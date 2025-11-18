Do PZPR wstąpił w 1983 r.; jako dwudziestotrzylatek. Pamiętam tamte czasy. Cała Polska odzyskiwała wtedy oddech po brutalnym ciosie stanu wojennego. Trzeba było być w tym czasie albo idiotą, albo skrajnym cynikiem, by zasilać szeregi skompromitowanej pacyfikacją robotniczego zrywu partii władzy. Włodzimierz Czarzasty był w tej drugiej grupie. Ta ścieżka była zresztą dla niego naturalnym wyborem; wcześniej należał do elity działaczy komunistycznego Zrzeszenia Studentów Polskich i ZSMP.

Działo się to w epoce, kiedy partia-matka była już formacją wyprutą z wszelkiej ideowości, skupioną na nieudolnych próbach utrzymania władzy w rozpadającym się organizmie sowieckiej Polski. Włodzimierz Czarzasty nie miał po jej upadku kłopotów z wejściem w szeregi demokratycznej już lewicy. Był niezwykle sprawny, młody i szalenie ambitny. Dodajmy, że w 1990 r. miał ledwie trzydzieści lat. Szybko zdobywał mocną pozycję, w czym wspierali go zresztą koledzy z politycznego lobby, jakim było Stowarzyszenie Ordynacka.

Mimo że na przełomie wieków nie grał pierwszych skrzypiec, o jego realnej pozycji na lewicy mówiło umieszczenie go w legendarnej „grupie trzymającej władzę”, której istnienie wyjawiła Polsce „afera Rywina”. Bez wątpienia jego osobistą zasługą było pozbieranie lewicy po wyborczej klęsce z 2015 roku, kiedy formacje lewicowe nie weszły do Sejmu.

Czy Czarzasty ma konkurencję na lewicy?

W kolejnych wyborach w 2019 r. sytuacja się nie powtórzyła. Dzięki między innymi, a może przede wszystkim Włodzimierzowi Czarzastemu, który od tej pory bije się, z pozytywnym skutkiem, o status lidera lewicy. Nie jest to zresztą trudne; przeciwników miał i ma dość łatwych. Barbara Nowacka związała się z KO, Robert Biedroń wymiękł jak balon, z którego wypuszczono powietrze, przeurocza Magdalena Biejat to wciąż polityczne dziecko, a Adrian Zandberg to zideologizowany abnegat.

Czarzastego polityki nauczyło całe życie. Jest do szpiku kości pragmatyczny. Cyniczny i bezwzględny, bez czego zresztą – co warto podkreślić – nie da się dziś uprawiać polityki. W tym sensie zresztą jest logiczniejszy i bardziej przewidywalny od Hołowni. Szuka swojego miejsca w historii i bez skrupułów pójdzie ścieżką swoich idoli - Kaczyńskiego i Tuska. Jego problem to nikły elektorat lewicy, ale z pewnością zrobi dla niej więcej, niż Hołownia dla Polski 2050.