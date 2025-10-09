Polacy o pomocy dla Ukraińców. Utrzymuje się trend spadkowy

Aktualizacja: 09.10.2025 22:47 Publikacja: 09.10.2025 20:04
Warszawa, 24.02.2024. Demonstracja przed Ambasadą Federacji Rosyjskiej w Warszawie w drugą rocznicę pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę.
Foto: PAP
Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez pracownię CBOS wynika, że połowa Polaków ocenia, iż wsparcie oferowane uchodźcom z Ukrainy przez polskie państwo jest zbyt szerokie.
Przeciwnego zdania jest 46 proc. respondentów, którzy są zdania, że pomoc ma odpowiednią skalę. Większość badanych wskazuje ponadto, że świadczenia społeczne, takie jak 800 plus czy bezpłatna opieka zdrowotna, powinny być dostępne jedynie dla pracujących i płacących podatki Ukraińców.
Badanie CBOS analizujący opinie Polaków o pomocy uchodźcom z Ukrainy i dalszych losów wojny pokazuje, że przez ostatnie pół roku nastąpiło kolejne, choć niewielkie, pogorszenie nastrojów wobec przyjmowania uchodźców z Ukrainy. Poparcie dla ich przyjmowania deklaruje 48 proc. ankietowanych, a przeciwników tego procesu jest 45 proc., co stanowi najniższy i najwyższy poziom tych opinii od połowy 2014 roku, czyli od chwili rosyjskiej aneksji Krymu.
Poparcie dla ukraińskich uchodźców jest wyraźnie niższe wśród kobiet (43 proc. poparcia wobec 52 proc. w przypadku mężczyzn), osób młodszych (zaledwie 21 proc. w najmłodszej grupie wiekowej, podczas gdy w najstarszej wynosi 51 proc.), mieszkańców wsi (36 proc. wobec 64 proc. w największych miastach), osób z niższym wykształceniem (25 proc. z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym wobec 63 proc. z wyższym) oraz tych o niższych dochodach w gospodarstwie domowym (36 wśród ankietowanych o najniższych dochodach wobec 69 proc. wśród badanych o najwyższych).
Również zwolennicy prawicy wyrażają mniejszą aprobatę dla przyjmowania uchodźców (45 proc.) niż osoby identyfikujące się z lewicą (61 proc.). Największe poparcie dla ukraińskich uchodźców wykazują wyborcy partii Razem oraz Koalicji Obywatelskiej, gdzie odsetek ten przekracza 70 proc.
Większość społeczeństwa (58 proc.) uważa, że dostęp do świadczeń socjalnych przysługuje wyłącznie Ukraińcom, którzy pracują i odprowadzają podatki w Polsce.
Co czwarty badany uważa, że dodatkowym wymogiem powinien być status uchodźcy (25 proc.), a około 8 proc. respondentów jest zdania, że Ukraińcy w Polsce w ogóle nie powinni korzystać z takich świadczeń.
Ponad połowa Polaków wciąż opowiada się za dążeniem do zawarcia pokoju w Ukrainie, nawet jeśli miałoby to wymagać ustępstw terytorialnych. Ten odsetek nieco się jednak zmniejszył – z 58 proc. w marcu do 54 proc. we wrześniu 2025 roku. Jednocześnie wzrosła liczba osób popierających twardą i bezkompromisową walkę z Rosją, z 25 do 28 proc.
Jeśli chodzi o przewidywania dotyczące zakończenia konfliktu, większość Polaków nadal uważa, że Ukraina będzie musiała zrezygnować z części swojego terytorium. Odsetek takich opinii spadł jednak z 67 do 60 proc. w ciągu ostatniego pół roku.
Badanie CBOS przeprowadzono w dniach 11–22 września 2025 roku na reprezentatywnej próbie 969 osób. Metody zbierania danych obejmowały: CAPI (65,4 proc.), CATI (22,1 proc.) oraz CAWI (12,5 proc.).
Źródło: rp.pl, CBOS, Polsat
