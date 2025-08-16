06:31 Najnowszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj:

23:51 Siły ukraińskie wzmacniają obronę w rejonach Pokrowska i Dobropolskiego

Siły Zbrojne Ukrainy wzmacniają swoje pozycje na kierunkach pokrowskim i dobropolskim, a także na innych odcinkach w obwodach donieckim i zaporoskim – poinformował Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Ołeksandr Syrskyi po regularnym posiedzeniu Sztabu Naczelnego Dowódcy.

„Kluczowe kwestie to sytuacja na linii frontu i wzmocnienie stabilności naszej obrony i armii. Złożyłem raport o zmianach sytuacji operacyjnej, w szczególności o działaniach mających na celu powstrzymanie Rosjan na kierunkach pokrowskim i dobropolskim. Zwiększamy presję na okupantów i przeciwdziałamy próbom natarcia wroga. Podjęto niezbędne decyzje o wzmocnieniu tych i innych kierunków – w obwodach donieckim, zaporoskim i dalej” – oświadczył.

23:32 Lammy i Sybiha rozmawiali o zwiększeniu pomocy dla Ukrainy

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha i minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii David Lammy przeprowadzili rozmowę skupioną na zapewnieniu sprawiedliwego i trwałego pokoju dla Ukrainy.

Sybiha podkreślił, że ceni przywództwo Wielkiej Brytanii w Koalicji Chętnych i jej pryncypialne stanowisko w sprawie wsparcia Ukrainy.

„Skupiliśmy się na wspólnych działaniach dyplomatycznych, aby przybliżyć prawdziwy pokój Ukrainie i całej Europie. Omówiliśmy również sposoby dalszego zwiększenia pomocy dla Ukrainy, w tym długoterminowej pomocy finansowej” – powiedział ukraiński minister.

23:11 Jak Ukraińcy zareagowali na powitanie Putina?

W mediach społecznościowych Ukraińcy nie kryli wściekłości w związku z powitaniem Władimira Putina na czerwonym dywanie.

„On okupuje terytoria, niszczy całe miasta, zabija, gwałci, rabuje, porywa, torturuje, a w rezultacie otrzymuje powitanie z czerwonym dywanem” - mówili Ukraińcy, z którymi rozmawiał korespondent Sky News w Kijowie Dominic Waghorn.

22:50 Troje kolejnych ukraińskich nastolatków wróciło do ojczyzny

W ramach inicjatywy prezydenta Wołodymyra Zełenskiego „Sprowadźmy Dzieci z Powrotem”, troje kolejnych ukraińskich nastolatków zostało uratowanych z terytoriów tymczasowo okupowanych przez Rosję - poinformował Andrij Jermak, szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy.

Jermak zauważył, że dzieci żyły w strachu i niebezpieczeństwie przez ponad trzy lata. Z powodu ich proukraińskiego nastawienia, one i ich rodziny spotykały się z otwartymi groźbami. Siły okupacyjne zmuszały je do nauki według rosyjskiego programu nauczania, zakazały języka i symboli ukraińskich oraz wzywały je na przesłuchania.

22:26 Sytuacja na froncie

22:04 Połowa terminali Starlink wysłanych na Ukrainę została znaleziona na terenach okupowanych przez Rosję

Prawie połowa aktywnych terminali satelitarnych Starlink, które USAID dostarczyła Ukrainie, znajdowała się na terytoriach całkowicie lub częściowo okupowanych przez Rosję, co budzi obawy o potencjalne nadużycia - wynika z raportu amerykańskiego Inspektora Generalnego.

21:44 Rozpoczęło się spotkanie Trump - Putin

Donald Trump i Władimir Putin rozpoczęli spotkanie na Alasce.

Obok Trumpa siedzą sekretarz stanu USA Marco Rubio i wysłannik Steve Witkoff, a obok Putina – minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow i doradca Jurij Uszakow.

21:24 Potwierdzono, kto będzie towarzyszył Putinowi w rozmowie z Trumpem

Rosję w rozmowach reprezentować będzie Władimir Putin, minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow i doradca Putina Jurij Uszakow.

21:12 Donald Trump spotkał się z Władimirem Putinem. Uścisk dłoni na płycie lotniska

21:11 Pokrowsk został oczyszczony z rosyjskich sabotażystów

Korpus twierdzi, że ukraińskie jednostki działają w mieście, a ludność cywilna może się po nim poruszać, choć podróżowanie po Pokrowsku jest nadal mocno ograniczone. Dotarcie do miasta jest nadal możliwe - dodano w oświadczeniu.

20:57 Kto będzie reprezentował USA w rozmowach z Rosjanami?

Rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt poinformowała, że w spotkaniu dwustronnym i lunchu, oprócz Trumpa, Rubio i Witkoffa, wezmą udział sekretarz skarbu Scott Bessent, sekretarz handlu Howard Lutnick, sekretarz obrony Pete Hegseth oraz szefowa sztabu Białego Domu Susie Wiles.

20:43 NBC News: Spotkanie Trump - Putin nie będzie rozmową w cztery oczy

Wysoki rangą urzędnik Białego Domu poinformował NBC News, że Donaldowi Trumpowi podczas dzisiejszego spotkania z Władimirem Putinem i jego doradcami towarzyszyć będą sekretarz stanu Marco Rubio oraz specjalny wysłannik Steve Witkoff.

W spotkaniu wezmą również udział tłumacze.

20:26 J.D. Vance: Modlę się o pokój w nadchodzących dniach

„Jestem wdzięczny prezydentowi Trumpowi za jego dzisiejsze przywództwo podczas podróży na Alaskę, gdzie spotka się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.” - napisał wiceprezydent USA.

20:11 Samolot Władimira Putina wylądował na Alasce

Lot samolotu z Rosji śledziło w serwisie FlightRadar ok. 400 tys. osób.

19:40 Zagrożenie rakietowe dla Ukrainy. Ogłoszono alarm

Sił Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy wydały ostrzeżenie dla całego kraju w związku ze startem rosyjskiego bombowca MiG-31K.

19:16 CNN: Kellogg nie pojechał na Alaskę z powodu stanowiska Rosji

Specjalny przedstawiciel prezydenta USA ds. Ukrainy Keith Kellogg nie pojechał z delegacją USA na Alaskę, gdzie planowany jest szczyt między Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem, z powodu stanowiska Rosji.

Kellogg jest postrzegany przez stronę rosyjską jako zwolennik Ukrainy, co mogłoby sprawić, że jego obecność na spotkaniu byłaby „kontrproduktywna”.

18:55 Flota cieni utopiła swojego twórcę. Grecy chcą na tym zarobić

Sowkomfłot, największa rosyjska firma żeglugowa i główny operator floty cieni, zmaga się z gwałtownym pogorszeniem swojej sytuacji finansowej. Według wyników za pierwsze półrocze 2025 roku, firma poniosła stratę netto w wysokości 435 mln dol. w porównaniu z zyskiem w wysokości 324 mln dol. rok wcześniej.

18:17 Zełenski: Rosjanie zabijają w dniu negocjacji

Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że Rosjanie, nawet przed spotkaniem prezydenta USA Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce, nadal celowo atakują Ukrainę.

- Otrzymuję raporty od naszych służb wywiadowczych i dyplomatów na temat przygotowań do spotkania na Alasce oraz tego, z czym jedzie Putin. Otrzymujemy również raporty z regionów po rosyjskich atakach. Sumy – rosyjski atak na rynek. Dniepr – uderzenia w miasta i przedsiębiorstwa. Zaporoże, Chersoń, Donieck – świadome rosyjskie ataki. Wojna trwa. Trwa właśnie dlatego, że nie ma nie tylko rozkazu, ale także sygnałów o przygotowaniach Moskwy do zakończenia tej wojny – powiedział prezydent Ukrainy.

17:31 Atak rakietowy na obwód dniepropietrowski. Nie żyje mężczyzna

W wyniku ataku rakietowego na obwód dniepropetrowski uszkodzona została ciężarówka. Jedna osoba zginęła.

17:02 Atak dronów na targowisko w Sumach. Są ranni

Na terenie targowiska w centrum Sum doszło w piątek do pożaru. Rosjanie przeprowadzili atak z wykorzystaniem dronów. Lokalne władze nie informują o ofiarach.

16:14 Trump rozmawiał z Łukaszenką

„Odbyłem wspaniałą rozmowę z szanowanym prezydentem Białorusi Aleksandrem Łukaszenką. Celem rozmowy było podziękowanie mu za uwolnienie 16 więźniów. Rozmawiamy również o uwolnieniu kolejnych 1300 więźniów. Nasza rozmowa przebiegła bardzo dobrze. Omówiliśmy wiele tematów, w tym wizytę prezydenta Putina na Alasce. Z niecierpliwością czekam na spotkanie z prezydentem Łukaszenką w przyszłości” - napisał prezydent USA.

15:57 Wołodymyr Zełenski: Czas zakończyć wojnę

„Dzisiejsze spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa i rosyjskiego dyktatora Władimira Putina powinno otworzyć drogę do prawdziwego pokoju między Ukrainą a Federacją Rosyjską” - stwierdził we wpisie w serwisie Telegram prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. „Stawka jest naprawdę wysoka. Najważniejsze jest to, że to spotkanie otwiera możliwość (...) rozmowy między przywódcami w formacie trójstronnym: Ukraina, Stany Zjednoczone, strona rosyjska. Czas zakończyć wojnę, a Rosja musi podjąć odpowiednie kroki” - napisał.

15:46 Miasto Dniepr ostrzelane. Co najmniej dwie eksplozje

Rosjanie ostrzelali Dniepr rakietami balistycznymi. Słychać było co najmniej dwie eksplozje – podają lokalne media.

15:43 W Bykowni pod Kijowem zapłonęły znicze na Polskim Cmentarzu Wojennym

W Święto Wojska Polskiego dyplomaci i przedstawiciele polskiej społeczności Ukrainy oddali hołd pochowanym na Polskim Cmentarzu Wojennym w Bykowni pod Kijowem oraz na innych nekropoliach ukraińskiej stolicy, gdzie znajdują się m.in. mogiły legionistów z 1920 r. Delegacja, której przewodniczył szef ambasady RP Piotr Łukasiewicz, złożyła wieńce i zapaliła znicze w Bykowni, na cmentarzu w dzielnicy Darnica oraz na głównym cmentarzu Kijowa – Bajkowa.

15:37 Donald Trump na pokładzie Air Force One zagroził Rosji „bardzo poważnymi konsekwencjami”

Prezydent USA Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami na pokładzie Air Force One oświadczył, że Rosja poniesie „bardzo poważne konsekwencje gospodarcze”, jeśli Władimir Putin nie będzie zainteresowany pokojem w Ukrainie. W drodze na szczyt z Władimirem Putinem na Alasce, Trump stwierdził, że Amerykanie mogą rozważyć gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy „razem z Europą i innymi krajami”, ale nie w ramach NATO. Dodał, że Putinowi podczas wizyty w USA będzie towarzyszyć wielu przedstawicielu rosyjskiego biznesu. - To dobrze. Podoba mi się to, bo chcą robić interesy. Ale nie będzie interesów, dopóki nie zakończy się wojna - oznajmił. Odnosząc się do rosyjskich ataków na Ukrainę, ocenił, że Putin sądzi, iż pomoże to mu w zawarciu lepszego układu. Jednak, jak ocenił Trump „to mu szkodzi” i zapowiedział, że będzie z nim o tym rozmawiał. Trump poinformował też, że zamierza omówić z Putinem temat terytoriów, lecz decyzję w tej sprawie powinien podjąć Kijów. - Putin chciał zająć całą Ukrainę. Gdybym nie był prezydentem, właśnie by przejmował całą Ukrainę. Ale nie zrobi tego - dodał.

15:33 Ukraiński Sztab Generalny złożył życzenia polskim żołnierzom

„15 sierpnia Siły Zbrojne Ukrainy składają życzenia braciom i siostrom z Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, całemu Narodowi Polskiemu i Polsce z okazji Dnia Wojska Polskiego! Wojna pokazała, kto jest nam siostrą i bratem!” - napisano w komunikacie na profilu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w serwisach społecznościowych. „105 lat temu Wojsko Polskie obroniło niepodległość Polski i wolność Europy. (...) Dziś Siły Zbrojne Ukrainy dają wszechstronny odpór siłom zbrojnym Federacji Rosyjskiej (...) w walce o Ukrainę i wolną Europę i świat” - napisano. „Siły Zbrojne Ukrainy dziękują za strategiczne, wieloletnie, systemowe i wieloaspektowe wsparcie i skuteczną pomoc w reformowaniu i podnoszeniu zdolności Sił Zbrojnych Ukrainy, za udzieloną pomoc materialno-techniczną, zorganizowane i przeprowadzone działania zbiorowego i indywidualnego szkolenia ukraińskich żołnierzy, przygotowanie korpusu sierżantów, wsparcie weteranów, rehabilitację rannych i wsparcie dzieci poległych żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy w corocznych akcjach »Dobry Brat« i »Święta bez taty«” - napisano w depeszy gratulacyjnej.

15:19 Dyrektor Amnesty International ds. Europy Wschodniej wezwała Donalda Trumpa, by upomniał się o prawa człowieka

„Wzywamy prezydenta Trumpa, jako gospodarza spotkania (w Anchorage), do postawienia praw człowieka i sprawiedliwości na pierwszym miejscu. Wielokrotnie wyrażał on pragnienie zakończenia wojny na Ukrainie i żal z powodu śmierci ludzi; to prawdziwa szansa prezydenta Trumpa, by zrobić coś dla ofiar i ocalałych. Przestrzeganie praw człowieka i zapewnienie odpowiedzialności za zbrodnie popełnione na Ukrainie od początku interwencji rosyjskiej w 2014 roku to jedyny sposób na sprawiedliwe i trwałe zakończenie wojny” - stwierdziła Marie Struthers, dyrektor Amnesty International ds. Europy Wschodniej i Azji Środkowej.

14:56 Eksplozja w rosyjskiej fabryce prochu. Są zabici

W zakładach prochowych Elastik w obwodzie riazańskim w Federacji Rosyjskiej doszło do eksplozji w wyniku której zginęło 5 osób – podała rosyjska państwowa agencja RIA. Według kanału Astra 10 osób jest rannych, pod gruzami znajdują się kolejne osoby. Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych Obwodu Riazańskiego poinformowało, że na miejscu utworzono sztab operacyjny, skierowano 70 specjalistów i 28 jednostek sprzętu. Rosyjski Komitet Śledczy poinformował, że wszczął śledztwo „w sprawie pożaru w jednym z przedsiębiorstw we wsi Lisowa, rejon szyłowski, obwód riazański”.

14:54 Ruszają prace nad 19. pakietem sankcji wobec Rosji

Podczas nieformalnego spotkania ministrów spraw zagranicznych UE, które odbędzie się 29-30 sierpnia w Kopenhadze, po raz pierwszy na szczeblu ministerialnym zostanie omówiony kolejny, 19. pakiet sankcji wobec Rosji - podała „Europejska Prawda”, powołując się na anonimowego dyplomatę jednego z państw UE w Brukseli.

14:42 Rosji brakuje 10 lodołamaczy. Nie umie sama ich zbudować

Obecnie Rosmorport dysponuje 23 liniowymi i 11 pomocniczymi lodołamaczami spalinowo-elektrycznymi. Zapotrzebowanie przedsiębiorstwa do 2030 roku szacuje się na 10 nowych jednostek. Rosyjska stocznia nie poradziła sobie jednak z budową nowoczesnych lodołamaczy bez części z Zachodu. Bez nich stanie ruch Północną Drogą Morską, którą płyną teraz towary do Chin, a do niedawna także LNG z arktycznych zakładów Novateku.

14:11 Donald Trump poleciał na Alaskę

Prezydent USA wyruszył na Alaskę, na spotkanie z Władimirem Putinem. Biały Dom poinformował, że prezydentowi towarzyszy delegacja licząca 16 osób. W składzie delegacji Stanów Zjednoczonych na piątkowe rozmowy są: sekretarz stanu Marco Rubio, ministrowie handlu i skarbu, Howard Lutnick i Scott Bessent, a także dyrektor CIA John Ratcliffe. Są wśród nich też specjalny wysłannik prezydenta Steve Witkoff, który niedawno złożył wizytę w Moskwie oraz rzeczniczka prezydenta Karoline Leavitt.

13:53 Co chce osiągnąć Donald Trump, a co Władimir Putin?

Trump naciska na rozejm w trwającej 3,5 roku wojnie, co wzmocniłoby jego pozycję globalnego mediatora godnego Pokojowej Nagrody Nobla. Dla Putina z kolei szczyt już jest wielkim sukcesem, zanim jeszcze się rozpoczął.

13:19 Rosyjscy inwestorzy i biznes są optymistyczni przed spotkaniem na Alasce

Kreml już odtrąbił swoje zwycięstwo przed spotkaniem Donalda Trumpa i Władimira Putina na Alasce. Podobne przekonanie o wygranej i końcu coraz mocniej zaciskających się na rosyjskiej gospodarce sankcji panuje wśród rosyjskiego biznesu i inwestorów.

12:48 Ławrow: „Mamy argumenty, a nasze stanowisko jest jednoznaczne”

Minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow, członek rosyjskiej delegacji uczestniczącej w szczycie USA-Rosja na Alasce oświadczył: „Mamy argumenty, a nasze stanowisko jest jasne i jednoznaczne. I przedstawimy je” – oświadczył Ławrow. Odpowiadając na pytanie o ocenę szans powodzenia kolejnego szczytu, wyjaśnił, że „nigdy nie formułujemy prognoz”, po czym dodał, że „wiele już zostało osiągnięte” podczas wizyty specjalnego wysłannika Donalda Trumpa, Steve’a Witkoffa.

12:16 Wdowa po Nawalnym wzywa Putina do uwolnienia uwięzionych przeciwników wojny na Ukrainie

Na kilka godzin przed szczytem na Alasce Julia Nawalna wezwała przywódcę Rosji do uwolnienia przeciwników wojny na Ukrainie uwięzionych w Rosji. „Uwolnić rosyjskich aktywistów i dziennikarzy, ukraińskich cywilów, wszystkich uwięzionych za antywojenne wypowiedzi i posty w mediach społecznościowych” – wezwała Nawalna, której mąż, Aleksiej, zmarł w kolonii karnej na dalekiej północy Rosji w lutym 2024 roku.

11:51 Na Ukrainie jest ok. 650 tys. żołnierzy rosyjskich

Rosjanie dalej utrzymują strategiczną inicjatywę na całej długości frontu. Nie licząc bardzo lokalnych kontrataków, Ukraińcy są w odwrocie.Niepokoi to, że rosyjskie zdobycze terytorialne, zwłaszcza w lipcu, były dość znaczące i większe niż w poprzednich miesiącach - mówi "Rzeczpospolitej" Konrad Muzyka, analityk militarny z Rochan Consulting.

11:25 Ławrow przybył do Anchorage

Rosyjski propagandowy dziennik "Izwiestia" informuje o przylocie szefa rosyjskiego MSZ do Anchorage. Publikuje też zdjęcie Siergieja Ławrowa w koszulce z napisem "ZSRR".

10:54 Peter Szijjarto ostro krytykowany przez Węgrów za grożenie Ukrainie

Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto w oświadczeniu opublikowanym na Facebooku oskarżył Ukrainę o atak na ważną stację dystrybucyjną naftociągu Przyjaźń. O Rosji nie wspomniał ani razu. Wpis wzbudził ogromne emocje wśród węgierskich internautów.

10:20 Ukraiński sztab potwierdza atak na rosyjską rafinerię w Syzraniu

„W ramach zmniejszenia potencjału ofensywnego wroga, w nocy 15 sierpnia, Siły Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy, w interakcji z innymi składnikami Wojsk Obronnych, zaatakowały szereg ważnych obiektów Rosji” - poinformował ukraiński Sztab Generalny. Jak napisano w komunikacie ucierpiała rafineria ropy naftowej Syzran w obwodzie samarskim w Federacji Rosyjskiej, które produkuje m.in. naftę lotniczą na potrzeby Sił Zbrojnych Rosji. Zaznaczono, że cel został trafiony, odnotowano pożar i eksplozje.

10:03 Donald Tusk: Słyszymy dziś, że pomoc Ukrainie nie ma sensu. Chciałbym, by świat, Europa i NATO pamiętali o 15 sierpnia

- Słyszymy dzisiaj takie uwagi, że wsparcie dla walczącej Ukrainy nie ma większego sensu, bo przecież z Rosją nie można wygrać. Chciałbym, żeby wszyscy nasi partnerzy na świecie, w Europie, w NATO pamiętali o 15 sierpnia – mówił premier Donald Tusk, zwracając się do żołnierzy jednostki GROM. – W tej rzeczywistości, w jakiej jesteśmy, liczy się siła, przekonanie, że można zwyciężać. We współczesnym świecie, szanują tylko silnych. Polska także dzięki wam, jest dzisiaj państwem silnym – powiedział.

09:31 Rosjanie zaatakowali Chersoń. Są ranni

Trzy osoby zostały ranne w wyniku rosyjskiego ostrzału miasta Chersoń - poinformowała chersońska administracja obwodowa. Do ataku artyleryjskiego i przy pomocy dronów doszło ok. godziny 8:00 rano czasu lokalnego. W wyniku eksplozji ranni zostali dwaj mężczyźni: 52-latek i 48-latek. Z kolei w wyniku ataku drona we własnym domu ranna została 45-letnia kobieta – podano.

09:03 Ukraiński sztab zaktualizował dane o rosyjskich stratach

Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, w ciągu ostatniej doby armia rosyjska straciła 940 żołnierzy, samolot, 2 czołgi i 40 systemów artyleryjskich w wojnie z Ukrainą.

08:47 Informacja operacyjna ukraińskiego Sztabu Generalnego

W ciągu ostatniej doby na froncie odnotowano 149 starć bojowych, najwięcej – 53 ataki – w kierunku Pokrowska – podał w porannej informacji operacyjnej sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

08:41 Minionej nocy Rosjanie zaatakowali 97 dronami i dwoma rakietami

Rosjanie zaatakowali Ukrainę 97 dronami i dwoma pociskami balistycznymi. Ukraińska obrona powietrzna zneutralizowała 63 cele – informują ukraińskie Siły Powietrzne.

08:28 Atak na rafinerię ropy w Syzraniu w Rosji

Znajdująca się w obwodzie samarskim w Rosji rafineria ropy Syzrań, jedna z największych w systemie Rosnieftu, została zaatakowana przez drony. Zdjęcia i nagrania w mediach społecznościowych pokazują pożary w co najmniej trzech miejscach w pobliżu rafinerii. Gubernator obwodu samarskiego Wiaczesław Fedoryszczew potwierdził atak dronów na region, nie wspominając jednak o rafinerii. „Przestrzeń powietrzna jest zamknięta. Dla bezpieczeństwa obywateli wprowadzono tymczasowe ograniczenia w korzystaniu z mobilnego internetu” – napisał Fedoryszczew.

08:06 Rosyjski dron ostrzelał stację benzynową w Sumach, wybuchł pożar

W wyniku ataku rosyjskiego drona na Sumy jedna osoba została ranna, a na stacji benzynowej wybuchł pożar - poinformował Ołeh Hryhorow, szef sumskiej administracji obwodowej. Pożar został już ugaszony.

07:55 Ukraińcy zaatakowali dronami rosyjski port Olia

Ukraińska armia poinformowała, że jej drony uderzyły w rosyjski port Olia, w obwodzie astrachańskim. Trafiony został okręt, na którym znajdowały się komponenty do budowy irańskich dronów bojowych i amunicja. To kolejny ukraiński atak na rosyjskie obiekty strategiczne.

07:36 Proukraiński wiec na Alasce

Kilkaset osób uczestniczyło w czwartek w wiecu zorganizowanym w Anchorage na Alasce. Jednym z inicjatorów wiecu była organizacja Stand Up Alaska. Uczestnicy utworzyli pas ukraińskich flag, nieśli plakaty z napisami: „Całkowite zwycięstwo Ukrainy” i „Najeźdźcy nie mają prawa głosu”, „Zełenski powinien tu być” oraz „Żadnych układów ze zbrodniarzami wojennymi”. Uczestnicy protestu wyrażali oburzenie z powodu nieobecności prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i czynili porównania do konferencji monachijskiej.

07:17 Putin jest w drodze na Alaskę

Władimir Putin jest już w drodze na Alaskę. Po drodze zatrzymał się w Magadanie, w Górach Kołymskich nad Morzem Ochockim.

Trump i Putin mają spotkać się w bazie sił powietrznych USA. Według informacji Kremla obaj przywódcy najpierw spotkają się w formacie jeden na jeden (tylko z tłumaczami), a potem dojdzie do rozmów delegacji podczas lunchu.

Pełny skład delegacji nie jest znany. Po stronie amerykańskiej spodziewany jest udział sekretarza stanu Marco Rubio i specjalnego wysłannika ds. Bliskiego Wschodu, Steve'a Witkoffa. Po stronie rosyjskiej będą m.in. szef MSZ Siergiej Ławrow, doradca Putina ds. międzynarodowych Jurij Uszakow, minister obrony Andriej Biełousow, doradca ekonomiczny Kiriłł Dmitrijew i minister finansów Anton Siłuanow.

06:58 Dziś szczyt Trump - Putina na Alasce

Donald Trump zapowiedział poważne konsekwencje dla Rosji, jeśli Władimir Putin nie zgodzi się na zakończenie wojny na Ukrainie. Prezydent USA wyraził ostrożny optymizm przed piątkowym spotkaniem z Putinem w Anchorage na Alasce. Zasugerował, że celem rozmów może być przygotowanie trójstronnego spotkania z udziałem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Trump uważa, że istnieje „25-procentowe ryzyko", że szczyt nie przyniesie żadnych konkretnych rezultatów. ”Jeśli to się nie uda, skupię się na rządzeniu krajem” - powiedział.

Spotkanie rozpocznie się o 11.30 czasu lokalnego (21.30 czasu polskiego).

06:47 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1268. dniu wojny

