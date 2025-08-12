Aktualizacja: 12.08.2025 09:14 Publikacja: 12.08.2025 08:13
Władimir Putin, Donald Trump. Zdjęcie archiwalne z 2017 roku
Foto: Reuters/Jorge Silva
Oświadczenie zostało uzgodnione w nocy z poniedziałku na wtorek przez wszystkich szefów państw i rządów UE z wyjątkiem – jak podkreślono w treści oświadczenia – Węgier. Dokument ma podkreślić stanowisko Europy tuż przed rozpoczynającymi się w piątek rozmowami na Alasce z udziałem Donalda Trumpa i Władimira Putina.
Ukraina może zgodzić się na zaprzestanie walk i oddanie terytoriów już zajętych przez Rosję w ram...
„My, przywódcy Unii Europejskiej, z zadowoleniem przyjmujemy wysiłki prezydenta Trumpa zmierzające do zakończenia agresywnej wojny Rosji przeciwko Ukrainie i osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju i bezpieczeństwa dla Ukrainy” – napisano w dokumencie. Zaznaczono jednak, że „sprawiedliwy i trwały pokój przynoszący stabilność i bezpieczeństwo musi respektować prawo międzynarodowe, w tym zasady niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej, a także zasadę, że granic międzynarodowych nie wolno zmieniać siłą”.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1265 dniu wojny
Foto: PAP
Unia Europejska podkreśliła niezbywalne prawo Ukrainy do decydowania o swoim losie. „Naród Ukrainy musi mieć swobodę decydowania o swojej przyszłości. Droga do pokoju na Ukrainie nie może zostać ustalona bez Ukrainy” – napisano. Przywódcy 26 krajów UE podkreślili też, że negocjacje mogą się odbyć „jedynie w kontekście zawieszenia broni lub ograniczenia działań wojennych”.
W oświadczeniu zaznaczono, że kraje UE będą nadal wspierać Ukrainę na drodze do członkostwa w UE. „Unia Europejska, we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i innymi partnerami o podobnych poglądach, będzie nadal udzielać Ukrainie wsparcia politycznego, finansowego, gospodarczego, humanitarnego, wojskowego i dyplomatycznego, ponieważ Ukraina korzysta z przysługującego jej prawa do samoobrony. Będzie również nadal podtrzymywać i nakładać środki ograniczające wobec Federacji Rosyjskiej” – czytamy.
W dokumencie napisano, że „Ukraina zdolna do skutecznej obrony jest integralną częścią wszelkich przyszłych gwarancji bezpieczeństwa”. Zaznaczono też, że „Unia Europejska i jej państwa członkowskie są gotowe do dalszego wspierania gwarancji bezpieczeństwa w oparciu o swoje kompetencje i możliwości, zgodnie z prawem międzynarodowym, z pełnym poszanowaniem polityki bezpieczeństwa i obrony”.
Rosyjska aneksja ukraińskich terytoriów okupowanych
Foto: Infografika PAP
Donald Trump, mówiąc o spotkaniu z Władimirem Putinem na Alasce, stwierdził że będzie to „spotkanie rozpoznawcze”, które pozwoli ustalić, czy Putin jest skłonny zawrzeć porozumienie kończące wojnę. Dodał, że w ciągu dwóch minut będzie w stanie stwierdzić, czy możliwe jest osiągnięcie postępu. – Wybieram się na rozmowę z Władimirem Putinem i powiem mu, że musi zakończyć tę wojnę. Musi ją zakończyć – zapowiedział Trump.
Prezydent USA powiedział również, że w kolejnym spotkaniu może wziąć udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, a ostatecznie może to być trójstronne spotkanie z udziałem Trumpa, Zełenskiego i Putina. Dodał również, że wkrótce po rozmowach z Putinem porozmawia z przywódcami europejskimi i że jego celem jest szybkie zawieszenie broni na Ukrainie.
Donald Trump mówił też o „wymianie terytoriów” między Ukrainą a Rosją, przyznając, że „Rosja zajęła bardzo atrakcyjne terytoria”, ale – jak stwierdził – „będziemy próbować odzyskać część tych terenów”. Jednak to Rosja zajmuje obecnie około jednej piątej terytorium Ukrainy, podczas gdy pod kontrolą Ukrainy nie znajdują się niemal żadne tereny wchodzące w skład Federacji Rosyjskiej.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
