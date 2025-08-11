Jędrzej Bielecki: Ukraina, pierwsza porażka Karola Nawrockiego

Aktualizacja: 11.08.2025 18:33 Publikacja: 11.08.2025 16:30
Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Trumpem w Białym Domu podczas kampanii wyborczej.
Foto: Biały Dom / X
Karol Nawrocki w trakcie kampanii wyborczej zrobił coś, co trudno pogodzić z ciągłym akcentowaniem przez niego suwerenności narodowej. Pojawił się w gabinecie owalnym Białego Domu, aby zrobić sobie zdjęcie z Donaldem Trumpem. Chciał w ten sposób pokazać, że poparcie obcego przywódcy powinno przesądzić o wyborze głowy państwa przez Polaków.
Skoro już jednak tak się stało, można taką ingerencję Ameryki wykorzystać z pożytkiem dla Polski. Trump uważa, że inaczej niż ostatnio w Kanadzie, Australii czy Niemczech to jego kandydat wygrał nad Wisłą. I przez to daje Nawrockiemu pewien kredyt zaufania.
Czytaj więcej
Przed szczytem na Alasce nie wiadomo najważniejszego: czy prezydent USA Donald Trump będzie broni...
3 września prezydent znów ma pojawić się w Białym Domu. Jego rzecznik Rafał Leśkiewicz powiedział PAP, że przedmiotem rozmów będzie wtedy Ukraina, europejskie bezpieczeństwo, a także perspektywa stacjonowania w naszym kraju amerykańskich żołnierzy. Tyle że wówczas, blisko trzy tygodnie po szczycie Trump–Putin na Alasce, do omówienia może już być niewiele, bo los Ukraińców zostanie przesądzony.
Powodów do niepokoju zaś nie brakuje. Trump sygnalizuje gotowość oddania Rosji ukraińskich ziem. Nie wspomina o gwarancjach bezpieczeństwa dla Kijowa. I przynajmniej na razie nie widzi miejsca ani dla Wołodymyra Zełenskiego, ani dla Europejczyków przy stole negocjacji.
Przeciwko takiej strategii wspólny front zaczęli budować europejscy przywódcy. Znalazł się wśród nich i Donald Tusk. Ale zabrakło wsparcia Nawrockiego, który woli wykorzystać te kluczowe dni na ataki na rząd, czy to pod pretekstem nowego/starego projektu CPK, czy zmiany wystawy w Muzeum Drugiej Wojny Światowej.
Czytaj więcej
Donald Trump i Władimir Putin być może spotkają się już w przyszłym tygodniu. Ale Kreml stawia ta...
Ale i sam Trump najwyraźniej nie uważa Nawrockiego za aż tak kluczowego partnera. Wśród europejskich przywódców, do których zadzwonił po powrocie ze spotkania z Putinem jego wysłannik Steve Witkoff, znalazł się prezydent Finlandii Alexander Stubb. To przywódca graniczącego z Rosją, jak Polska, kraju, ale przecież mającego siedmiokrotnie mniejszą ludność, z którego zdaniem najwyraźniej amerykański prezydent liczy się bardziej.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita
Karol Nawrocki w trakcie kampanii wyborczej zrobił coś, co trudno pogodzić z ciągłym akcentowaniem przez niego suwerenności narodowej. Pojawił się w gabinecie owalnym Białego Domu, aby zrobić sobie zdjęcie z Donaldem Trumpem. Chciał w ten sposób pokazać, że poparcie obcego przywódcy powinno przesądzić o wyborze głowy państwa przez Polaków.
Platforma Obywatelska mogłaby być partią dla aspirujących. Zresztą takie są jej korzenie. Można się śmiać z użyt...
Za złe rozdysponowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy odpowiada ministerstwo podległe Polsce 2050. Premier D...
Zastanawiam się, ile razy Karol Nawrocki odwiedził plac budowy w Baranowie, ile razy zechciał spotkać się ze szt...
Przed szczytem na Alasce nie wiadomo najważniejszego: czy prezydent USA Donald Trump będzie bronił utrzymania su...
Sprawa środków z KPO, które niektórzy przedsiębiorcy z branży HoReCa (hotelarsko-gastronomicznej) chcieli wykorz...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas