Z tego artykułu dowiesz się: Jakie były najważniejsze działania Szymona Hołowni zwiększające otwartość i przejrzystość pracy parlamentu?

Jak Szymon Hołownia wpłynął na sposób konsultacji społecznych w Polsce i jakie były efekty tej zmiany?

Jakie były reakcje polityków na kolację Szymona Hołowni z Jarosławem Kaczyńskim i jakie miało to konsekwencje?

Jakie były główne osiągnięcia Szymona Hołowni w zakresie dyplomacji parlamentarnej podczas jego kadencji?

W czwartek 13 listopada Szymon Hołownia zrezygnuje z funkcji marszałka Sejmu. – Dziękuję wam za te dwa lata. Praca w charakterze marszałka z wami była dla mnie naprawdę zaszczytem, i mówię to z całego serca, do was wszystkich – powiedział w ubiegłym tygodniu, gdy po raz ostatni (jak wszystko na to wskazuje) prowadził obrady Sejmu jako marszałek. Objął funkcję niemal tuż po wyborach 15 X 2023 r. i był pierwszym przedstawicielem dawnej opozycji, który przejął część władzy. Dopiero miesiąc później, ze względu na opóźniające działania PiS i powołanie rządu technicznego premierem został Donald Tusk.

Reklama Reklama

To dało mu premię na start – zaczął się karnawał „Sejmflixa” i oglądanie posiedzeń Sejmu w kinie. Hołownia z miejsca zdobył ogromną popularność, a w kuluarach Sejmu politycy KO po cichu zazdrościli mu uwagi, którą przyciągał przez pierwsze miesiące. Echa tej popularności widać do dziś w sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”, gdzie dobrze Hołownię jako marszałka ocenia 45,4 proc. ankietowanych, a źle – 41,5 proc. Co zostanie po marszałku? Politycy Polski 2050 nie mają wątpliwości. – Hołownia stworzył system komentowania projektów ustaw. To absolutny przełom. Każdy może zostawić swoją opinię, logując się profilem zaufanym. Gdyby zasłynął tylko tym, i tak byłoby warto – mówi nam Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji.

Sejm Szymona Hołowni na nowo: Bez barierek, ale z komentowaniem ustaw i dyplomacją parlamentarną

Jak swoje cele definiował Hołownia? – Przestawimy dwie litery i najważniejsze tu, w tej izbie, będzie słowo „patria”, a nie „partia” – mówił 13 XI 2023 r. Hołownia zaczął od działań symbolicznych, np. usunięcia sprzed Sejmu tkwiących tam przez lata barierek. Za tym poszły dalsze działania pokazujące otwartość Sejmu, w tym nowy sposób organizacji odwiedzin gmachu parlamentu (przywrócono wycieczki indywidualne). Hołownia zrealizował też krążący w przestrzeni publicznej od czasów rządów PiS (zgłosił go jako pierwszy Klub Jagielloński w 2021 r. przy okazji składania pomysłów do polskiego KPO) postulat reformy sposobu konsultacji społecznych, czyli umożliwienia każdemu obywatelowi komentowania złożonych projektów ustaw. Jak wyliczył KJ, po roku od działania tej zmiany (czyli od października 2024 r.) obywatele złożyli już ponad 90 tys. komentarzy. Najwięcej – do propozycji nowelizacji przepisów dotyczących obowiązkowych badań lekarskich dla osób posiadających pozwolenie na broń, w tym myśliwych. Hołownia w ramach otwartości otworzył też tzw. korytarz marszałkowski dla mediów, a, jak podkreślają sejmowi dziennikarze, mocno na plus zmieniła się też atmosfera pracy w samym Sejmie. Marszałek intensywnie prowadził też tzw. dyplomację parlamentarną, poprzez liczne wizyty zagraniczne, budując relacje z innymi przewodniczącymi parlamentów, zwłaszcza krajów nordyckich i bałtyckich.