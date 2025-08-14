Aktualizacja: 14.08.2025 05:38 Publikacja: 14.08.2025 04:45
Siostra Kim Dzong Una, Kim Jo Dzong oświadczyła, iż Pjongjang nie zamierza przekazać Waszyngtonowi sygnału o gotowości do podjęcia rozmów, za pośrednictwem Władimira Putina, z którym Donald Trump spotka się 15 sierpnia na Alasce. W ten sposób Korea Północna zdementowała doniesienia południowokoreańskich mediów. Kim Jo Dzong podkreśliła, że jej kraj „nie ma o czym rozmawiać” z USA.
Donald Trump po środowych rozmowach z europejskimi przywódcami mówił dziennikarzom, że jeśli szczyt na Alasce przebiegnie dobrze, wówczas „niemal natychmiast” może dojść do kolejnego szczytu – tym razem z udziałem Putina i Wołodymyra Zełenskiego.
Czytaj więcej
Po szczycie na Alasce, gdzie 15 sierpnia spotkają się przywódcy USA i Rosji, Donald Trump i Władi...
Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje o jednym ataku rakietowym, 58 atakach powietrznych, 1 674 atakach z użyciem dronów i 3 820 ostrzałach artyleryjskich ukraińskich pozycji i terenów zabudowanych, do których miało dojść w środę.
1. Korpus Gwardii Narodowej Ukrainy „Azow” poinformował o wyeliminowaniu w ciągu dwóch dni 151 rosyjskich żołnierzy. Ponadto, w walkach z żołnierzami formacji Gwardii Narodowej, powstałej na bazie batalionu „Azow”, rannych miało zostać ponad 70 Rosjan.
Gubernator obwodu donieckiego Wadym Fiłaszkin poinformował, że rosyjskie wojska znajdują się obecnie ok. kilometra od Pokrowska, w którym nadal pozostaje 1 327 cywilów. - Sytuacja jest tam najtrudniejsza. Ale Siły Obronne Ukrainy robią wszystko co możliwe, by powstrzymać okupantów – podkreślił Fiłaszkin. Gubernator obwodu donieckiego zaznaczył, że ewakuacja z Pokrowska jest obecnie niemożliwa bez wsparcia armii. - Wróg atakuje wszystkie drogi wyjazdowe (...). Ci, którzy chcą opuścić (miasto), mogą to zrobić tylko przy wsparciu Sił Obronnych – dodał.
Nagranie publikuje ukraińskie Dowództwo Sił Systemów Bezzałogowych.
Sąd w Winnicy skazał, in absentia, deputowanego rosyjskiego Dumy, byłego ministra pracy i spraw socjalnych Federacji Rosyjskiej Maksima Topiłina, na 15 lat więzienia i konfiskatę mienia za działania godzące w integralność terytorialną Ukrainy. Topiłin został skazany za poparcie dla ratyfikacji traktatów „o przyjaźni, współpracy i pomocy dwustronnej” zawartych między Federacją Rosyjską a samozwańczymi, separatystycznymi, nieuznawanymi przez społeczność międzynarodową republikami powstałymi na terenie ukraińskiego Donbasu. Wyrok nie jest prawomocny.
Lotniska, ze względów bezpieczeństwa, wstrzymały odprawianie i przyjmowanie samolotów.
W nocy celem ataku ukraińskich dronów była Wołgogradzka Rafineria Ropy Naftowej należąca do koncernu Łukoil. W wyniku ataku na terenie rafinerii doszło do wycieku i zapalenia się ropy. Gubernator obwodu wołgogradzkiego Andriej Boczarow zapewnia, że w ataku nikt nie ucierpiał. Na terenie rafinerii trwa gaszenie ognia.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1267. dniu wojny
Foto: PAP
Czytaj więcej
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W najbliższy weekend, w K...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Siostra Kim Dzong Una, Kim Jo Dzong oświadczyła, iż Pjongjang nie zamierza przekazać Waszyngtonowi sygnału o gotowości do podjęcia rozmów, za pośrednictwem Władimira Putina, z którym Donald Trump spotka się 15 sierpnia na Alasce. W ten sposób Korea Północna zdementowała doniesienia południowokoreańskich mediów. Kim Jo Dzong podkreśliła, że jej kraj „nie ma o czym rozmawiać” z USA.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W najbliższy weekend, w Kijowie, premier...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wiceszef MSZ Rosji Siergiej Riabkow wyra...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Pojawiają się nieoficjalne doniesienia,...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
Mówili mi wprost: zdechniesz w więzieniu. Ciągle to powtarzali. Nie bili mnie, ale torturowali – mówi „Rzeczposp...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas