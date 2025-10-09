04:44 Obwód sumski był w ciągu ostatnich godzin celem zmasowanych ataków powietrznych Rosji

Rosjanie do ataków na cele w obwodzie sumskim użyli dronów i bomb lotniczych. W atakach zginęły trzy osoby – mężczyźni w wieku 40, 65 i 66 lat. Dwie kolejne osoby zostały ranne.

04:40 W okupowanym Mariupolu Rosjanie wstrzymali odbudowę budynków mieszkalnych

Informacje takie przekazuje ukraińska rada miasta Mariupol na swoim kanale w serwisie Telegram. Jak czytamy we wpisie wstrzymanie odbudowy budynków mieszkalnych w zniszczonym w wyniku walk mieście ma być efektem „problemów finansowych”, z którymi borykają się rosyjskie firmy budowlane. W czasie walk o Mariupol zniszczonych lub uszkodzonych zostało ponad 38 tys. budynków mieszkalnych (11 tys. zostało zniszczonych całkowicie).

04:37 Ukraiński 14 Pułk Systemów Bezzałogowych zaatakowały we wrześniu 19 celów w głębi Rosji

Celem uderzeń 14 Pułku były m.in. rafinerie i ropociągi – poinformowała Ołha Mieljoszyna, rzeczniczka ukraińskich Sił Systemów Bezzałogowych. Rzeczniczka dodała, że jednostki ukraińskich wojsk dronowych i inne formacje ukraińskich sił zbrojnych próbują zmniejszyć potencjał rosyjskiej machiny wojennej. Jak wyliczała możliwości produkcyjne rosyjskich rafinerii, w wyniku ukraińskich ataków, zmniejszyły się o 38 proc., a produkcja benzyny zmniejszyła się o 1 milion ton.

04:34 Władimir Putin spotka się z prezydentem Azerbejdżanu Ilhamem Alijewem

Do dwustronnego spotkania Putina z Alijewem dojdzie w Duszanbe, stolicy Tadżykistanu, gdzie przywódca Rosji przebywa z oficjalną wizytą i gdzie weźmie udział w szczycie Azja Centralna-Rosja. Będzie to pierwsze spotkanie Putina i Alijewa od października 2024 roku.

04:31 W nocy działanie wstrzymały trzy rosyjskie lotniska

Lotniska w Wołgogradzie, Saratowie i Samarze przestały przyjmować i odprawiać samoloty ze względów bezpieczeństwa – podaje rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja).

04:26 Pożar obiektów infrastruktury energetycznej i paliwowej w obwodzie wołgogradzkim

O skutkach zmasowanego ataku ukraińskich dronów na obwód wołgogradzki poinformował gubernator obwodu Andriej Boczarow. Z przekazywanych przez niego informacji wynika, że celem zmasowanego ataku był rejon kotowski, w którym doszło do pożarów obiektów infrastruktury energetycznej i paliwowej. Płonąć ma gazowy zakład przetwórczy w Kotowie.

04:24 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1323 dniu wojny

