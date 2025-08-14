05:36 Pjongjang: Korea Północna nie przekaże USA żadnej wiadomości za pośrednictwem Władimira Putina

Siostra Kim Dzong Una, Kim Jo Dzong oświadczyła, iż Pjongjang nie zamierza przekazać Waszyngtonowi sygnału o gotowości do podjęcia rozmów, za pośrednictwem Władimira Putina, z którym Donald Trump spotka się 15 sierpnia na Alasce. W ten sposób Korea Północna zdementowała doniesienia południowokoreańskich mediów. Kim Jo Dzong podkreśliła, że jej kraj „nie ma o czym rozmawiać” z USA.

05:35 CNN: W czasie rozmów na Alasce Donald Trump będzie domagał się od Władimira Putina zgodny na zawieszenie broni

Donald Trump po środowych rozmowach z europejskimi przywódcami mówił dziennikarzom, że jeśli szczyt na Alasce przebiegnie dobrze, wówczas „niemal natychmiast” może dojść do kolejnego szczytu – tym razem z udziałem Putina i Wołodymyra Zełenskiego.

04:43 W środę doszło do 118 potyczek na ukraińskim froncie

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje o jednym ataku rakietowym, 58 atakach powietrznych, 1 674 atakach z użyciem dronów i 3 820 ostrzałach artyleryjskich ukraińskich pozycji i terenów zabudowanych, do których miało dojść w środę.

04:38 Korpus „Azow” informuje o stratach zadanych Rosjanom

1. Korpus Gwardii Narodowej Ukrainy „Azow” poinformował o wyeliminowaniu w ciągu dwóch dni 151 rosyjskich żołnierzy. Ponadto, w walkach z żołnierzami formacji Gwardii Narodowej, powstałej na bazie batalionu „Azow”, rannych miało zostać ponad 70 Rosjan.

04:34 W Pokrowsku nadal pozostaje 1 327 cywilów, ich ewakuacja jest niemożliwa bez udziału wojska

Gubernator obwodu donieckiego Wadym Fiłaszkin poinformował, że rosyjskie wojska znajdują się obecnie ok. kilometra od Pokrowska, w którym nadal pozostaje 1 327 cywilów. - Sytuacja jest tam najtrudniejsza. Ale Siły Obronne Ukrainy robią wszystko co możliwe, by powstrzymać okupantów – podkreślił Fiłaszkin. Gubernator obwodu donieckiego zaznaczył, że ewakuacja z Pokrowska jest obecnie niemożliwa bez wsparcia armii. - Wróg atakuje wszystkie drogi wyjazdowe (...). Ci, którzy chcą opuścić (miasto), mogą to zrobić tylko przy wsparciu Sił Obronnych – dodał.

04:30 Ukraińcy publikują nagranie ilustrujące odparcie rosyjskiego natarcia na pokrowskim odcinku frontu przy użyciu dronów

Nagranie publikuje ukraińskie Dowództwo Sił Systemów Bezzałogowych.

04:28 Ukraiński sąd skazał byłego rosyjskiego ministra na 15 lat więzienia

Sąd w Winnicy skazał, in absentia, deputowanego rosyjskiego Dumy, byłego ministra pracy i spraw socjalnych Federacji Rosyjskiej Maksima Topiłina, na 15 lat więzienia i konfiskatę mienia za działania godzące w integralność terytorialną Ukrainy. Topiłin został skazany za poparcie dla ratyfikacji traktatów „o przyjaźni, współpracy i pomocy dwustronnej” zawartych między Federacją Rosyjską a samozwańczymi, separatystycznymi, nieuznawanymi przez społeczność międzynarodową republikami powstałymi na terenie ukraińskiego Donbasu. Wyrok nie jest prawomocny.

04:24 W nocy przez kilka godzin nie działały lotniska w Wołgogradzie i Saratowie

Lotniska, ze względów bezpieczeństwa, wstrzymały odprawianie i przyjmowanie samolotów.

04:19 Wyciek i pożar ropy w rafinerii w Wołgogradzie po ataku ukraińskich dronów

W nocy celem ataku ukraińskich dronów była Wołgogradzka Rafineria Ropy Naftowej należąca do koncernu Łukoil. W wyniku ataku na terenie rafinerii doszło do wycieku i zapalenia się ropy. Gubernator obwodu wołgogradzkiego Andriej Boczarow zapewnia, że w ataku nikt nie ucierpiał. Na terenie rafinerii trwa gaszenie ognia.

04:18 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1267. dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1267. dniu wojny Foto: PAP

04:17 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: