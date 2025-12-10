Rzeczpospolita

Bogusław Chrabota: Nawrocki przegra z łańcuchem?

Głosowanie w sprawie odrzucenia weta prezydenta w sprawie ustawy łańcuchowej z pewnością nie będzie dla Karola Nawrockiego jak Waterloo. Może być jednak jak Borodino. Może dojść do przełamania trendów.

Publikacja: 10.12.2025 05:18

Foto: Adobe Stock

Bogusław Chrabota

Jeśli Karol Nawrocki sądzi, że trafił w drugiej osobie w państwie na marnego przeciwnika, to jest w błędzie. Pisaliśmy tu, że Włodzimierz Czarzasty to doświadczony, bezwzględny gracz i ta relacja, między prezydentem i marszałkiem Sejmu może być równie trudna, a nawet trudniejsza, niż z premierem.

Dlaczego? Ano dlatego, że premier i prezydent są systemowo skazani na kohabitację. Jeden zależy od drugiego, co musi się – przynajmniej czasem – przejawiać w jakiejś formie politycznego kompromisu. Między marszałkiem i prezydentem takiej zależności nie ma. W tym pojedynku jest możliwa „wolna Amerykanka”. Dozwolone są różne chwyty i bez wątpienia Włodzimierz Czarzasty je zastosuje. Zwłaszcza, że wreszcie znalazł się w roli, która dodaje mu skrzydeł, a i gra, którą prowadzi, jest o wyjątkowo wysoką stawkę.

O co gra Włodzimierz Czarzasty?

To nie tylko przywództwo na lewicy, ale i wysokie słupki macierzystej formacji, dzięki której – przy przychylnych wiatrach – lewica odzyska elektorat. Włodzimierz Czarzasty wie, gdzie uderzyć i właśnie wymierzył cios. Ogłosił, że już 17 grudnia o godz. 18.00 Sejm będzie głosował nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy łańcuchowej. Marszałek Czarzasty nie tylko ujawnił datę głosowania, ale na dodatek wezwał do publicznych manifestacji w sprawie poparcia ustawy przed Sejmem: „Przyjdźcie!!! Odrzućmy łańcuchy!!! (…) Popieram wszystkie inicjatywy protestów pod sejmem w tym dniu (pisownia oryginalna)”.

O frekwencję marszałek się nie boi, bo dał protestującym dostatecznie dużo czasu na samoorganizację. A tych, którzy wesprą głosujących za odrzuceniem weta, zwłaszcza wśród ludzi młodych, jest bardzo wielu. Oznacza to, że głosowanie odbędzie się w klimacie narzuconym przez ulicę. To oczywista presja, której wielu pewnie ulegnie.

Nadciąga kryzys wizerunkowy prezydenta

Będzie to zarazem – tu też nie mam wątpliwości – masowy protest wymierzony w osobę prezydenta. Od czasu swojej inauguracji Karol Nawrocki z publiczną falą niechęci jeszcze się nie spotkał. Nie wiadomo więc, jak zareaguje. Jak poradzi sobie z kryzysem wizerunkowym. W takiej sytuacji łatwo popełnia się błędy. I jeszcze jedno: jeśli Sejm odrzuci weto (nie można tego wykluczyć), triumf przeciwników prezydenta będzie wybrzmiewał bardzo długo, a marszałek Czarzasty i lewica dostaną wiatr w skrzydła.

Cóż, polityka na równi karmi się sukcesami, jak i porażkami. Słusznymi decyzjami i błędami. Moim zdaniem Nawrocki wetując tę konkretną ustawę popełnił błąd. W imię poglądów mniejszości ustawił przeciw sobie większość. I może tej batalii nie wygrać. Nie będzie to, rzecz jasna, jego Waterloo, ale może wejść na ścieżkę, która do klęski prowadzi. Nawet Napoleon przecież kiedyś przegrał.

