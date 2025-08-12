Aktualizacja: 12.08.2025 00:12 Publikacja: 12.08.2025 00:06
Wołodymyr Zełenski
Wołodymyr Zełenski powiedział europejskim przywódcom, że muszą odrzucić wszelkie propozycje porozumienia przedstawione przez Donalda Trumpa, w których Ukraina rezygnuje z utrzymywanych obecnie terytoriów, ale Rosja mogłaby zachować część zajętych terenów. Oznaczałoby to zamrożenie linii frontu i przekazanie Rosji faktycznej kontroli nad terytoriami, które zajmuje w obwodach ługańskim, donieckim, chersońskim i zaporoskim oraz na Krymie.
Złagodzenie stanowiska negocjacyjnego nastąpiło przed decydującymi rozmowami Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce w piątek. – Plan może odnosić się wyłącznie do aktualnie zajmowanych pozycji wojskowych – powiedział zachodni urzędnik, opisując gorączkowy weekend w rozmowach między Kijowem a jego sojusznikami.
Ukraińskie obwody pod rosyjską okupacją
Foto: PAP
Ukraina i Europa są coraz bardziej zaniepokojone, że Trump i Putin mogą wynegocjować zakończenie długotrwałej wojny ponad głową Zełenskiego. – Mam wiele obaw i wiele nadziei – stwierdził w poniedziałek Donald Tusk. Donald Tusk dodał, że przedstawiciele USA zobowiązali się do konsultacji z europejskimi przywódcami przed piątkowymi rozmowami Trumpa z Putinem.
Głównym przedmiotem obaw europejskich sojuszników Kijowa był rzekomy plan pokojowy poparty przez Moskwę, który zakładał zamrożenie linii frontu w południowo-wschodniej Ukrainie, jeśli Kijów zgodzi się wycofać się z kontrolowanych przez siebie obszarów Doniecka i Ługańska.
Europejscy dyplomaci twierdzą, że nie nastąpiła żadna znacząca zmiana w ogólnych celach wojennych Putina, które polegają na obaleniu prozachodniego rządu Ukrainy i zastąpieniu go przyjaznym Moskwie marionetkowym rządem. Według raportu opublikowanego przez Instytut Studiów nad Wojną, Rosja nadal dąży do „całkowitej kapitulacji” Kijowa, w tym zablokowania wszelkich perspektyw członkostwa w NATO i demilitaryzacji.
W poniedziałek wieczorem Zełenski powiedział, że pomimo zbliżających się rozmów pokojowych nie ma żadnych oznak, że Rosja przygotowuje się do zakończenia wojny. – Wręcz przeciwnie, przemieszczają swoje wojska w taki sposób, aby rozpocząć nowe operacje ofensywne – powiedział, powołując się na raport ukraińskiego wywiadu.
Ukraina, choć pozornie zadowolona z oddania części terytorium, zgodzi się na porozumienie pokojowe tylko wtedy, gdy otrzyma solidne gwarancje bezpieczeństwa w postaci dostaw broni i drogi do członkostwa w NATO – informuje „The Telegraph”.
Europejscy przywódcy popierają wizję Kijowa dotyczącą wszelkich zmian terytorialnych, próbując przekonać Trumpa, że za jednolitą linią „Ukraina plus Europa”, odrzucającą ustępstwa w sprawie terytoriów kontrolowanych przez Ukrainę, stoi dyplomatyczna siła. – Europejczycy rozumieją teraz swoją rolę jako wsparcia dla Ukrainy w negocjacjach dyplomatycznych – powiedział brytyjskiemu dziennikowi zachodni urzędnik. – To zastrzyk morale, a także wzmocnienie pozycji dyplomatycznej Ukrainy, dzięki czemu nie czuje się ona osamotniona– dodał.
– Dla Polski i naszych partnerów jasne jest, że granic państwowych nie można zmieniać siłą – powiedział Tusk na konferencji prasowej w poniedziałek. – Wojna Rosji z Ukrainą nie może przynieść korzyści agresorowi – dodał. Podobne stanowiska wygłosili w weekend prezydent Emmanuel Macron i kanclerz Friedrich Merz. We wspólnej deklaracji przywódców Komisji Europejskiej, Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Polski i Finlandii, stwierdzono że „obecna linia kontaktu powinna być punktem wyjścia do negocjacji”.
Oczekuje się, że w środę przywódcy europejscy będą rozmawiać z prezydentem USA, aby przedstawić mu swoje stanowisko. Trump powiedział dziennikarzom w poniedziałek, że podczas spotkania z Putinem na Alasce będzie próbował odzyskać część terytorium dla Ukrainy. Prezydent USA stwierdził, że „dojdzie do pewnych zmian terytorialnych”. – Będziemy próbować odzyskać część tego terytorium dla Ukrainy– mówił.
Europejscy urzędnicy uważają, że Wołodymyr Zełenski ma pole manewru dzięki rosnącej liczbie wyborców na Ukrainie, którzy zaakceptowaliby oddanie części terytorium Rosji jako cenę za zakończenie wojny. Władze w Kijowie nie mogą sobie pozwolić na oddanie kolejnych terytoriów, zwłaszcza w obwodzie donieckim, ponieważ umożliwiłoby to Rosjanom swobodne ominięcie fortyfikacji zbudowanych od czasu wojny w Donbasie w 2014 roku. Dodatkowo, Zełenski musiałby również znaleźć rozwiązanie dla takiego wyniku negocjacji, ponieważ konstytucja Ukrainy uniemożliwia mu oddanie terytorium bez przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum.
