04:53 Minister energii Ukrainy: Celem nocnego ataku Rosji jest infrastruktura energetyczna

Świtałana Hrynczuk poinformowała na Facebooku, że Rosjanie intensywnie atakują w nocy infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Straty mają zostać oszacowane po zakończeniu ataku.

04:51 Lewobrzeżny Kijów bez prądu po rosyjskim ataku

Informacje takie przekazuje mer Kijowa, Witalij Kliczko. Z jego wpisu w serwisie Telegram wynika, że na lewym brzegu Kijowa są też problemy z dostawami bieżącej wody.

04:48 Dziewięć osób rannych po ataku Rosji na Kijów

Ranni to mieszkańcy rejonu peczerskiego. Informacje o poszkodowanych przekazali mer Kijowa Witalij Kliczko oraz szef Kijowskiej Miejskiej Administracji Wojskowej Timur Tkaczenko. W rejonie tym, po ataku dronów, doszło do pożaru w 16-piętrowym bloku mieszkalnym. Tkaczenko poinformował też, że w rejonie desniańskim szczątki drona spadły na terenie placówki ochrony zdrowia.

04:47 Zmarł 7-latek ranny w nocnym ataku Rosji na obwód zaporoski

O śmierci chłopca, który z obrażeniami doznanymi w wyniku ataku trafił do szpitala, poinformował gubernator obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow.

04:43 22-letni sabotażysta skazany za podpalanie infrastruktury w obwodzie zakarpackim

Jak podaje ukraińska policja 22-latek działał na zlecenie rosyjskich służb specjalnych. Został zatrzymany w rejonie tiacziwskim, gdy przygotowywał się do podpalenia budynku jednej z państwowych agencji. Teraz grozi mu osiem lat pozbawienia wolności i konfiskata mienia.

04:40 Rosjanie stracili ciężki myśliwiec przechwytujący MiG-31

Samolot rozbił się w obwodzie lipieckim w czwartek ok. 19.20 czasu moskiewskiego. Do katastrofy doszło przy lądowaniu po locie treningowym. Załoga zdołała się katapultować. MiG-31 miał rozbić się w terenie niezabudowanym. Na jego pokładzie nie było uzbrojenia.

04:37 Władimir Putin weźmie udział w szczycie Wspólnoty Niepodległych Państw w Duszanbe

W czasie szczytu ustanowiony ma być format „WNP plus” w ramach którego państwa trzecie będą mogły brać udział w wydarzeniach organizowanych przez WNP. Ponadto Szanghajska Organizacja Współpracy (w jej skład wchodzą m.in. Chiny i Indie) uzyska status obserwatora w WNP. Wspólnota Niepodległych Państw to powstała po rozpadzie ZSRR organizacja skupiająca byłe republiki radzieckie.

04:33 Rosja prowadzi w nocy z 9 na 10 października zmasowany atak powietrzny na Ukrainę

Ukraina jest atakowana za pomocą dronów i pocisków balistycznych. Celem ataku jest m.in. Kijów, a także Dniepr, Krzywy Róg i Zaporoże.

04:31 Większość Polaków uważa, że należy dążyć do pokoju na Ukrainie nawet za cenę ustępstw terytorialnych

Zdanie takie wyraża 54 proc. badanych (w marcu 58 proc.). Kontynuację bezkompromisowej walki z Rosją postuluje 28 proc. badanych (w marcu – 25 proc.).

04:29 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1325 dniu wojny

