Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są szczegóły planowanego spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce?

Jakie obawy mają europejscy przywódcy i Ukraina w kontekście rozmów między USA a Rosją?

Jakie możliwości porozumienia mogą być rozważane w rozmowach na Alasce?

Jakie mogą być konsekwencje polityczne dla Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych w wyniku tych rozmów?

Jak mogą zareagować europejscy sojusznicy Ukrainy na ewentualne porozumienie wypracowane na Alasce?

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt powiedziała, że w piątek Donald Trump zamierza skupić się wyłącznie na zakończeniu wojny na Ukrainie, pozostawiając inne kwestie, które według Kremla mogą być przedmiotem dyskusji – w tym normalizację stosunków między USA a Rosją – na inny termin. Do rozmowy dojdzie w Anchorage, a w spotkaniu nie będą uczestniczyć inni przedstawicieli Białego Domu i Kremla.

Reklama Reklama

Trump i Putin spotkali się już wcześniej bez obecności doradców. W 2017 r. odbyli pierwsze spotkanie podczas szczytu G20 w Hamburgu. Następnie w 2018 r. spotkali się w Helsinkach.



Tu odbędą się rozmowy Donalda Trumpa z Władimirem Putinem w sprawie pokoju na Ukrainie Foto: Infografika PAP

Do czego mogą doprowadzić rozmowy na Alasce?

Europejscy przywódcy i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski planują rozmowy z Trumpem w środę w obawie, że Waszyngton, dotychczas główny dostawca broni dla Ukrainy, może próbować narzucić władzom w Kijowie niekorzystne warunki pokoju. W ubiegłym tygodniu prezydent USA powiedział, że dojdzie do „pewnej wymiany terytoriów z korzyścią dla obu stron”.