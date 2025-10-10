04:53
10.10.2025

Minister energii Ukrainy: Celem nocnego ataku Rosji jest infrastruktura energetyczna

Świtałana Hrynczuk poinformowała na Facebooku, że Rosjanie intensywnie atakują w nocy infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Straty mają zostać oszacowane po zakończeniu ataku. 

04:51
10.10.2025

Lewobrzeżny Kijów bez prądu po rosyjskim ataku

Informacje takie przekazuje mer Kijowa, Witalij Kliczko. Z jego wpisu w serwisie Telegram wynika, że na lewym brzegu Kijowa są też problemy z dostawami bieżącej wody.

04:48
10.10.2025

Dziewięć osób rannych po ataku Rosji na Kijów

Ranni to mieszkańcy rejonu peczerskiego. Informacje o poszkodowanych przekazali mer Kijowa Witalij Kliczko oraz szef Kijowskiej Miejskiej Administracji Wojskowej Timur Tkaczenko. W rejonie tym, po ataku dronów, doszło do pożaru w 16-piętrowym bloku mieszkalnym. Tkaczenko poinformował też, że w rejonie desniańskim szczątki drona spadły na terenie placówki ochrony zdrowia. 

04:47
10.10.2025

Zmarł 7-latek ranny w nocnym ataku Rosji na obwód zaporoski

O śmierci chłopca, który z obrażeniami doznanymi w wyniku ataku trafił do szpitala, poinformował gubernator obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow. 

04:43
10.10.2025

22-letni sabotażysta skazany za podpalanie infrastruktury w obwodzie zakarpackim 

Jak podaje ukraińska policja 22-latek działał na zlecenie rosyjskich służb specjalnych. Został zatrzymany w rejonie tiacziwskim, gdy przygotowywał się do podpalenia budynku jednej z państwowych agencji. Teraz grozi mu osiem lat pozbawienia wolności i konfiskata mienia. 

04:40
10.10.2025

Rosjanie stracili ciężki myśliwiec przechwytujący MiG-31

Samolot rozbił się w obwodzie lipieckim w czwartek ok. 19.20 czasu moskiewskiego. Do katastrofy doszło przy lądowaniu po locie treningowym. Załoga zdołała się katapultować. MiG-31 miał rozbić się w terenie niezabudowanym. Na jego pokładzie nie było uzbrojenia. 

04:37
10.10.2025

Władimir Putin weźmie udział w szczycie Wspólnoty Niepodległych Państw w Duszanbe

W czasie szczytu ustanowiony ma być format „WNP plus” w ramach którego państwa trzecie będą mogły brać udział w wydarzeniach organizowanych przez WNP. Ponadto Szanghajska Organizacja Współpracy (w jej skład wchodzą m.in. Chiny i Indie) uzyska status obserwatora w WNP. Wspólnota Niepodległych Państw to powstała po rozpadzie ZSRR organizacja skupiająca byłe republiki radzieckie. 

04:33
10.10.2025

Rosja prowadzi w nocy z 9 na 10 października zmasowany atak powietrzny na Ukrainę

Ukraina jest atakowana za pomocą dronów i pocisków balistycznych. Celem ataku jest m.in. Kijów, a także Dniepr, Krzywy Róg i Zaporoże. 

04:31
10.10.2025

Większość Polaków uważa, że należy dążyć do pokoju na Ukrainie nawet za cenę ustępstw terytorialnych

Zdanie takie wyraża 54 proc. badanych (w marcu 58 proc.). Kontynuację bezkompromisowej walki z Rosją postuluje 28 proc. badanych (w marcu – 25 proc.). 

Polacy o wojnie w Ukrainie (CBOS, 11-22 września)

Polacy o wojnie w Ukrainie (CBOS, 11-22 września)

Foto: PAP

04:29
10.10.2025

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1325 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1325 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1325 dniu wojny

Foto: PAP

04:27
10.10.2025

Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj:

Czytaj więcej

Ukraiński żołnierz
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1324