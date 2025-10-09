Aktualizacja: 09.10.2025 04:52 Publikacja: 09.10.2025 04:52
Rosjanie do ataków na cele w obwodzie sumskim użyli dronów i bomb lotniczych. W atakach zginęły trzy osoby – mężczyźni w wieku 40, 65 i 66 lat. Dwie kolejne osoby zostały ranne.
Informacje takie przekazuje ukraińska rada miasta Mariupol na swoim kanale w serwisie Telegram. Jak czytamy we wpisie wstrzymanie odbudowy budynków mieszkalnych w zniszczonym w wyniku walk mieście ma być efektem „problemów finansowych”, z którymi borykają się rosyjskie firmy budowlane. W czasie walk o Mariupol zniszczonych lub uszkodzonych zostało ponad 38 tys. budynków mieszkalnych (11 tys. zostało zniszczonych całkowicie).
Celem uderzeń 14 Pułku były m.in. rafinerie i ropociągi – poinformowała Ołha Mieljoszyna, rzeczniczka ukraińskich Sił Systemów Bezzałogowych. Rzeczniczka dodała, że jednostki ukraińskich wojsk dronowych i inne formacje ukraińskich sił zbrojnych próbują zmniejszyć potencjał rosyjskiej machiny wojennej. Jak wyliczała możliwości produkcyjne rosyjskich rafinerii, w wyniku ukraińskich ataków, zmniejszyły się o 38 proc., a produkcja benzyny zmniejszyła się o 1 milion ton.
Do dwustronnego spotkania Putina z Alijewem dojdzie w Duszanbe, stolicy Tadżykistanu, gdzie przywódca Rosji przebywa z oficjalną wizytą i gdzie weźmie udział w szczycie Azja Centralna-Rosja. Będzie to pierwsze spotkanie Putina i Alijewa od października 2024 roku.
Lotniska w Wołgogradzie, Saratowie i Samarze przestały przyjmować i odprawiać samoloty ze względów bezpieczeństwa – podaje rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja).
O skutkach zmasowanego ataku ukraińskich dronów na obwód wołgogradzki poinformował gubernator obwodu Andriej Boczarow. Z przekazywanych przez niego informacji wynika, że celem zmasowanego ataku był rejon kotowski, w którym doszło do pożarów obiektów infrastruktury energetycznej i paliwowej. Płonąć ma gazowy zakład przetwórczy w Kotowie.
