnierze 47. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej „Magura”, działający w sektorze północnej Słobożanszczyzny, zniszczyli rosyjską armatę transportowaną ciężarówką przez wysadzony most – poinformował na Facebooku Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, publikując nagranie brygady.„Okupanci nie rezygnują z prób działań w kierunku północnej Słobożanszczyzny. Tym razem próbowali przewieźć armatę przez rzekę ciężarówką… po wysadzonym moście” – czytamy w opisie wideo.

22:10 Rosyjskie drony uderzyły w Kostiantyniwkę

Rosyjska armia przeprowadziła ataki dronami na Kostiantyniwkę w obwodzie donieckim, uszkadzając wiele budynków w mieście – poinformował na Facebooku szef miejskiej administracji wojskowej Kostiantyniwki, Serhij Horbunow.

21:56 W hotelu znaleziono dokumenty dotyczące szczytu Trump-Putin

Serwis NPR podaje, że w hotelu w Anchorage – w jednej z ogólnodostępnych drukarek hotelowych – znaleziono osiem stron dokumentów z oznaczeniami Departamentu Stanu USA. Zawierały one między innymi dokładne informacje o miejscu oraz czasie spotkań szczytu Trump-Putin oraz numery telefonów amerykańskich pracowników rządowych.

21:32 Liderzy „Koalicji chętnych” spotkają się 17 sierpnia

Kancelaria prezydenta Francji Emmanuela Macrona ogłosiła, że w niedzielę 17 sierpnia odbędzie się spotkanie liderów „Koalicji chętnych”. Jak podał dziennik „The Guardian”, rozmowy odbędą się w formie wideokonferencji w niedzielne popołudnie, przed wizytą prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Waszyngtonie zaplanowaną na poniedziałek.

21:13 Rosyjski ostrzał wywołał pożary w obwodzie zaporoskim

W obwodzie zaporoskim rosyjski ostrzał spowodował pożary, które objęły 11 hektarów terenu. Zginęła jedna osoba – kobieta – poinformowało na Telegramie regionalne biuro Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy.

20:54 Sikorski o spotkaniu Putin-Trump

Nie sądzę, żeby zawarto jakieś szczegółowie porozumienie. Minister Sybiha w rozmowie ze mną podkreśił, że były tam pozytywne elementy. Pojawiły się też jednak rzeczy niepokojące - powiedział w rozmowie z TVN24 szef MSZ Radosław Sikorski, mówiąc o spotkaniu Donald Trump-Władimir Putin na Alasce.

20:22 Putin dostał od Trumpa prezent?

W hotelu w Anchorage na Alasce, gdzie odbyło się spotkanie Putin-Trump, znaleziono dokumenty państwowe zawierające szczegóły dotyczące szczytu liderów USA i Rosji – podaje serwis NPR. Wynika z nich między innymi, że amerykański przywódca miał podarować Putinowi prezent — statuetkę biurkową z bielikiem amerykańskim.

20:04 Zełenski: Rosja może wkrótce nasilić ataki na froncie

Prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że w związku z sytuacją dyplomatyczną Rosja może wkrótce spróbować zwiększyć presję i liczbę uderzeń na pozycje ukraińskie. „Na podstawie sytuacji politycznej i dyplomatycznej wokół Ukrainy oraz znając zdradliwość Rosji, przewidujemy, że w nadchodzących dniach armia rosyjska może spróbować zwiększyć presję i ataki na nasze pozycje, aby stworzyć korzystniejsze warunki polityczne do rozmów. Dokumentujemy ruchy i przygotowania wojsk rosyjskich” – napisał Zełenski na Telegramie.

19:58 Starmer: Działania Trumpa przybliżyły pokój na Ukrainie jak nigdy dotąd

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer po spotkaniu Donalda Trumpa i Władimira Putina na Alasce stwierdził, że przywództwo prezydenta USA w dążeniu do zakończenia wojny zasługuje na uznanie. „Wysiłki prezydenta Trumpa przybliżyły nas jak nigdy wcześniej do zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Jego przywództwo w dążeniu do zakończenia zabijania należy docenić” – czytamy w oświadczeniu opublikowanym na stronie brytyjskiego rządu.

19:31 Zełenski reaguje na propozycję Putina

Jak informuje agencja Reutera, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski miał odrzucić propozycję Władimira Putina, którą podczas spotkania z europejskimi liderami przedstawił Donald Trump.

19:10 Europosłanka: Pokój nie jest bliżej, Europa musi iść własną drogą

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, niemiecka europosłanka i przewodnicząca Komisji Obrony i Bezpieczeństwa Parlamentu Europejskiego, oceniła po szczycie na Alasce, że pokój nie jest ani trochę bliżej oraz że Europa razem z partnerami musi iść własną drogą. W rozmowie z „Welt" nazwała spotkanie na Alasce „burleską” i „farsą”. Jej zdaniem Trump „utracił moralny kompas” i „pokazuje jedynie własne ego”.

18:51 Jak Putin ocenia spotkanie z Trumpem?

Szanujemy stanowisko administracji amerykańskiej, która dostrzega potrzebę szybkiego zakończenia działań zbrojnych - powiedział po spotkaniu z Donaldem Trumpem przywódca Rosji Władimir Putin.

18:24 Sikorski rozmawiał z Sybihą

Polskie MSZ poinformowało, że wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski rozmawiał telefonicznie w sobotę z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Andrijem Sybihą. Rozmowa dotyczyła dalszych wysiłków na rzecz pokoju i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

18:06 Trump zaprosił do Waszyngtonu Zełenskiego i europejskich liderów

Prezydent USA Donald Trump zaprosił europejskich liderów oraz przywódcę Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do złożenia w poniedziałek wizyty w Waszyngtonie – informuje amerykański dziennik „New York Times”.

17:52 Co Donald Trump powiedział europejskim przywódcom po rozmowie z Putinem na Alasce?

W sobotę agencja Bloomberga poinformowała, że Donald Trump podczas rozmowy z europejskimi przywódcami i prezydentem Wołodymyrem Zełenskim przekazał, że Władimir Putin wciąż chce wycofania wojsk ukraińskich z obwodów donieckiego i ługańskiego.

17:28 Zełenski: Sukcesy w trudnych rejonach obwodu donieckiego

„Otrzymałem raport od Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych Ukrainy Ołeksandra Syrskiego. Bronimy naszych pozycji na całej linii frontu i drugi dzień z rzędu odnosimy sukcesy w wyjątkowo trudnych rejonach obwodu donieckiego – w kierunku Dobropola i Pokrowska” - przekazał w serwisie X Wołodymyr Zełenski.

17:03 Tusk: Putin graczem sprytnym i bezwzględnym

Do spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem w Anchorage na Alasce odniósł się w mediach społecznościowych premier Donald Tusk.

„Gra o przyszłość Ukrainy, bezpieczeństwo Polski i całej Europy weszła w decydującą fazę” – czytamy we wpisie opublikowanym przez szefa rządu w serwisie X. Jak podkreślił polityk, „dziś widać jeszcze wyraźniej, że Rosja szanuje wyłącznie silnych”. Zdaniem polityka Władimir Putin „okazał się po raz kolejny graczem sprytnym i bezwzględnym”. „Dlatego tak ważne jest utrzymanie jedności całego Zachodu” – dodał.

16:38 Macron zapowiada spotkanie „Koalicji chętnych”

Prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił, że wkrótce odbędzie się kolejne spotkanie „Koalicji chętnych”. Polityk napisał o tym w sobotę na platformie X po naradzie koordynacyjnej z prezydentem USA Donaldem Trumpem, prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz partnerami europejskimi – już po rozmowach Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce.

Macron podkreślił, że wraz z europejskimi partnerami uzgodnił konieczność dalszego wspierania Ukrainy i utrzymania presji na Rosję „tak długo, jak trwa jej wojna i aż do ustanowienia solidnego i trwałego pokoju, respektującego prawa Ukrainy”.

16:17 Dyplomata: Szczyt na Alasce miał być historyczny, a wyszło jak zawsze

- Szczyt na Alasce nie spełnił oczekiwań. Choć prezydent USA Donald Trump uważa go za dowód na to, że przywódcy obu państw potrafią negocjować, w rzeczywistości nie osiągnięto żadnych porozumień - ocenił Ihor Dołgow – dyplomata i analityk międzynarodowy – w rozmowie z agencją Ukrinform. - Szczyt na Alasce miał być wydarzeniem historycznym pod hasłem ‘Pursuing Peace’, ale wyszło jak zawsze. Takie są moje wnioski – dodał.

15:56 Ukraiński wywiad: Rosjanie inscenizują zajęcie miejscowości

Rosyjska propaganda aktywnie stosuje nową taktykę rozpowszechniania dezinformacji, polegającą na nagrywaniu inscenizowanych filmów, które mają przedstawiać zajęcie miejscowości w Ukrainie w celu stworzenia iluzji sukcesów na froncie – przekazał w sobotę ukraiński wywiad wojskowy (HUR). „W tym celu wysyłają małe grupy z rosyjskimi flagami, tzw. »dwójki«, aby ominęły pozycje ukraińskich obrońców” - zaznaczył HUR w komunikacie na Telegramie.

15:43 Informacja operacyjna ukraińskiego Sztabu Generalnego

„Od początku tego dnia doszło do 68 starć bojowych” – wynika z popołudniowej informacji operacyjnej Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy. „Ogień rosyjskiej artylerii dotknął społeczności osad granicznych” – napisano w komunikacie. „Rosjanie przeprowadzili 5 ataków powietrznych, zrzucając 14 kontrolowanych bomb lotniczych i dokonali 134 ostrzałów wymierzonych w pozycje ukraińskich wojsk i osady” – poinformował ukraiński sztab.

15:36 Pałac Prezydencki po szczycie na Alasce: To, że rozmowy się rozpoczęły, my w Polsce uważamy za pewną wartość

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz powiedział, że wojna na Ukrainie może skończyć się albo kapitulacją jednej ze stron („dla nas najważniejsza byłaby porażka Federacji Rosyjskiej” – przekonywał), albo w drodze negocjacji.

15:30 Wideokonferencja „koalicji chętnych” po spotkaniu Trumpa z Putinem i przed rozmową z Zełenskim

Liderzy państw wchodzących w skład „koalicji chętnych” wezmą udział w niedzielę po południu w wideokonferencji – poinformował w sobotę Pałac Elizejski, cytowany przez agencję Reutera. Rozmowy odbędą się po piątkowych spotkaniu prezydenta USA Donalda Trumpa i przywódcy Rosji Władimira Putina na Alasce i przed poniedziałkową wizytą prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Waszyngtonie. Spotkaniu będą przewodniczyć prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.

15:22 Zełenski: odnosimy sukcesy w obwodzie donieckim

Już drugi dzień Siły Zbrojne Ukrainy posuwają się naprzód w rejonach w pobliżu Dobropola i Pokrowska w obwodzie donieckim – oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po zapoznaniu się z raportem Naczelnego Dowódcy Ołeksandra Syrskiego. Prezydent ostrzegł jednak, że w najbliższych dniach armia rosyjska może próbować zwiększyć presję i zadać nowe ciosy wymierzone w ukraińskie pozycje, starając się stworzyć korzystniejsze warunki polityczne do negocjacji z globalnymi graczami.

14:56 Trump po spotkaniu z Putinem: Na razie nie będzie ceł na Chiny za import rosyjskiej ropy

Po spotkaniu na Alasce z Władimirem Putinem Donald Trump był pytany w Fox News, czy rozważa nałożenie karnych ceł na Chiny za import rosyjskiej ropy. Prezydent USA odpowiedział, że na razie o tym nie myśli, ale temat może wrócić za dwa lub trzy tygodnie.

14:53 Donald Tusk: Gra o przyszłość Ukrainy weszła w decydującą fazę

„Gra o przyszłość Ukrainy, bezpieczeństwo Polski i całej Europy weszła w decydującą fazę. Dziś widać jeszcze wyraźniej, że Rosja szanuje wyłącznie silnych, a Putin okazał się po raz kolejny graczem sprytnym i bezwzględnym. Dlatego tak ważne jest utrzymanie jedności całego Zachodu" - napisał na platformie X premier Donald Tusk.

14:25 Ukraiński deputowany: Proponując szybkie porozumienie a nie rozejm Trump działa na korzyść Putina

- Proponując rezygnację z zawieszenia broni na rzecz szybkiego porozumienia pokojowego, prezydent USA Donald Trump przyjmuje stanowisko przywódcy Rosji Władimira Putina – ocenił Ołeksandr Mereżko, przewodniczący komisji spraw zagranicznych Rady Najwyższej Ukrainy. - Niestety, Trump przyjął stanowisko Putina, a właśnie to było jego żądaniem – powiedział Mereżko w rozmowie z agencją Reutera. - W opinii Putina porozumienie pokojowe oznacza kilka niebezpiecznych rzeczy – nieprzystąpienie Ukrainy do NATO, absurdalne żądania dotyczące denazyfikacji i demilitaryzacji, język rosyjski i rosyjską cerkiew – stwierdził Mereżko.

13:45 Rosjanie kontynuują ofensywę

Ministerstwo Obrony Rosji podało, że żołnierze rosyjskiego zgrupowania „Zachód” zajęli wieś Kołodiazi (Kołodiezi) w obwodzie donieckim, zaś oddziały grupy „Wschód” wkroczyły do wsi Woronowe (Woronoje) w obwodzie dniepropietrowskim.

13:24 Zgrupowanie „Dniepr”: Rosjanie wyparli nasze jednostki i zajęli wieś Popów Jar

„Armia rosyjska zajęła wieś Popów Jar w obwodzie donieckim i stara się rozszerzyć strefę kontroli w pobliżu Nowego Szachowego i posunąć się w kierunku Iwanówki” – informuje oficjalny kanał operacyjno-strategicznej grupy wojsk „Dniepr”.

13:14 Rosyjscy inwestorzy panicznie wyprzedają akcje

W oczekiwaniu na spotkanie na Alasce rosyjski parkiet aktywnie rósł, tymczasem w sobotę już w pierwszych minutach sesji inwestorzy na giełdzie w Moskwie zaczęli panicznie pozbywać się akcji. Najwięcej traciły państwowe giganty objęte sankcjami Zachodu, na których zdjęcie bardzo liczyli Rosjanie.

12:52 Jakie gwarancje bezpieczeństwa Trump zaoferował Ukrainie?

Anonimowy urzędnik europejski poinformował w rozmowie z CNN, że część rozmów Donalda Trumpa z europejskimi sojusznikami dotyczyła gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, podobnymi do tych, które obowiązują w myśl art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, ale bez bezpośredniego zaangażowania Sojuszu Północnoatlantyckiego. Anonimowy przedstawiciel Unii Europejskiej potwierdził w rozmowie z CNN, że NATO nie będzie zaangażowane w gwarancje. Szczegóły tej propozycji nie są znane i nie jest jasne, w jaki sposób gwarancje te miałyby zostać wdrożone – podaje CNN.

12:39 Miedwiediew i Zacharowa skomentowali spotkanie Trumpa z Putinem. Są zadowoleni

Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew powiedział po spotkaniu na Alasce, że „przywrócony został pełnoprawny mechanizm spotkań” między Rosją i Stanami Zjednoczonymi na najwyższym szczeblu. Podobny komentarz zamieściła w serwisie Telegram rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. „Zachodnie media są w stanie, który można nazwać szaleństwem. Przez trzy lata mówiono o izolacji Rosji, a dziś zobaczyli czerwony dywan, na którym powitano prezydenta” - napisała.

12:22 Donald Tusk opublikował oświadczenie europejskich przywódców po rozmowie Trump-Putin

Premier Donald Tusk zamieścił w mediach społecznościowych treść wspólnego oświadczenia europejskich przywódców, które zapadło po rozmowie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem podczas spotkania na Alasce. „Jesteśmy gotowi współpracować z prezydentem Trumpem i prezydentem Zełenskim na rzecz zorganizowania trójstronnego szczytu przy wsparciu Europy" - napisano w oświadczeniu. Jak dodali europejscy przywódcy, Ukraina musi mieć „niezłomne gwarancje bezpieczeństwa, aby skutecznie bronić swojej suwerenności i integralności terytorialnej”. „Z zadowoleniem przyjmujemy oświadczenie prezydenta Trumpa, że Stany Zjednoczone są gotowe udzielić gwarancji bezpieczeństwa. Koalicja Chętnych jest gotowa odegrać (w nich) aktywną rolę. Nie należy nakładać żadnych ograniczeń na siły zbrojne Ukrainy ani na jej współpracę z państwami trzecimi. Rosja nie może mieć prawa weta wobec drogi Ukrainy do UE i NATO” - stwierdzono w oświadczeniu.

12:18 „Karol Nawrocki przekazał, że w naszym interesie jest zakończenie wojny na maksymalnie sprawiedliwych warunkach”

– Podczas telekonferencji prezydenta USA z europejskimi liderami prezydent Karol Nawrocki wskazał, że w naszym interesie jest, aby wojna Ukrainy i Rosji zakończyła się na maksymalnie sprawiedliwych warunkach, jakie są do zaakceptowania przez obie strony – przekazał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Po rozmowie w Alasce przywódcy europejscy uczestniczyli w dwóch naradach. Najpierw połączyli się z prezydentem USA Donaldem Trumpem i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, później naradzali się we własnym gronie. W pierwszej rozmowie uczestniczył prezydent Karol Nawrocki, a w drugiej – premier Donald Tusk.

12:02 Adam Szłapka: Nic o Ukrainie bez Ukrainy

- Dla liderów europejskich jest jasne, że Ukraina musi mieć twarde gwarancje bezpieczeństwa i suwerenności. Co ważne, USA też są gotowe w takich gwarancjach uczestniczyć - powiedział rzecznik rządu Adam Szłapka, mówiąc o rozmowie europejskich liderów po spotkaniu prezydenta USA Donalda Trumpa z Władimirem Putinem.

11:44 Trump o rozmowie z Putinem. „Bezpośrednie zawarcie porozumienia lepsze niż zawieszenie broni”

Donald Trump opublikował w serwisie społecznościowym Truth Social wpis, w którym podkreśla, że jgo zdaniem rozmowy na Alasce były bardzo udane. Napisał też o rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i przywódcami europejskimi. „Wszyscy byli zgodni, że najlepszym sposobem na zakończenie straszliwej wojny między Rosją a Ukrainą jest bezpośrednie zawarcie porozumienia pokojowego, które zakończyłoby wojnę, a nie tylko zawieszenie broni, które często nie wytrzymuje próby czasu” - stwierdził we wpisie.

10:41 Donald Tusk poinformował o rozmowie europejskich liderów dotyczącej spotkania na Alasce

„Zakończyła się rozmowa europejskich liderów oceniająca informację przekazaną przez prezydenta Trumpa i efekty spotkania na Alasce. Wspólnie z Emmanuelem Macronem, Friedrichem Merzem, Keirem Starmerem, Giorgią Meloni wysłuchaliśmy opinii Wołodymyra Zełenskiego i przygotowaliśmy wspólne oświadczenie” - poinformował na platformie X premier Donald Tusk.

10:36 Eksplozja w fabryce prochu w Riazaniu w Rosji zabiła 11 osób, a 130 zostało rannych

W wyniku piątkowej eksplozji w fabryce w obwodzie riazańskim w Rosji zginęło 11 osób, a 130 zostało rannych – poinformowało w sobotę rosyjskie ministerstwo ds. sytuacji nadzwyczajnych. Rosyjski resort obrony Moskwy napisał w oświadczeniu zamieszczonym w portalu Telegram, że ratownicy nadal przeszukują gruzy na miejscu wybuchu, 320 km na południowy wschód od Moskwy. Gubernator obwodu riazańskiego Paweł Małkow informował w piątek, że przyczyną incydentu był pożar, który wybuchł w warsztacie fabrycznym. Nie podano przyczyny pożaru, nie było też jasne, co produkowała fabryka. Niektóre rosyjskie media podały, że przyczyną eksplozji był zapłon prochu strzelniczego.

10:26 Norweski minister: należy zwiększyć presję na Rosję

Minister spraw zagranicznych Norwegii Espen Barth Eide, cytowany przez stację NRK, stwierdził, że należy zwiększyć presję na Rosję, dodając, że jest zadowolony, iż żadna decyzja dotycząca Ukrainy nie została podjęta bez jej udziału podczas spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce.

10:11 Komentarze po spotkaniu na Alasce. „Wyraźne 1:0 dla Putina”

John Bolton, doradca Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego w jego pierwszej kadencji w rozmowie z CNN zauważył, że „możemy mówić o wyraźnym zwycięstwie Putina, choć nie o porażce Trumpa”. – Moim zdaniem Trump nie przegrał, ale Putin wyraźnie wygrał - powiedział Bolton. Inni eksperci, zajmujący się polityką zagraniczną, jak niemiecki dyplomata Wolfgang Ischinger, do 2022 r. przewodniczący Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, zauważają, że Ukraina nic nie zyskała na tym spotkaniu, a Putin zdołał odsunąć groźbę amerykańskich sankcji wobec Rosji.

10:05 „Ukraina musi się na to zgodzić”. Pierwszy wywiad Donalda Trumpa po szczycie na Alasce

Przed rozmowami z Putinem Trump groził Rosji sankcjami, jeśli nie dojdzie do ustaleń dotyczących zawieszenia broni na Ukrainie. – Ze względu na to, co się dzisiaj wydarzyło, myślę, że nie muszę teraz o tym myśleć – powiedział Donald Trump w pierwszym wywiadzie, którego udzielił po spotkaniu z rosyjskim przywódcą.

09:41 Wkrótce spotkanie Trump-Zełenski

Prezydent Ukrainy przekazał, że w poniedziałek spotka się z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie.

09:34 Trump zdał relację ze spotkania z Putinem m.in. Nawrockiemu

Po trwającej ponad godzinie rozmowie z Wołodymyrem Zełenskim prezydent USA Donald Trump połączył się na ok. 30 minut z europejskimi przywódcami, wśród których byli m.in. prezydent Karol Nawrocki, przewodnicząca KE Ursula von der Leyen, szef NATO Mark Rutte, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer - podaje Axios.

09:21 Kancelaria Zełenskiego potwierdza rozmowę z Trumpem i przywódcami NATO

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i prezydent USA Donald Trump odbyli rozmowę telefoniczną rano 16 sierpnia – poinformowała kancelaria prezydenta Ukrainy. Z komunikatu wynika, że do Zełenskiego zadzwonił Trump, później do rozmowy dołączyli również przywódcy krajów NATO. W najbliższy poniedziałek ma się odbyć osobiste spotkanie Zełenskiego z Trumpem w Waszyngtonie.

08:52 Donald Trump wylądował. Rozmawiał z Zełenskim

„Air Force One wylądował. Donald Trump rozmawia obecnie przez telefon z (Wołodymyrem) Zełenskim, stąd opóźnienie w lądowaniu” - poinformował o godzinie 8:22 czasu polskiego na platformie X Dan Scavino, zastępca szefa personelu Białego Domu.

08:24 Spotkanie Trump-Putin na Alasce. Prezydent USA stał się ofiarą własnej strategii?

Trump zdecydował się na rozmowy z Putinem zasadniczo bez większych przygotowań. Założył, że jego osobiste zdolności negocjacyjne skłonią rosyjskiego satrapę do ustępstw. Ale trudno uniknąć wrażenia, że poniósł spektakularną klęskę - pisze Jędrzej Bielecki.

08:00 Rosja zaatakowała w nocy rakietą balistyczną i 85 dronami

W nocy z 15 na 16 sierpnia Rosjanie zaatakowali Ukrainę rakietą balistyczną Iskander-M i 85 bezzałogowymi statkami powietrznymi. Siły Powietrzne Ukrainy potwierdziły zestrzelenie lub unieszkodliwienie 61 bezzałogowców. Zaatakowane zostały obszary przyfrontowe obwodów sumskiego, donieckiego, czernihowskiego i dniepropietrowskiego.

07:53 Rosjanie zrzucili ponad 200 bomb w ciągu doby

Dowództwo ukraińskiego wojska podało, że w ciągu minionej doby Rosjanie przeprowadzili dwa ataki rakietowe i 111 uderzeń z powietrza za pomocą łącznie trzech pocisków i 213 kierowanych bomb lotniczych. W komunikacie czytamy, że wojska rosyjskie użyły również 5659 dronów kamikadze oraz przeprowadziły 6 tys. ostrzałów z różnych rodzajów broni, w tym 98 z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych.

07:44 Intensywny ostrzał na północy Ukrainy

W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie 120 razy ostrzeliwały tereny obwodu sumskiego - podała miejscowa administracja wojskowa informując, że jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne. Według lokalnych władz, ostrzał odnotowano w 44 miejscowościach, najwięcej w rejonach sumskim i szosteckim. Z terenów zagrożonych ewakuowano sześć osób, alarm powietrzny w regionie obowiązywał przez 15 godzin i 26 minut.

07:28 Blisko 140 starć na froncie

Sztab Generalny Ukrainy podsumował piątkowe wydarzenia na froncie. Według tego źródła, w ciągu minionej doby doszło do 139 starć bojowych, a najwięcej walk odnotowano na kierunkach pokrowskim (45), łymańskim i nowopawłowskim (po 21), północno-słobożańskim i kurskim (7), siewierskim i torećkim (po 6) oraz kupiańskim południowo-słobożańskim i przydnieprowskim (po 5).

07:13 Ukraińskie drony zestrzelone

Od północy do godz. 3.30 rosyjska obrona powietrzna zestrzeliła 29 ukraińskich dronów - podało Ministerstwo Obrony Rosji twierdząc, że najwięcej maszyn strącono nad obwodami rostowskim (10), Krajem Stawropolskim (9) i obwodem kurskim (4).

06:59 Nowe ukraińskie dane o rosyjskich stratach

Według Sztabu Generalnego Ukrainy, od 24 lutego 2022 roku Rosja straciła na Ukrainie ok. 1 069 050 żołnierzy, 11 112 czołgów, 23 135 pojazdów opancerzonych, 31 540 zestawów artyleryjskich, 1467 wyrzutni rakiet, 1207 zestawów przeciwlotniczych, 422 samoloty, 340 śmigłowców, 51 342 bezzałogowe statki powietrzne, 3558 pocisków manewrujących, 28 jednostek nawodnych, 1 okręt podwodny, 58 733 pojazdy (w tym cysterny) i 3942 jednostki sprzętu specjalnego.

06:48 55 tys. zł za uniknięcie walki w ukraińskim wojsku

Lwowska Prokuratura Obwodowa poinformowała o zatrzymaniu mężczyzny, szefa organizacji pozarządowej, który za 15 tys. dolarów (55 tys. zł) próbował przewieźć przez granicę ze Słowacją mężczyznę uciekającego przed służbą w ukraińskim wojsku. Podejrzany został tymczasowo aresztowany.

06:40 Co wiemy o spotkaniu Trump-Putin na Alasce?

O godz. 1.52 czasu polskiego Władimir Putin wsiadł na pokład samolotu, po 20 minutach maszyna wzbiła się w powietrze. Dziesięć minut później z bazy w Anchorage wyleciał samolot prezydenta USA Donalda Trumpa.

06:34 W obwodzie zaporoskim atakowały głównie drony

W piątek na terenie obwodu zaporoskiego Rosjanie użyli 293 dronów oraz przeprowadzili ponad 130 ostrzałów artyleryjskich - podał szef lokalnych władz Iwan Fedorow informując, że jedna osoba została ranna.

06:31 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1269. dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1269. dniu wojny