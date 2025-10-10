Aktualizacja: 10.10.2025 04:58 Publikacja: 10.10.2025 04:58
Świtałana Hrynczuk poinformowała na Facebooku, że Rosjanie intensywnie atakują w nocy infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Straty mają zostać oszacowane po zakończeniu ataku.
Informacje takie przekazuje mer Kijowa, Witalij Kliczko. Z jego wpisu w serwisie Telegram wynika, że na lewym brzegu Kijowa są też problemy z dostawami bieżącej wody.
Ranni to mieszkańcy rejonu peczerskiego. Informacje o poszkodowanych przekazali mer Kijowa Witalij Kliczko oraz szef Kijowskiej Miejskiej Administracji Wojskowej Timur Tkaczenko. W rejonie tym, po ataku dronów, doszło do pożaru w 16-piętrowym bloku mieszkalnym. Tkaczenko poinformował też, że w rejonie desniańskim szczątki drona spadły na terenie placówki ochrony zdrowia.
O śmierci chłopca, który z obrażeniami doznanymi w wyniku ataku trafił do szpitala, poinformował gubernator obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow.
Jak podaje ukraińska policja 22-latek działał na zlecenie rosyjskich służb specjalnych. Został zatrzymany w rejonie tiacziwskim, gdy przygotowywał się do podpalenia budynku jednej z państwowych agencji. Teraz grozi mu osiem lat pozbawienia wolności i konfiskata mienia.
Samolot rozbił się w obwodzie lipieckim w czwartek ok. 19.20 czasu moskiewskiego. Do katastrofy doszło przy lądowaniu po locie treningowym. Załoga zdołała się katapultować. MiG-31 miał rozbić się w terenie niezabudowanym. Na jego pokładzie nie było uzbrojenia.
W czasie szczytu ustanowiony ma być format „WNP plus” w ramach którego państwa trzecie będą mogły brać udział w wydarzeniach organizowanych przez WNP. Ponadto Szanghajska Organizacja Współpracy (w jej skład wchodzą m.in. Chiny i Indie) uzyska status obserwatora w WNP. Wspólnota Niepodległych Państw to powstała po rozpadzie ZSRR organizacja skupiająca byłe republiki radzieckie.
Ukraina jest atakowana za pomocą dronów i pocisków balistycznych. Celem ataku jest m.in. Kijów, a także Dniepr, Krzywy Róg i Zaporoże.
Zdanie takie wyraża 54 proc. badanych (w marcu 58 proc.). Kontynuację bezkompromisowej walki z Rosją postuluje 28 proc. badanych (w marcu – 25 proc.).
Polacy o wojnie w Ukrainie (CBOS, 11-22 września)
Foto: PAP
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1325 dniu wojny
Foto: PAP
Czytaj więcej
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy Ukraińcy przeprowa...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Świtałana Hrynczuk poinformowała na Facebooku, że Rosjanie intensywnie atakują w nocy infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Straty mają zostać oszacowane po zakończeniu ataku.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy Ukraińcy przeprowadzili zmasowany...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Bank Narodowy Ukrainy informuje o wrześn...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Władimir Putin, w dniu swoich 73. urodzi...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy ukraińskie drony atakowały cele n...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas