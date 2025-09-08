Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy?

Prezydent Karol Nawrocki zawetował niedawno nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w Polsce – Prawo zaproponowane 3,5 roku temu dzisiaj powinno zostać skorygowane. Jestem przekonany, że wszystkie większe środowiska polityczne deklarują jasno, iż 800+ powinno przynależeć tylko tym uchodźcom z Ukrainy, którzy pracują. (...) Ustawa, którą dostałem na biurko o pomocy obywatelom Ukrainy nie dokonuje tej korekty. Ja zdania nie zmieniam i zamierzam wykonywać swoje zobowiązania. 800+ powinno przynależeć tylko tym Ukraińcom, którzy podejmują się wysiłku pracy – uzasadniał swoje weto Nawrocki.

W kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi ograniczenie świadczenia 800+ dla Ukraińców, które uzależniałoby wypłatę tego świadczenia od podjęcia pracy przez rodzica dziecka na terytorium Polski zapowiadał kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski. Krytykowała go wówczas za to kandydatka Nowej Lewicy na prezydenta, Magdalena Biejat. Wicemarszałek Senatu mówiła, że jest to „tworzenie problemów a nie ich rozwiązywanie”. Zdaniem Biejat problem Ukraińców, którzy nie chcą pracować w Polsce nie istnieje. Również Szymon Hołownia, marszałek Sejmu i lider Polski 2050 oraz kandydat na prezydenta popierany przez Polskę 2050 i PSL przekonywał, że nie ma konieczności wprowadzania takiej zmiany, ponieważ „około 80 procent Ukraińców przebywających w Polsce pracuje i płaci podatki”.

Świadczenie 800+ (dawne 500+, waloryzacja świadczenia nastąpiła 1 stycznia 2024 roku) przysługuje w Polsce rodzicom dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia. Początkowo, gdy świadczenie zostało wprowadzone przez PiS 1 kwietnia 2016 roku, przysługiwało na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Od 1 lipca 2019 roku świadczenie to przysługuje również na pierwsze dziecko.