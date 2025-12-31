We wtorek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed oblodzeniem, które obowiązują w województwach: pomorskim, na zachodzie woj. kujawsko-pomorskiego, na wschodzie woj. zachodniopomorskiego, na północy Wielkopolski i woj. lubuskiego. Na tych terenach prognozuje się zamarzanie miejscami mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu.

Trudna sytuacja panuje na drogach woj. warmińsko-mazurskiego. We wtorek wieczorem po intensywnych opadach śniegu auta stały tam w zaspach, ciężarówki blokowały m.in. drogę S7 między Ostródą a Olsztynkiem. Sytuację utrudniał dodatkowo silny wiatr, który nawiewał śnieg z pól na drogi. Korek na trasie z Gdańska w stronę Warszawy miał prawie 7 km i utknęło w nim kilkaset pojazdów.

W środę rano rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie Tomasz Markowski poinformował, że ruch na S7 odbywa się powoli, ale płynnie.