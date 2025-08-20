Założeniem bazowym jest niedopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawców z państw, które nie zawarły z UE umów gwarantujących dostęp do unijnego rynku zamówień publicznych (w tym GPA), a więc przede wszystkim z Chin, Turcji czy Kazachstanu. Wykonawcy z tych państw nie muszą bowiem spełniać wielu wymagań, które są nakładane na wykonawców europejskich, co stawia ich w uprzywilejowanej pozycji, a nierzadko mogą liczyć na pomoc swoich rządów. Sprawia to, że polscy wykonawcy nie są wystawieni na nierówną konkurencję z wykonawcami z państw trzecich.

Wśród warunków udziału w postępowaniu na pierwszy plan wysuwa się, żywo publicznie dyskutowane, wymaganie, by przyszły wykonawca terminala osiągał przychody na poziomie co najmniej 4 mld złotych rocznie przez ostatnie cztery lata. Jest to kwota zbliżona do przewidywanego maksymalnego rocznego przerobu, a jednocześnie stanowiąca mniej niż jedną trzecią szacunkowej wartości zamówienia. Wymaganie to jest zatem w pełni uzasadnione skalą przedsięwzięcia.

Ponieważ niewielu polskich wykonawców spełnia ten warunek samodzielnie, CPK umożliwia, a nawet zachęca do łączenia się wykonawców w konsorcja – po to, by dopuścić jak najszersze grono – także polskich – wykonawców do starania się o to zamówienie. Oczywiście, skala działalności tych wykonawców musi pozwalać na realizację złożonych przedsięwzięć. Dlatego przynajmniej jeden z konsorcjantów musi posiadać przychody na poziomie 1 mld złotych. Jest to wymaganie spełniane przez dziesięciu największych działających w Polsce wykonawców robót budowlanych.

CPK wymaga także doświadczenia wykonawcy polegającego na budowie lub przebudowie dwóch obiektów budowlanych z sektora lotniczego lub budownictwa kubaturowego niemieszkalnego o wartości co najmniej 200 mln złotych każda, a nadto doświadczenia w stosowaniu technologii BIM oraz dysponowania odpowiednio doświadczonym kluczowym personelem, władającym językiem polskim i angielskim.

Jak CPK wyłoni wykonawców do dialogu o budowie terminala?

Dialog będzie prowadzony z pięcioma wykonawcami (lub konsorcjami). Należy jednak założyć, że warunki udziału w postępowaniu spełni więcej niż pięciu wykonawców. Dlatego spośród wszystkich wykonawców spełniających warunki do dialogu zostaną wybrani ci, którzy maksymalizują szanse na najlepsze przeprowadzenie dialogu, a następnie na najlepszą realizację zamówienia. Służą do tego kryteria selekcji.

Na pierwszy plan wysuwa się kryterium, w ramach którego zostaną przyznane po 2 punkty (ale łącznie nie więcej niż 6 punktów) za wykonanie każdej budowy, przebudowy lub rozbudowy lotniskowego terminala pasażerskiego na terytorium RP o wartości powyżej 50 mln złotych. Takich inwestycji było realizowanych w Polsce w ostatnich latach kilkanaście. Z oczywistych względów były one historycznie wykonywane w dużej mierze przez polskich wykonawców.