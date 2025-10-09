Polacy o pomocy dla Ukraińców. Utrzymuje się trend spadkowy

Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez pracownię CBOS wynika, że połowa Polaków ocenia, iż wsparcie oferowane uchodźcom z Ukrainy przez polskie państwo jest zbyt szerokie.

Przeciwnego zdania jest 46 proc. respondentów, którzy są zdania, że pomoc ma odpowiednią skalę. Większość badanych wskazuje ponadto, że świadczenia społeczne, takie jak 800 plus czy bezpłatna opieka zdrowotna, powinny być dostępne jedynie dla pracujących i płacących podatki Ukraińców.

Kto jest zwolennikiem przyjmowania uchodźców z Ukrainy

Badanie CBOS analizujący opinie Polaków o pomocy uchodźcom z Ukrainy i dalszych losów wojny pokazuje, że przez ostatnie pół roku nastąpiło kolejne, choć niewielkie, pogorszenie nastrojów wobec przyjmowania uchodźców z Ukrainy. Poparcie dla ich przyjmowania deklaruje 48 proc. ankietowanych, a przeciwników tego procesu jest 45 proc., co stanowi najniższy i najwyższy poziom tych opinii od połowy 2014 roku, czyli od chwili rosyjskiej aneksji Krymu.

Poparcie dla ukraińskich uchodźców jest wyraźnie niższe wśród kobiet (43 proc. poparcia wobec 52 proc. w przypadku mężczyzn), osób młodszych (zaledwie 21 proc. w najmłodszej grupie wiekowej, podczas gdy w najstarszej wynosi 51 proc.), mieszkańców wsi (36 proc. wobec 64 proc. w największych miastach), osób z niższym wykształceniem (25 proc. z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym wobec 63 proc. z wyższym) oraz tych o niższych dochodach w gospodarstwie domowym (36 wśród ankietowanych o najniższych dochodach wobec 69 proc. wśród badanych o najwyższych).