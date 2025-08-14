Rzeczpospolita
Trump optymistą przed spotkaniem z Putinem. Ocenił szanse na udany wynik rozmowy

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wierzy, że Władimir Putin zamierza zawrzeć porozumienie kończące wojnę na Ukrainie podczas piątkowego szczytu na Alasce. - Wierzę, że teraz jest przekonany, iż zawrze porozumienie - powiedział.

Publikacja: 14.08.2025 17:43

Donald Trump

Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Przemysław Malinowski

  • Jakie są oczekiwania Donalda Trumpa przed szczytem w sprawie Ukrainy?
  • Jakie potencjalne scenariusze rozważa Trump w kontekście współpracy z Putinem?
  • Jakie są deklarowane plany obu stron dotyczące konferencji prasowej po spotkaniu?

Na temat zaplanowanego na jutro spotkania z Władimirem Putinem prezydent USA Donald Trump wypowiedział się w rozmowie z radiem Fox. – Wierzę, że teraz jest przekonany, że zawrze porozumienie. Zawrze porozumienie. Myślę, że to zrobi. Przekonamy się – dowiem się bardzo szybko – ocenił Trump.

Trump przed spotkaniem z Putinem wierzy w porozumienie ws. Ukrainy

Amerykański prezydent podtrzymał wysokie oczekiwania wobec spotkania po tym, jak na początku tygodnia przedstawiciele Białego Domu bagatelizowali znaczenie bezpośredniego spotkania, nazywając je „ćwiczeniem słuchania”.

Trump zasugerował również, że jego celem jest doprowadzenie do trójstronnego spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, sugerując, że rozważane są „trzy różne lokalizacje” – w tym możliwość „pozostania na Alasce”.

Trump dodał jednocześnie, że „jeśli spotkanie będzie nieudane, nie będę do nikogo dzwonił – wrócę do domu. ... Ale jeśli spotkanie będzie udane, zadzwonię do prezydenta Zełenskiego i przywódców europejskich”. Zapytany, czy podczas spotkania zaoferuje Rosji korzyści gospodarcze, Trump nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi.

– Cóż, wolałbym tego nie mówić, ponieważ nie chcę ujawniać swoich kart, ale niezależnie od tego, jakie karty mam w ręku, korzyści gospodarcze – a może raczej środki zniechęcające – są w pewnym sensie ważniejsze – tłumaczył.

Donald Trump i Władimir Putin
Dyplomacja
Znamy godzinę szczytu Donald Trump-Władimir Putin na Alasce. Będzie wspólna konferencja?

Trump: Jest 25 proc. szans, że spotkanie z Putinem zakończy się niepowodzeniem

– To spotkanie wyznacza grunt pod drugie spotkanie. Drugie spotkanie będzie bardzo, bardzo ważne, ponieważ będzie to spotkanie, na którym dojdzie do porozumienia – powiedział prezydent USA. Zasugerował, że podczas drugiego spotkania dojdzie do „ustępstw” w kwestii granic i terytoriów. Spotkanie na Alasce, jak powiedział, jest „jak partia szachów”.

– To spotkanie jest przygotowaniem do drugiego spotkania, ale istnieje 25 proc. szans, że nie zakończy się ono sukcesem – powiedział. Trump wyraził również gotowość do nałożenia dodatkowych sankcji na Rosję, jeśli spotkanie nie zakończy się pomyślnie. – Tak, zrobiłbym to... Jeśli nie uda się rozwiązać problemu – powiedział, odnosząc się do wojny na Ukrainie.

Prezydenci USA zasiadający w Białym Domu w czasie, gdy Władimir Putin rządzi Rosją

Foto: PAP

Co po spotkaniu Trump – Putin? 

Trump powiedział, że może zdecydować się na samodzielną konferencję prasową zamiast wspólnej po spotkaniu z prezydentem Rosji Władimirem Putinem na Alasce, jeśli „spotkanie nie zakończy się pomyślnie”.

– Zamierzam zorganizować konferencję prasową. Nie wiem, czy będzie to konferencja wspólna. Nie rozmawialiśmy jeszcze o tym. Myślę, że fajnie byłoby zorganizować konferencję wspólną, a potem osobne – wskazał. – Tak więc coś takiego się wydarzy. Albo spotkanie nie zakończy się dobrze, wtedy po prostu zorganizuję konferencję prasową i wyjadę. Wrócę do Waszyngtonu – zapowiedział.

Władimir Putin i Donald Trump w czasie szczytu G20 w Argentynie w 2018 roku
Dyplomacja
Czego zażąda Donald Trump w czasie spotkania z Władimirem Putinem? Nieoficjalne doniesienia

Kreml: nie będzie podpisania dokumentów po spotkaniu Trump – Putin

Wcześniej rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt potwierdziła, że obie strony planują zorganizować wspólną konferencję prasową. Potwierdzili to również przedstawiciele Kremla. Rosjanie poinformowali również, że nie ma planów podpisania żadnych dokumentów po spotkaniu. Rzecznik Putina Dmitrij Pieskow stwierdził, że przewidywanie wyników jutrzejszych rozmów byłoby „błędem”. – Prezydent Putin i prezydent Trump są gotowi do rozmów i omówią najtrudniejsze kwestie – dodał.

Trump zaznaczył jednak, że niezależnie od wyniku spotkania wygłosi oświadczenie dla prasy. Jeśli spotkanie będzie miało „negatywny przebieg”, Trump zapowiedział, że zorganizuje konferencję prasową, aby ogłosić, że „wojna będzie trwała dalej”.

Źródło: rp.pl

