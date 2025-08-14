Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są oczekiwania Donalda Trumpa przed szczytem w sprawie Ukrainy?

Jakie potencjalne scenariusze rozważa Trump w kontekście współpracy z Putinem?

Jakie są deklarowane plany obu stron dotyczące konferencji prasowej po spotkaniu?

Na temat zaplanowanego na jutro spotkania z Władimirem Putinem prezydent USA Donald Trump wypowiedział się w rozmowie z radiem Fox. – Wierzę, że teraz jest przekonany, że zawrze porozumienie. Zawrze porozumienie. Myślę, że to zrobi. Przekonamy się – dowiem się bardzo szybko – ocenił Trump.

Trump przed spotkaniem z Putinem wierzy w porozumienie ws. Ukrainy

Amerykański prezydent podtrzymał wysokie oczekiwania wobec spotkania po tym, jak na początku tygodnia przedstawiciele Białego Domu bagatelizowali znaczenie bezpośredniego spotkania, nazywając je „ćwiczeniem słuchania”.

Trump zasugerował również, że jego celem jest doprowadzenie do trójstronnego spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, sugerując, że rozważane są „trzy różne lokalizacje” – w tym możliwość „pozostania na Alasce”.

Trump dodał jednocześnie, że „jeśli spotkanie będzie nieudane, nie będę do nikogo dzwonił – wrócę do domu. ... Ale jeśli spotkanie będzie udane, zadzwonię do prezydenta Zełenskiego i przywódców europejskich”. Zapytany, czy podczas spotkania zaoferuje Rosji korzyści gospodarcze, Trump nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi.