Atak zimy. Zablokowana trasa S7, setki samochodów w zaspach

W związku z silnymi opadami śniegu niektóre drogi w woj. warmińsko-mazurskim są nieprzejezdne, część osób, które utknęły na drogach zatrzymały się na noc w urzędzie miejskim w Ostródzie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert przed prognozowanymi zawiejami, zamieciami śnieżnymi i silnym wiatrem, a w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zorganizowano odprawę sztabu kryzysowego.

Publikacja: 31.12.2025 08:29

Atak zimy w woj. warmińsko-mazurskim. Samochód osobowy w rowie przy drodze wojewódzkiej nr 504 w oko

Foto: PAP/Andrzej Jackowski

Bartosz Lewicki

We wtorek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed oblodzeniem, które obowiązują w województwach: pomorskim, na zachodzie woj. kujawsko-pomorskiego, na wschodzie woj. zachodniopomorskiego, na północy Wielkopolski i woj. lubuskiego. Na tych terenach prognozuje się zamarzanie miejscami mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. 

Trudna sytuacja panuje na drogach woj. warmińsko-mazurskiego. We wtorek wieczorem po intensywnych opadach śniegu auta stały tam w zaspach, ciężarówki blokowały m.in. drogę S7 między Ostródą a Olsztynkiem. Sytuację utrudniał dodatkowo silny wiatr, który nawiewał śnieg z pól na drogi. Korek na trasie z Gdańska w stronę Warszawy miał prawie 7 km i utknęło w nim kilkaset pojazdów. 

W środę rano rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie Tomasz Markowski poinformował, że ruch na S7 odbywa się powoli, ale płynnie. 

Urząd Miasta w Ostródzie przygotował kawę i herbatę dla ludzi stojących w korku między Ostródą a Olsztynkiem, a ciepłe napoje rozwoziła policja. Burmistrz Ostródy Rafał Dąbrowski zadeklarował, że osoby, które dadzą radę dojechać do miasta, mogą zatrzymać się na noc w urzędzie i z możliwości tej skorzystało kilkanaście osób. Burmistrz Ostródy Rafał Dąbrowski ocenił w środę rano na antenie TVN24, że sytuacja na drodze S7 „wciąż wygląda bardzo źle”, choć drogą da się przejechać. – Do Ostródy, do naszego urzędu miejskiego, wciąż zjeżdżają ci, którzy nie są w stanie tej trasy kontynuować. Apelowaliśmy do kierowców, że jest możliwość, aby w naszym urzędzie się po prostu schronić. Ci, którzy tego potrzebowali, pomoc znaleźli. Sytuacja dalej jest kiepska, bo śnieg ciągle pada – powiedział Dąbrowski.

Najwięcej śniegu spadło w okolicach Nidzicy, Działdowa, Lidzbarka i Lubawy. Tam, w ocenie służb drogowych, sytuacja jest najtrudniejsza. W wielu miejscach tiry blokowały trasy. Na drodze 593 w okolicach Elbląga w zaspie utknął rolnik, który traktorem próbował wyciągać z zaspy auto osobowe.

Zamknięta jest linia kolejowa nr 216, między Nidzicą a Waplewem, gdzie obciążone śniegiem drzewa zagrażały trakcji. Pociągi PKP Intercity skierowano alternatywną trasą przez stację Iława Główna. Między Olsztynem Głównym a Działdowem kursowała komunikacja zastępcza. 

Władze Olsztyna zaapelowały, by nie wybierać się w podróże samochodem, a w zamian wybrać komunikację miejską. Przekazano, że aż do odwołania nie będzie kontroli biletów w autobusach i tramwajach.

Mazowieckie: awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym

Z powodu awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Pruszków wystąpiły utrudnienia w ruchu wszystkich przewoźników kolejowych. Pociągi SKM mogą być opóźnione powyżej 30 minut – przekazała warszawska Szybka Kolej Miejska. Również Koleje Mazowieckie poinformowały o utrudnieniach w ruchu pociągów na Warszawskim Węźle Kolejowym. „Niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane, kursować w skróconej relacji, kursować inną trasą niż przewidziana w rozkładzie jazdy. Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie” – przekazano na stronie internetowej kolei.

W nocy z wtorku na środę Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała, że „w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi lotnisko w Modlinie czasowo wstrzymało operacje lotnicze”. Z powodu trudnych warunków atmosferycznych we wtorkowy wieczór również część samolotów, które miały wylądować na Lotnisku Chopina w Warszawie przekierowano na inne lotniska. Wieczorem ruch na lotnisku wrócił już do normy i – jak przekazano – odbywał się zgodnie z harmonogramem. 

W środę po godzinie *:00 przekazano, że awaria została już usunięta. 

Cofka na Zalewie Wiślanym

Silny wiatr wywołał także cofkę na Zalewie Wiślanym. Wiatr wpycha wodę do rzeki Elbląg, w związku z czym w Elblągu wprowadzono alarm przeciwpowodziowy. Wzdłuż nabrzeża ustawiane są rękawy przeciwpowodziowe. Zamknięto też fragment nadrzecznego bulwaru. Służby miejskie rozdawały mieszkańcom zagrożonych zalaniem posesji worki z piaskiem.

Blokady przeciwpowodziowe przy rzece Elbląg

Foto: PAP/Andrzej Jackowski

Workami z piaskiem obłożono też ul. Portową we Fromborku, gdzie woda zagrażała m.in. budynkowi kapitanatu w porcie i punktowi gastronomicznemu.

