W oświadczeniu zaznaczono, że kraje UE będą nadal wspierać Ukrainę na drodze do członkostwa w UE. „Unia Europejska, we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i innymi partnerami o podobnych poglądach, będzie nadal udzielać Ukrainie wsparcia politycznego, finansowego, gospodarczego, humanitarnego, wojskowego i dyplomatycznego, ponieważ Ukraina korzysta z przysługującego jej prawa do samoobrony. Będzie również nadal podtrzymywać i nakładać środki ograniczające wobec Federacji Rosyjskiej” – czytamy.

W dokumencie napisano, że „Ukraina zdolna do skutecznej obrony jest integralną częścią wszelkich przyszłych gwarancji bezpieczeństwa”. Zaznaczono też, że „Unia Europejska i jej państwa członkowskie są gotowe do dalszego wspierania gwarancji bezpieczeństwa w oparciu o swoje kompetencje i możliwości, zgodnie z prawem międzynarodowym, z pełnym poszanowaniem polityki bezpieczeństwa i obrony”.

Rosyjska aneksja ukraińskich terytoriów okupowanych Foto: Infografika PAP

Rozmowy na Alasce. Donald Trump „w ciągu dwóch minut” ustali intencje Władimira Putina?

Donald Trump, mówiąc o spotkaniu z Władimirem Putinem na Alasce, stwierdził że będzie to „spotkanie rozpoznawcze”, które pozwoli ustalić, czy Putin jest skłonny zawrzeć porozumienie kończące wojnę. Dodał, że w ciągu dwóch minut będzie w stanie stwierdzić, czy możliwe jest osiągnięcie postępu. – Wybieram się na rozmowę z Władimirem Putinem i powiem mu, że musi zakończyć tę wojnę. Musi ją zakończyć – zapowiedział Trump.

Prezydent USA powiedział również, że w kolejnym spotkaniu może wziąć udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, a ostatecznie może to być trójstronne spotkanie z udziałem Trumpa, Zełenskiego i Putina. Dodał również, że wkrótce po rozmowach z Putinem porozmawia z przywódcami europejskimi i że jego celem jest szybkie zawieszenie broni na Ukrainie.

Koniec wojny Rosji z Ukrainą? Propozycja „wymiany terytoriów”

Donald Trump mówił też o „wymianie terytoriów” między Ukrainą a Rosją, przyznając, że „Rosja zajęła bardzo atrakcyjne terytoria”, ale – jak stwierdził – „będziemy próbować odzyskać część tych terenów”. Jednak to Rosja zajmuje obecnie około jednej piątej terytorium Ukrainy, podczas gdy pod kontrolą Ukrainy nie znajdują się niemal żadne tereny wchodzące w skład Federacji Rosyjskiej.