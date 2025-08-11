Jędrzej Bielecki: Ukraina, pierwsza porażka Karola Nawrockiego

Karol Nawrocki w trakcie kampanii wyborczej zrobił coś, co trudno pogodzić z ciągłym akcentowaniem przez niego suwerenności narodowej. Pojawił się w gabinecie owalnym Białego Domu, aby zrobić sobie zdjęcie z Donaldem Trumpem. Chciał w ten sposób pokazać, że poparcie obcego przywódcy powinno przesądzić o wyborze głowy państwa przez Polaków.

Na razie nie wygląda na to, aby Wołodymyr Zełenski brał udział w szczycie na Alasce

Skoro już jednak tak się stało, można taką ingerencję Ameryki wykorzystać z pożytkiem dla Polski. Trump uważa, że inaczej niż ostatnio w Kanadzie, Australii czy Niemczech to jego kandydat wygrał nad Wisłą. I przez to daje Nawrockiemu pewien kredyt zaufania.

3 września prezydent znów ma pojawić się w Białym Domu. Jego rzecznik Rafał Leśkiewicz powiedział PAP, że przedmiotem rozmów będzie wtedy Ukraina, europejskie bezpieczeństwo, a także perspektywa stacjonowania w naszym kraju amerykańskich żołnierzy. Tyle że wówczas, blisko trzy tygodnie po szczycie Trump–Putin na Alasce, do omówienia może już być niewiele, bo los Ukraińców zostanie przesądzony.

Powodów do niepokoju zaś nie brakuje. Trump sygnalizuje gotowość oddania Rosji ukraińskich ziem. Nie wspomina o gwarancjach bezpieczeństwa dla Kijowa. I przynajmniej na razie nie widzi miejsca ani dla Wołodymyra Zełenskiego, ani dla Europejczyków przy stole negocjacji.