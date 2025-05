W kwietniu 2024 roku, w czasie kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi w USA, z Donaldem Trumpem, który był wówczas kandydatem na prezydenta, spotkał się urzędujący polski prezydent Andrzej Duda.



Po rozpoczęciu drugiej kadencji w Białym Domu Trump spotkał się z Andrzejem Dudą, ale nie podjął go w Białym Domu. Do spotkania prezydentów Polski i USA doszło w lutym na marginesie konferencji konserwatywnych aktywistów i polityków w USA CPAC. Rozmowa prezydentów trwała ok. 10 minut.