Prezydent Karol Nawrocki zawetował niedawno nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w Polsce – Prawo zaproponowane 3,5 roku temu dzisiaj powinno zostać skorygowane. Jestem przekonany, że wszystkie większe środowiska polityczne deklarują jasno, iż 800+ powinno przynależeć tylko tym uchodźcom z Ukrainy, którzy pracują. (...) Ustawa, którą dostałem na biurko o pomocy obywatelom Ukrainy nie dokonuje tej korekty. Ja zdania nie zmieniam i zamierzam wykonywać swoje zobowiązania. 800+ powinno przynależeć tylko tym Ukraińcom, którzy podejmują się wysiłku pracy – uzasadniał swoje weto Nawrocki.
W kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi ograniczenie świadczenia 800+ dla Ukraińców, które uzależniałoby wypłatę tego świadczenia od podjęcia pracy przez rodzica dziecka na terytorium Polski zapowiadał kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski. Krytykowała go wówczas za to kandydatka Nowej Lewicy na prezydenta, Magdalena Biejat. Wicemarszałek Senatu mówiła, że jest to „tworzenie problemów a nie ich rozwiązywanie”. Zdaniem Biejat problem Ukraińców, którzy nie chcą pracować w Polsce nie istnieje. Również Szymon Hołownia, marszałek Sejmu i lider Polski 2050 oraz kandydat na prezydenta popierany przez Polskę 2050 i PSL przekonywał, że nie ma konieczności wprowadzania takiej zmiany, ponieważ „około 80 procent Ukraińców przebywających w Polsce pracuje i płaci podatki”.
Świadczenie 800+ (dawne 500+, waloryzacja świadczenia nastąpiła 1 stycznia 2024 roku) przysługuje w Polsce rodzicom dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia. Początkowo, gdy świadczenie zostało wprowadzone przez PiS 1 kwietnia 2016 roku, przysługiwało na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Od 1 lipca 2019 roku świadczenie to przysługuje również na pierwsze dziecko.
Prawo do świadczenia 800+ mają obywatele Polski oraz cudzoziemcy, którzy posiadają prawo do pobytu i pracy w Polsce i mieszkają z rodziną na terytorium Polski. Ukraińcy mają prawo do świadczenia 800+ na podstawie ustawy, której nowelizację zawetował prezydent Nawrocki.
Po wecie prezydenta rząd przygotował projekt ustawy ws. dostępu cudzoziemców do świadczenia 800+, który ma uzależnić wypłacanie tego świadczenia cudzoziemcom od ich aktywności zawodowej. ZUS ma weryfikować aktywność zawodową uprawnionych do świadczenia 800+ co miesiąc.
Roczny koszt programu 800+ wyniósł w 2024 roku ok. 63,7 mld zł.
Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy – ich zdaniem – świadczenie 800+ powinno być wypłacane tylko pracującym rodzicom.
Foto: rp.pl/Weronika Porębska
Na tak zadane pytanie „tak” odpowiedziało 47,2 proc. badanych.
19,3 proc. uczestników sondażu stwierdziło, że ograniczenie powinno dotyczyć tylko cudzoziemców (m.in. Ukraińców).
Odpowiedzi „nie” udzieliło 16,4 proc. badanych.
9,4 proc. ankietowanych jest zdania, że świadczenie 800+ należy zlikwidować.
7,7 proc. uczestników sondażu nie ma zdania w tej sprawie.
– Wypłatę środków jedynie pracującym rodzicom popiera częściej niż co druga osoba (51 proc.) między 25. a 34. rokiem życia i podobny odsetek badanych (52 proc.), których dochody mieszczą się w granicach 3001 zł – 5000 zł netto – komentuje wyniki badania Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 2-3 września 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
