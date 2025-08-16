– To, co mogę powiedzieć, to to, jakie stanowisko przedstawiła strona polska – oświadczył. – Po pierwsze uznajemy, że w naszym szeroko i dobrze pojętym interesie jest to, aby wojna, którą wywołała Federacja Rosyjska, w końcu mogła zostać zakończona na maksymalnie sprawiedliwych warunkach, jakie są do zaakceptowania przez obie strony – dodał prezydencki minister. Zaznaczył, że porozumienie musi zaakceptować nie tylko zaatakowana Ukraina, ale także agresor, czyli Federacja Rosyjska. – W przeciwnym razie trudno będzie mówić o jakimkolwiek trwałym pokoju – zauważył.

– To, że te rozmowy się rozpoczęły, że jest dyskusja, my w Polsce uważamy za pewną wartość – mówił na sobotniej konferencji prasowej Marcin Przydacz, zastrzegając, że nie wiadomo, jak rozmowy się potoczą ani jaki będzie ich ostateczny efekt. Szef Biura Polityki Międzynarodowej powiedział, że wojna może skończyć się albo kapitulacją jednej ze stron („dla nas najważniejsza byłaby porażka Federacji Rosyjskiej” – przekonywał), albo w drodze negocjacji.

„Prezydent Karol Nawrocki uważa, że nic o Ukrainie bez Ukrainy”

– To, co ważne dla prezydenta Karola Nawrockiego, co wybrzmiało w tej rozmowie, to pewnego rodzaju ocena polityki rosyjskiej, zwłaszcza prowadzonej przez Władimira Putina – relacjonował. Były poseł zaznaczył, iż padły głosy mówiące, że Władimir Putin jest „człowiekiem, do którego słów należy podchodzić z daleko idącą ostrożnością czy brakiem zaufania”, ponieważ sprawując urząd wielokrotnie „mówił coś innego niż w rzeczywistości realizował”. Zdaniem Przydacza, strony prowadzące negocjacje z Rosją powinny o tym pamiętać.

– Prezydent Karol Nawrocki, mając świadomość historyczną także tego, co działo się w Europie Środkowej i Wschodniej chociażby w ostatnim stuleciu uważa – i to wybrzmiało bardzo wprost – że wszelkiego rodzaju ustalenia dotyczące Ukrainy muszą mieć wymiar w postaci udziału Ukrainy w tych rozmowach. Bez Ukrainy nie sposób mówić o finalnym sprawiedliwym zakończeniu wojny – mówił sekretarz stanu. – Patrząc na nasze doświadczenia historyczne można skonkludować „nic o nas bez nas”, w tym sensie (...) „nic o Ukrainie bez Ukrainy” – dodał.

W rozmowie z dziennikarzami Marcin Przydacz wyraził nadzieję, że nadchodzące rozmowy Ukrainy i Stanów Zjednoczonych odbędą się w dobrej atmosferze i pozwolą mówić o „sprawiedliwym zakończeniu wojny”. Zaznaczył przy tym, że „sprawiedliwe” będzie zakończenie, które gotowa będzie zaakceptować Ukraina.